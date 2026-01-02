Haberler

İsviçre'de barda çıkan yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların yol açtığı değerlendiriliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan yangında, şampanya şişelerine takılı maytaplı mumlardan kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Yangında 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti, 119 kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri yaralılar için seferber oldu.

İsviçre makamları, dün Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda çıkan ve 40'tan fazla kişinin ölümüne yol açan yangının, şampanya şişelerine takılı maytaplı mumlardan kaynaklandığını değerlendiriyor.

Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud, Valais Kanton Meclisi Başkanı Mathias Reynard, Emniyet Müdürü Frederic Gisler ve Kurtarma Servisi Müdürü Fredy-Michel Roten, söz konusu yangına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Başsavcı Pilloud, görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yeri incelemeleri sonucunda; barda çıkan yangının, yılbaşını kutlayan kişilerin tavana yakın tuttukları şampanya şişelerine yerleştirilen maytaplı mumlardan kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde durduklarını dile getirdi.

Yangının çıkmasında güvenlik ihmali olup olmadığına ilişkin bar sahiplerinin sorgulanmasının devam ettiğini ifade eden Pilloud, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Pilloud, yangının çıktığı barda tam olarak kaç kişinin bulunduğunu bilmediklerini söyledi.

Başsavcı, yangının hızla yayılmasına neden olduğu değerlendirilen köpük benzeri yalıtım malzemesinin de soruşturmanın konusu olduğunu, ancak şu aşamada bu malzemenin standartlara uyup uymadığını söyleyemeceğini kaydetti.

Kanton Meclisi Başkanı Reynard, yaşanan trajedi karşısında dayanışmanın sürdüğünü ve yaralıların en hızlı şekilde kimlik tespitinin yapılması için seferber olduklarını vurguladı.

Reynard, yaralıların tedavisinin sürdüğünü ve 50 kadar yaralının diğer Avrupa ülkelerindeki hastanelere sevk edileceğini kaydetti.

Yangında ölü sayısının 40'tan fazla olduğunu teyit eden Reynard, "(Hayatını kaybedenler için) Gelecek cuma Crans-Montana'da bir anma töreni düzenleyeceğiz." dedi.

Kimlik tespit çalışmaları sürüyor

Emniyet Müdürü Gisler ise 119 yaralının durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yaralılardan 113'ünün kimliklerinin tespit edildiğini açıklayan Gisler, bunların arasında 71 İsviçre vatandaşının bulunduğunu kaydetti.

Gisler, yaralılar arasında Fransız, İtalyan, Sırp, Polonyalı, Bosna Hersekli, Portekizli, Lüksemburglu ve Belçikalıların da olduğunu, kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Emniyet Müdürü Gisler, yangında hayatını kaybeden 40'tan fazla kişinin kimlik tespitlerinin ise öncelikleri olduğunu vurguladı.

Kurtarma Servisi Müdürü Fredy-Michel Roten, olay gecesi yaklaşık 150 sağlık çalışanının görev başında olduğu ve kazadan etkilenen ailelere psikolojik ve tıbbi destek amacıyla ekiplerin harekete geçtiğini belirtti.

Roten, yaralıların tedavisinde ağır yanık uzmanı Fransız ve İtalyan sağlık görevlilerinin de desteğe geldiğini açıkladı.

Yakınları yangın sırasında barda bulunan ancak onlara hala ulaşamayan aileler bulunuyor. Bazı aileler, çocuklarının hangi hastaneye sevk edildiğini öğrenebilmek için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapıyor.

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, yangın bölgesini ziyaret etti

Öte yandan İtalyan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Crans-Montana'yı ziyaret etti.

Tajani, Valais Kanton Meclisi Başkanı Mathias Reynard ile olayın yaşandığı yerin yakınına çiçek bıraktı.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezindeki yangından etkilenen 4 hasta, ülkedeki yanık merkezlerinde tedavi altına alındı.

?İsviçre'de yılbaşı kutlamaları yapıldığı barda yangın çıkmıştı

Valais Kantonu'na bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında, yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını açıklarken İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise ölü sayısını 47 olarak paylaşmıştı.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklarken görgü tanıkları, yangına, şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu belirtmişti.

Yaralıların nakledildiği çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklarken çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel

Bunun adı dost kazığı! Fener'in transferini engellemeye kalktı
Ünlü oyuncu Will Smith hakkında cinsel taciz iddiası: Eski ekip üyesi dava açtı

Dünyaca ünlü yıldıza eski arkadaşından dava! İddia mide bulandırıcı
Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
Şeyma Subaşı'ndan yeni Kur'an paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan bir ilginç paylaşım daha
Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti

Fenerbahçe'ye yılın ilk müjdesi Talisca'dan: Anında kabul etti