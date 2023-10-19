İyi Parti'nin Taşeron İşçilerin Sorunlarının Araştırılması Önerisi AKP ve MHP Milletvekillerinin Oylarıyla TBMM'de Reddedildi

İYİ Parti’nin taşeron işçilerin sorunlarının araştırılması için verdiği önergenin TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde görüşülmesine ilişkin getirdiği grup önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile reddedildi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Artık kamuda taşeron yanında çalışanlara kurumlarında kadro verilmiyorsa bu ayıptır, günahtır, yazıktır. Yani bu kadar ekonomik krizin olduğu bir süreçte hala kamuda taşeron çalıştırıp onun yanındaki işçinin düşük maaşla yaşamını sürdürmesine yol açmak utanılacak bir durumdur. Onun için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlara, kamu hastanelerinde çalışanlara, belediye şirket işçisi olarak çalıştırılanlara yaptıkları asıl işin asıl kadrosu verilmelidir çünkü onlar asıl işi yapmakta ama düşük ücretle çalıştırılmaktadır. Bir sosyal devlete bu yakışmaz. Geçici işçi, mevsimlik işçi. Nedir bunlar? Bunları hepsi çalıştıkları kurumun kadrosunda çalışmayı hak etmiş emekçilerdir. Böyle bir saçmalık olur mu” dedi.

İyi Parti'nin taşeron işçilerin sorunlarının araştırılması için verdiği önergenin TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde görüşülmesine ilişkin getirdiği grup önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile reddedildi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Artık kamuda taşeron yanında çalışanlara kurumlarında kadro verilmiyorsa bu ayıptır, günahtır, yazıktır. Yani bu kadar ekonomik krizin olduğu bir süreçte hala kamuda taşeron çalıştırıp onun yanındaki işçinin düşük maaşla yaşamını sürdürmesine yol açmak utanılacak bir durumdur. Onun için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlara, kamu hastanelerinde çalışanlara, belediye şirket işçisi olarak çalıştırılanlara yaptıkları asıl işin asıl kadrosu verilmelidir çünkü onlar asıl işi yapmakta ama düşük ücretle çalıştırılmaktadır. Bir sosyal devlete bu yakışmaz. Geçici işçi, mevsimlik işçi. Nedir bunlar? Bunları hepsi çalıştıkları kurumun kadrosunda çalışmayı hak etmiş emekçilerdir. Böyle bir saçmalık olur mu" dedi.

İyi Parti, kamu kurum ve kuruluşları ile KİT ve belediyelerdeki taşeron işçilerin kadro sorunlarının araştırılmasına ilişkin verdiği önergenin TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde görüşülmesi için grup önerisi getirdi. İyi Parti'nin grup önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

İYİ PARTİLİ KOCAMAZ: ÇALIŞANLARIN VERGİ YÜKÜ İYİCE ARTMIŞTIR

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, atama ve işe alımlarda liyakat kavramının ortadan kalktığını belirterek, "Kamuda aynı yerde aynı işi yapan 3 kişiden birisi taşeron, birisi sözleşmeli ve diğeri de kadrolu olarak çalışmaktadır. Aynı işi yapmalarına rağmen her üçünün de maaşları ve sosyal hakları birbirinden farklı hale gelmiştir. Bunun yanında vergi dilimleri yükselmiş, çalışanlar için vergi yükü iyice ağırlaşmıştır. Sendikasız ve kadrosuz çalışan sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu durum ve maaş farklılıkları ülkemizde iş barışını tamamen ortadan kaldırmıştır" dedi.

SP'Lİ ÇALIŞKAN: İŞ GÜVENLİĞİ TOPLUMSAL BARIŞA KATKI SAĞLAR

Saadet Partisi adına söz alan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, taşeron işçilerin 2018 yılında mağduriyetlerinin giderilmediğini hatırlatarak, "Başta belediyeler olmak üzere ki belediyelerde sadece isim değişikliği ile 4-B'yi 4-C yapmakla bir şey çözülmez. Elbette burada çözülmesi gereken husus şudur; iş güvenliği toplumsal barışa katkı sağlar. Siz eğer bir çalışanı işverenin, belediye başkanının, kurum yöneticisinin iki dudağı arasına bırakırsanız orada hiçbir şekilde huzur ve güven tesis edilemez. Maalesef ki bugün özellikle belediyelerde tüm çalışanlar her seçim dönemi yeni başkanın gelmesiyle büyük huzursuzluk yaşamakta, çalıştığı kurumda bir şekilde siyasi tavır almak zorunda hissetmektedir kendisini" diye konuştu.

PARLAK: TAŞERON SİSTEMİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMALIDIR

Yeşil Sol Parti Hakkari Milletvekili Vezir Çoşkun Parlak da yaptığı konuşmada, bütün emekçilerin güvenceli olarak çalışması gerektiğini söyledi. Parlak şöyle konuştu:

"Taşeron sistemi tamamen ortadan kaldırılmalıdır, işçi ve emekçilerin insan onuruna yaraşır, ekonomik ve sosyal koşullara sahip olması, bütçesinin halkın belirlediği, rantı ve hırsızlığı taşeronlaşmayı önleyen, yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi parti programımızda yer almaktadır. Fakat belediyeler ve belediyelerdeki istihdam rejimini burada tartışırken, halkımızın iradesinin gasp edilmesini yani kayyum rejimini tartışmamak olmaz. 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin kazandığı yüzlerce belediyeye hukuksuz şekilde kayyum atandı, belediye eş başkanlarımız görevlerinden uzaklaştırıldı. Bir kısmı bugün hukuksuz şekilde zindanlarda rehin tutulmaya devam ediyorlar. Tutuklu eş başkanlarımız şahsında bütün siyasi tutsaklara ve seçilmişlere de saygı ve selamlarımızı da yolluyoruz. Bu hukuksuzluğa karşı da mücadelemiz devam edecek. Kayyum atanan belediyeler iktidar partisinin arka bahçesi haline getirildi. KHK'lar ve başka yollarla binlerce belediye çalışanı işlerinden edildi."

GÜRER: AYIPTIR, GÜNAHTIR, YAZIKTIR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de "Öncelikle, artık, kamuda taşeron yanında çalışanlara kurumlarında kadro verilmiyorsa bu ayıptır, günahtır, yazıktır. Yani bu kadar ekonomik krizin olduğu bir süreçte hala kamuda taşeron çalıştırıp onun yanındaki işçinin düşük maaşla yaşamını sürdürmesine yol açmak utanılacak bir durumdur. Onun için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlara, kamu hastanelerinde çalışanlara, belediye şirket işçisi olarak çalıştırılanlara yaptıkları asıl işin asıl kadrosu verilmelidir çünkü onlar asıl işi yapmakta ama düşük ücretle çalıştırılmaktadır; bir sosyal devlete bu yakışmaz. Geçici işçi, mevsimlik işçi. Nedir bunlar? Bunları hepsi çalıştıkları kurumun kadrosunda çalışmayı hak etmiş emekçilerdir. Böyle bir saçmalık olur mu" diye konuştu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından İYİ Parti'nin grup önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.