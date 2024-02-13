Üye Girişi
Haberler

İstanbul Üniversitesi'nden kampüsteki tartışma yaratan görüntülere ilişkin açıklama

Güncelleme:

Rektör tarafından halkın ziyaretine açılması kararı verilen İstanbul Üniversitesi kampüsünden gelen fotoğraflar tartışmalara sebep oldu. Fotoğraflarda vatandaşların amfilere girerek öğrencileri izlediği dahi görüldü. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise fotoğrafların yanıltıcı olduğu ve hukuki süreç başlatılacağı duyuruldu. Fotoğrafların ulusal bir Tv-kanal yetkililerinin ileri bir tarihte gerçekleştireceği çekim için yaptığı ön inceleme ziyaretine ait olduğu ifade edildi.

İstanbul Üniversitesi, geçen hafta alınan kararla halkın ziyaretine açıldı. Kampüsten gelen ilk görüntüler ise sosyal medyada ve kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Paylaşılan fotoğraflarda kampüslere giren vatandaşların amfide ders çalışan öğrencileri izlediği anlar yer aldı. Konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi yönetiminden açıklama geldi. Açıklamada, "Ulusal bir Tv-kanal yetkililerinin, daha önceden aldığı kurumsal izin çerçevesinde ileri bir tarihte gerçekleştireceği çekim için ders arasında görevli personelimizin eşliğinde yaptığı ön inceleme ziyaretine ait fotoğrafların çarpıtılarak sosyal medya propagandasına çevrilmesi ve tamamen başka bir zemine taşınması, en hafif tabiriyle Üniversitemizin Açık Kapı- Açık Bilim felsefesini yıpratmaya yönelik provakatif bir girişimdir" denildi.

YERLEŞKELER HAFTA İÇİ ZİYARETE AÇIK OLACAK

Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini duyurmasının ardından Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi'nin kapıları ziyaretçilere açıldı.

Üniversitenin bir simgesi haline gelen Beyazıt kampüsünün yanı sıra Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece'de bulunan yerleşkeleri de hafta içi sabah 08.30'dan akşam 17.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

İstanbul Üniversitesi, Yanıltıcı Bilgi ve Görselleri Paylaşan Hesaplara Hukuki Süreç Başlatacak

AMFİDE DERS ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİ İZLEDİLER

Karar güvenlik açığı yaratabileceği iddiasıyla tartışmalara neden olurken, halka açılan İstanbul Üniversitesi amfilerinden ilk görüntüler de geldi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda kampüslere giren vatandaşların amfide ders çalışan öğrencileri izlediği anlar yer aldı.

İstanbul Üniversitesi'nden kampüste tartışma yaratan görüntülere ilişkin açıklama

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NEN AÇIKLAMA

Üniversiteden yapılan açıklamada, bugün sosyal medyada hızla yayılan yanıltıcı bilgi ve görsellerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ve bu tezviratların ortadan kaldırılmasını sağlama zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.

İstanbul Üniversitesi yerleşkelerinin tarihi mekanlara sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, bu tarihi mekanların ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının proje ve programlarına geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ev sahipliği yapmaya devam edeceği, üniversitenin bilime, sanata verdiği destek ve ehemmiyetin kamuoyunca bilindiği vurgulandı.

İstanbul Üniversitesi, Yanıltıcı Bilgi ve Görselleri Paylaşan Hesaplara Hukuki Süreç Başlatacak

"FOTOĞRAFLAR, KANAL YETKİLİLERİNİN ÇEKİM İÇİN YAPTIĞI ÖN İNCELEME ZİYARETİNE AİT"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün sosyal medyada hızla yayılan, yanıltıcı bilgi ve görseller ile ilgili açıklama yapma, milletimizi doğru bilgilendirme ve bu tezviratların ortadan kaldırılmasını sağlama zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bilindiği üzere İstanbul Üniversitesi yerleşkeleri tarihi mekanlara sahiptir. Bu tarihi mekanlar çeşitli ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının proje ve programlarına (belgesel, dizi film vb.) geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Üniversitemizin bilime, sanata verdiği destek ve ehemmiyet kamuoyunca bilinmektedir.

Ulusal bir Tv-kanal yetkililerinin, daha önceden aldığı kurumsal izin çerçevesinde ileri bir tarihte gerçekleştireceği çekim için ders arasında görevli personelimizin eşliğinde yaptığı ön inceleme ziyaretine ait fotoğrafların çarpıtılarak sosyal medya propagandasına çevrilmesi ve tamamen başka bir zemine taşınması, en hafif tabiriyle Üniversitemizin Açık Kapı- Açık Bilim felsefesini yıpratmaya yönelik provakatif bir girişimdir.

Bu görselleri maksatlı bir şekilde paylaşan sosyal medya hesapları ile ilgili hukuki süreç ivedilikle başlatılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

İstanbul Üniversitesi'nden kampüste tartışma yaratan görüntülere ilişkin açıklama

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Üniversitesi Hukuk Medya Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

14 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 14 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 14 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 14 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Şubat 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 14 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Bursaspor satıldı mı? Leipzig - Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Leipzig - Real Madrid maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kopenhag - Manchester City maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kopenhag - Manchester City maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 14 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 14 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Leipzig - Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Leipzig - Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Marmaris'te gezilecek yerler? Marmaris hediye eşyaları! Marmaris'te ne meşhur? Rüyada dolunay görmek ne demek? Rüyada ay görmek ne anlama gelir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title