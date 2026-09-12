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İYİ Parti Lideri Dervişoğlu’ndan Devlet Bahçeli’nin “İmralı’da ev” açıklamasına tepki

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu’ndan Devlet Bahçeli’nin “İmralı’da ev” açıklamasına tepki
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için İmralı'da bahçeli ve iki katlı bir ev hazırlandığına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Bir hükümlü, devletin kendisine nasıl davranacağını belirleyebiliyorsa, hukuktan geriye ne kalmıştır, devletten geriye ne kalmıştır" dedi.

Kaynak: ANKA
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