İzmir'de 100. yıl coşkusu! Kutlamadan gelen görüntüler büyüleyici

Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla binlerce vatandaş Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Megastar Tarkan'ın da sahne aldığı alanda renkli görüntüler ortaya çıktı.