Bakanlık suç duyurusunda bulundu! İYİ Partili vekilin çocuk yurtlarıyla ilgili iddiaları korkunç

İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Ankara'daki yurttan kaçtığı iddia edilen çocuklarla bir video çekti. Videoda iki çocuğun tecavüz, bıçaklanma ve uyuşturucu gibi itirafları infiale yol açtı. Konuya ilişkin ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi.

İYİ Partili Çömez, sosyal medya hesabından uzun bir video paylaştı. Videoda kameraya arkası dönük iki çocuğun itirafları kan dondurdu.

"UYUŞTURUCU KULLANAN ÇOCUKLAR VAR"

Ankara Sincan'daki yurttan kaçtıklarını ve Balıkesir'in Bandırma ilçesine geldiklerini iddia eden iki çocuk, yurtta yaşadıkları kötü olayları anlattı. Yurt personeli tarafından tehdit ve hakarete maruz kaldıklarını iddia eden çocuklar, "Yaşları 16 ve 17 yaşında olan iki çocuk uyuşturucu kullanıyordu. Sigara içenler de var." ifadelerini kullandı.

"YURTTA BIÇAKLANDIM VE TECAVÜZE UĞRADIM"

Çocuklardan biri, yurtta bıçaklandığını öne sürerek, "Ben korkudan artık geceleri altıma kaçırıyorum. Korkmanın nedenlerinden biri yurtta bıçaklanmam. Yurdun en büyük çocuğu beni bıçakladı." dedi. Sözlerine devam eden çocuğun tecavüz sözleri ise tüyler ürpertti. Çocuk, "Yurttaki bir çocuk tarafından tecavüze uğradım. Çocuğa dava açıldı. Çocuk yurttan atıldı. Olaydan sonra herhangi bir psikolojik destek almadım. Yaşananlar sonrası yanımdaki arkadaşımla yurttan kaçtık." ifadelerini kullandı.

"UMARIM TÜM BU REZİLLİKLERİN ÜZERİNE GİDEBİLİRİZ"

Çocukların itiraflarını paylaşan Çömez ise, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı, gönderiye etiketleyerek iddialara tepki gösterdi. Çömez, "Defalarca uyardık, soru önergesi verdik, lütfedip muhatap olmadın. Bak, Sincan'daki yuvadan kaçan çocuklar neler anlatıyor; Hakaret, darp, bıçaklama, uyuşturucu, tecavüz… Konuyu İYİ Parti TBMM gündemine taşıyacağız. Umarım AK Parti ve MHP'li arkadaşlar onay verir ve tüm bu rezilliklerin üzerine gidebiliriz." dedi.

BAKANLIKTAN ÇÖMEZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise, haklarında koruma kararı olan ve kuruluştan izinsiz ayrılan iki çocukla sosyal medya hesabından yayın yapan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, Çömez'in sosyal medya hesabından yaptığı yayına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çömez'in, haklarında koruma kararı olan ve kuruluştan izinsiz ayrılan iki çocukla kurgulanmış ve yasa dışı bir yayın gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, yayındaki iddialarla ilgili halihazırda adli ve hukuki süreçlerin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Ancak Turhan Çömez, çocuklarımızla bu yayını gerçekleştirerek hem devam etmekte olan adli ve hukuki süreçlerin güvenliğini tehlikeye sokmuştur hem de çocuklarımızın daha fazla zarar görmesine sebep olmuştur. Gizlilikle ve titizlikle yürütülen soruşturmalara dair bilgileri bu şekilde yayınlayan bu kişinin çocukların can güvenliğini tehlikeye attığı unutulmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

"BUGÜNE KADAR ÇOCUKLARIMIZIN HAYATLARINI KİMSENİN SİYASİ EMELLERİNE FEDA ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ"

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği Bakanlığın tüm çocukların üstün yararını gözettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye Cumhuriyeti milletvekili sıfatını taşıyan bir kişinin Anayasamıza ve ilgili kanunlara uyması beklenmekte, aynı hassasiyeti gözeterek çocuklarımızı siyasi bir malzeme olarak kullanmak yerine onları güçlendirmek ve korumak için yapılabilecekleri yapıcı bir dille dile getirmesi gerekmektedir. Unutulmaması gereken şey; çocukların siyaset üstü olduğudur. Bugüne kadar çocuklarımızın hayatlarını ve güvenliklerini kimsenin siyasi emellerine feda etmedik, etmeyeceğiz. Ayrıca devlet kurumlarından herhangi izin almadan devlet korumasında olan çocuklarla zorla gerçekleştirilen, kurgu dolu yayına dair çocukların bu yayının yapıldığı yere götürülmesinde başta Turhan Çömez ve dahli bulunan tüm ilgililer hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, bakım ve gözetim altındaki kişinin rıza dışı kaçırılması ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından suç duyurusunda bulunuyoruz."