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İzmir'de 100. yıl coşkusu! Kutlamadan gelen görüntüler büyüleyici

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Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla binlerce vatandaş Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Megastar Tarkan'ın da sahne aldığı alanda renkli görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Tarihi Kordon Boyu'nda yürüyüş düzenlendi. İzmirliler 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını taşıyarak, Alsancak Limanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü.

BİNLERCE KİŞİ ALANDA TOPLANDI

Binlerce kişinin toplandığı Gündoğdu Meydanı'nında büyüleyici görüntüler ortaya çıktı. Megastar Tarkan'ın konseri öncesinde telefonlarının ışığını açan vatandaşlar renkli görüntüler ortaya çıktı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Tarkan'ın konseri öncesi kalabalığa seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, renkli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte İzmir'deki 100. yıl coşkusundan görüntüler:

İzmir'de 100. yıl coşkusu! Kutlamadan gelen görüntüler büyüleyici

İzmir'de 100. yıl coşkusu! Kutlamadan gelen görüntüler büyüleyici

İzmir'de 100. yıl coşkusu! Kutlamadan gelen görüntüler büyüleyici

İzmir'de 100. yıl coşkusu! Kutlamadan gelen görüntüler büyüleyici

İzmir'de 100. yıl coşkusu! Kutlamadan gelen görüntüler büyüleyici

İzmir'de 100. yıl coşkusu! Kutlamadan gelen görüntüler büyüleyici

İzmir'de 100. yıl coşkusu! Kutlamadan gelen görüntüler büyüleyici

İzmir'de 100. yıl coşkusu! Kutlamadan gelen görüntüler büyüleyici

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Tunç Soyer İzmir Güncel Haberler

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