İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, başka bir genel başkan adayına desteğini açıkladıktan sonra görevine devam etmemenin siyasi nezakete uygun olacağını belirterek istifa ettiğini duyurdu.

İYİ PARTİ'DE ERHAN USTA GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

İyi Parti'de Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçildiği kurultaydan sonra parti grubunda ilk istifa geldi. Kurultay sürecinde Koray Aydın'ı destekleyen Erhan Usta İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eti.

Erhan Usta

"KURULTAY SÜRECİ BOYUNCA KORAY AYDIN'I DESTEKLEME KARARI ALDIM"

Erhan Usta sosyal medya hesabındaki açıklamasında şunları söyledi: "Partimiz Cumartesi günü 5. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştirmiştir. Sayın Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin yeni genel başkanı olarak seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Çok kısa bir zaman dilimine sıkıştırılan kurultay süreci boyunca yaptığımız istişareler sonucunda, Sayın Koray Aydın'ı destekleme kararı aldım ve bu kararımı kamuoyuyla da paylaştım.

"DELEGELERİMİZ ATEŞTEN GÖMLEĞİ DERVİŞOĞLU'NA UYGUN GÖRDÜ"

Aldığım bu kararda, İYİ Parti'nin merkezde konumlanması ve partinin toparlanması ihtiyacına, Sayın Koray Aydın'ın daha fazla katkı sağlayacağına olan inancım etkili olmuştur. Genel Başkan seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da bu ihtiyaca cevap vereceğine, vermeye gayret edeceğine inanıyorum. Sayın Müsavat Dervişoğlu 'abi' diye hitap ettiğim, uzun süredir sorunsuz çalıştığım biridir. Kendisiyle kişisel olarak herhangi bir sorunum asla bulunmamaktadır. Bu bir bayrak yarışıdır ve delegelerimiz bu ateşten gömleği kendisine uygun görmüştür.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

"GÖREVİME DEVAM ETMEM SİYASİ NEZAKETE UYGUN OLMAYACAKTIR"

Ancak başka bir adaya desteğimi açıkladıktan sonra bu görevime devam etmem siyasi nezakete uygun olmayacaktır. Bu nedenle, kongre günü salonda, TV ekranlarında da söylediğim üzere Grup Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum. Bugün itibarıyla İYİ Parti TBMM Grubu'na istifa dilekçemi verdim. Bu kararı ivedilikle açıklamamın nedeni; yeni kurulacak İYİ Parti grubunun önünü açmaktır. Göreve getirilecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum."