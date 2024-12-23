İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi açıldı

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, düzenlenen törenle açıldı.

İÜC Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin yeni binasının açılışı dolayısıyla Avcılar Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Valisi Gül, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın yaptığı bu çalışmanın diğer üniversitelere örnek olmasını diledi.

Toplumda sahipsiz hayvanlarla ilgili bir problem olduğunu belirten Gül, "Biz bir merhamet medeniyetiyiz, vicdanlı insanlarız. Dolayısıyla da onların yaşatılması, sahip çıkılması çok kıymetli. Ama müdahale etmediğimizde, kendi haline bıraktığımızda, sayının artmasıyla birlikte, özellikle İstanbul özelinde trafiğin bu kadar yoğun olduğu, yeşil alanların kısıtlı olduğu yerde, hem birbirlerine zarar veriyorlar hem de çevreye zarar verebiliyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin yaptığı son düzenlemeyle birlikte yasal altyapısı daha da güçlendi. Tarım Bakanlığımız yönetmeliğini yayınladı." ifadelerini kullandı.

Gül, İstanbul'un diğer illerden farklı bir yönü olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz de ilçeler çok iç içe. Bu şu demek, aynı anda 39 ilçemiz ve büyükşehir belediyemiz aynı işi yapmadığı takdirde yapılan çalışmalar boşa gidecek. Sizler, benden çok daha iyi biliyorsunuz. Aynı yıl içerisinde yüzde 80'nin kısırlaştırabilmesi lazım. Avcılar'ın yaptığını, Beylikdüzü yapmıyorsa tabiri caizse boşa kürek çekmiş olacağız. Hele hele İstanbul'da bir ucumuz Tekirdağ, diğer bir ucu Gebze'deyken iller arasında da çok büyük geçişlerimiz var. Belki ileriki dönemde üniversitelerimizin öncülüğünde konuşulması gereken bir Anadolu Yakası'nda, bir Avrupa Yakası'nda sokak hayvanlarını rehabilite edecek birliklere ihtiyaç var. Belediyelerimiz yasal olarak ayırmaları gereken payı, bu birliğe aktararak tek elden bu hizmetlerin üniversitelerimizin, veteriner hekimlerimizin, özel sektörün, derneklerimizin, hayır severlerimizin de katkılarıyla daha kolay sonuç alabileceğimizi düşünüyorum."

İBB Başkanı İmamoğlu da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya bağlı Veterinerlik Fakültesinin, kendi alanında kadim bir kurum olduğunu, ülkeye ve millete çok yönlü hizmetleri bulunduğunu söyledi.

Hayvan hastanesinin yenilenmiş yapısıyla daha güçlü bir biçimde, içinde daha yeni bir teknoloji barındıran şekliyle hizmetine devam edeceğini ifade eden İmamoğlu, "Özellikle yoğun kentleşen ülkemizde ve bu yönüyle de doğal yaşamı tehdit eden oluşumlar da belki de insan yaşamını çokça tetkik ederiz ama esasen doğal yaşamı tehdidin içerisinde ciddi bir hayvan popülasyonu söz konusu ve bunun kentlerimizin temel sorunu olduğu bir gerçek. Bu yönüyle de hayvanlarla ilgili özellikle veteriner kliniği yada hayvan hastanesi şeklinde organizasyonlara şehirlerimizde oldukça yüksek sayıda ihtiyaç var." dedi.

"Bu yapı 60 bin metrekarelik daha büyük bir hastanenin öncüsüdür"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İÜC olarak hayvan sağlığı alanında öncü bir rol üstlenen Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin yeni binasının açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Hastanemiz, sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra veterinerlik alanında eğitim, araştırma ve yenilikçi çözümler üretme noktasında da önemli bir misyon üstlenmektedir." şeklinde konuştu.

Aydın, 2019 yılında Silivri açıklarında 5.9 büyüklüğünde yaşanan depremin, İstanbul'un diğer ilçelerinde yer alan üniversitenin yerleşkelerini etkilediği gibi Veteriner Fakültesini de etkilediğini anlattı.

Bu kapsamda yapısal emniyetinin yeterli olmadığı tespit edilen Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi binalarının boşaltıldığını aktaran Aydın, şunları söyledi:

"Geçen süre zarfında bu birimlerimiz geçici alanlarda faaliyetlerini sürdürdüler. Bugün geldiğimiz noktada 40 bin metrekarelik Veteriner Fakülte Eğitim Binasının inşaatı devam etmekte olup, önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayarak açılışını planlamaktayız. Bugün ise eklenti binalarıyla birlikte toplamda 8 bin metrekare alana sahip, yapı tekniği olarak ağır çelik konstrüksiyon, modern bir Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi inşa edildi. Ana hastane binası, acil birimi, at ve büyük hayvan ameliyat salonları binası, karantina binası, derslikler ve yatar hasta ahır ünitelerinden oluşan bu yapı, hayvan sağlığı alanında birçok yeniliğe de öncülük edecektir. Bu hastane gelecekte Avcılar Yerleşkemiz içerisinde planlanan yaklaşık 60 bin metrekarelik daha büyük bir hastanemizin de bir öncüsü niteliğindedir."

"Hayvan sağlığına yönelik tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlandı"

Aydın, yeni binanın, güçlü altyapıyı modern, teknoloji ve yenilikçi bir anlayışla buluşturmak amacıyla tasarlandığını kaydederek, "Hastanemizde 24 poliklinik, 12 tam steril hepafiltreli canlı yayın teknolojisi alt yapısına sahip ameliyathane, öğretim üyeleri özel muayene odaları, Türkiye'de bir ilk olan tam donanımlı merkezi medikal gaz sistemli yavru (yenidoğan) ve ergin hayvan yoğun bakım üniteleri ve her türlü hayvan türüne uygun yatar hasta servisleriyle hayvan sağlığına yönelik tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlandı." diye konuştu.

Yılda 50 bin hasta muayenesi ve 6 bin cerrahi operasyon gerçekleştirme kapasitesine sahip olan hastanenin bu alandaki öncülüğünü sürdüreceğini aktaran Aydın, "Ayrıca, MR, tomografi ve ultrasonografi gibi ileri tetkikleri bünyesinde barındıran radyoloji birimimizle, ekokardiyografi gibi kalp hastalıklarından katarakt cerrahisi gibi göz problemlerine, işitme sorunlarına kadar sunulan ileri tanı yöntemleri ve cerrahi birimlerimizde gerçekleştirilen onkolojik cerrahi, artroskopik ve laparoskopik cerrahi ve endoskopi gibi işlemler, hastanemizi uluslararası düzeyde de önemli bir merkez bir konumuna taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Aydın, veterinerlik alanındaki hizmetlerin ortopedi, genel cerrahi, kulak burun boğaz, beyin ve sinir cerrahisi, oftalmoloji (göz hastalıkları), kardiyoloji, diş, üroloji, dermatoloji, endokrinoloji, doğum ve jinekoloji polikliniği gibi çeşitli kliniklerde sunulduğunu anlattı.

Prof. Dr. Nuri Aydın, kedi, köpek, at, sığır, koyun gibi evcil ve çiftlik hayvanlarının yanı sıra kaplumbağa, iguana, papağan, muhabbet kuşu gibi egzotik türler ve tilki, karaca, leylek, aslan, balık, kirpi ve yılan gibi hayvanların da hastanenin modern imkanlarından faydalandığını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından konuklar hastaneyi gezerek, rektör Aydın'dan bilgi aldı.

Törene, İÜC Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak, Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Dilek Olgun Erdikmen, ilgili kamu kurum ve özel kuruluş temsilcileriyle öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.