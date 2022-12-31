Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstiklal'de adım atacak yer kalmadı! Her yıl olduğu gibi kutlamaların adresi yine aynı

Güncel Haberler

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk oluştu. İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, atlı polisler de devriye gezdi.

2022 yılının son saatlerinde çok sayıda yerli ve yabancı turist, Taksim'e ve İstiklal Caddesi'ne akın attı. İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmazken atlı polislere de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Yeni yıla Beyoğlu Taksim ve İstiklal Caddesi'nde girmek isteyen birçok vatandaş, bölgeye akın etti. Birçok vatandaşın akın ettiği İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE YILBAŞI YOĞUNLUĞU

İnsan yoğunluğu cadde üzerinde adeta izdiham görüntülerine sahne oldu. Öte yandan Taksim'de bu yıl ilk defa görev alan atlı polislere ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE YILBAŞI YOĞUNLUĞU

Güvenlik tedbirleri kapsamında Gezi Parkı'na İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Mobil Komuta Merkezi tırı kuruldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi sayesinde İstanbul genelindeki, 10 binin üzerinde kamera ile anlık takip yapılabiliyor.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE YILBAŞI YOĞUNLUĞU

Yine helikopter, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve personelin yaka kameraları da komuta merkezine anlık olarak görüntü iletiyor. Böylece muhtemel olumsuz durumlara karşı hızlı refleks gösterilerek anında müdahalede bulunulabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstiklal Caddesi Taksim Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title