İzmir'de minibüste çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde dün akşam saat 18.00 sıralarında otoyol kenarında yanan bir araçtan ağaçlara sıçrayan alevler nedeniyle çıktığı ileri sürülen orman yangınıyla ilgili son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı.

ALEVLER TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yeşil Vatanımızı gece gündüz demeden, savunmaya devam ediyoruz. İzmir / Buca yangını, kahraman orman teşkilatımızın yoğun ve özverili mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız aralıksız sürerken, en büyük gücümüzün yangınların çıkmasını önlemek olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum"

RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Ekipler alevlere hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale etti. Yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak ve 9 helikopter havadan çalışma yaparken, 139 kara aracı ve toplam 593 personel görev aldı. Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve emniyete ait TOMA araçları da alevlere müdahalede bulundu.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saat 18.15 sıralarında Gaziemir-Buca istikametinde seyir halindeki servis aracının yanmaya başlaması üzerine aracın yol kenarında park edildiği ve yolcuların tahliye edildiği, araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak yangına sebebiyet verdiği anımsatıldı.

Yangına ilişkin başsavcılık tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığına işaret edilen açıklamada, olayda kusurları olduğu değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustasının gözaltına alındığı kaydedildi.