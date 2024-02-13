İstanbul Üniversitesi'nden kampüsteki tartışma yaratan görüntülere ilişkin açıklama

İstanbul Üniversitesi, geçen hafta alınan kararla halkın ziyaretine açıldı. Kampüsten gelen ilk görüntüler ise sosyal medyada ve kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Paylaşılan fotoğraflarda kampüslere giren vatandaşların amfide ders çalışan öğrencileri izlediği anlar yer aldı. Konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi yönetiminden açıklama geldi. Açıklamada, "Ulusal bir Tv-kanal yetkililerinin, daha önceden aldığı kurumsal izin çerçevesinde ileri bir tarihte gerçekleştireceği çekim için ders arasında görevli personelimizin eşliğinde yaptığı ön inceleme ziyaretine ait fotoğrafların çarpıtılarak sosyal medya propagandasına çevrilmesi ve tamamen başka bir zemine taşınması, en hafif tabiriyle Üniversitemizin Açık Kapı- Açık Bilim felsefesini yıpratmaya yönelik provakatif bir girişimdir" denildi.

YERLEŞKELER HAFTA İÇİ ZİYARETE AÇIK OLACAK

Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini duyurmasının ardından Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi'nin kapıları ziyaretçilere açıldı.

Üniversitenin bir simgesi haline gelen Beyazıt kampüsünün yanı sıra Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece'de bulunan yerleşkeleri de hafta içi sabah 08.30'dan akşam 17.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

AMFİDE DERS ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİ İZLEDİLER

Karar güvenlik açığı yaratabileceği iddiasıyla tartışmalara neden olurken, halka açılan İstanbul Üniversitesi amfilerinden ilk görüntüler de geldi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda kampüslere giren vatandaşların amfide ders çalışan öğrencileri izlediği anlar yer aldı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NEN AÇIKLAMA

Üniversiteden yapılan açıklamada, bugün sosyal medyada hızla yayılan yanıltıcı bilgi ve görsellerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ve bu tezviratların ortadan kaldırılmasını sağlama zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.

İstanbul Üniversitesi yerleşkelerinin tarihi mekanlara sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, bu tarihi mekanların ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının proje ve programlarına geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ev sahipliği yapmaya devam edeceği, üniversitenin bilime, sanata verdiği destek ve ehemmiyetin kamuoyunca bilindiği vurgulandı.

"FOTOĞRAFLAR, KANAL YETKİLİLERİNİN ÇEKİM İÇİN YAPTIĞI ÖN İNCELEME ZİYARETİNE AİT"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün sosyal medyada hızla yayılan, yanıltıcı bilgi ve görseller ile ilgili açıklama yapma, milletimizi doğru bilgilendirme ve bu tezviratların ortadan kaldırılmasını sağlama zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bilindiği üzere İstanbul Üniversitesi yerleşkeleri tarihi mekanlara sahiptir. Bu tarihi mekanlar çeşitli ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının proje ve programlarına (belgesel, dizi film vb.) geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Üniversitemizin bilime, sanata verdiği destek ve ehemmiyet kamuoyunca bilinmektedir.

Ulusal bir Tv-kanal yetkililerinin, daha önceden aldığı kurumsal izin çerçevesinde ileri bir tarihte gerçekleştireceği çekim için ders arasında görevli personelimizin eşliğinde yaptığı ön inceleme ziyaretine ait fotoğrafların çarpıtılarak sosyal medya propagandasına çevrilmesi ve tamamen başka bir zemine taşınması, en hafif tabiriyle Üniversitemizin Açık Kapı- Açık Bilim felsefesini yıpratmaya yönelik provakatif bir girişimdir.

Bu görselleri maksatlı bir şekilde paylaşan sosyal medya hesapları ile ilgili hukuki süreç ivedilikle başlatılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."