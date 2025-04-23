İstanbul'un hikayelerini İngilizce anlatan Legends of Istanbul, Sultanahmet'te sergileniyor

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden Medusa'ya, Ayasofya'dan Hezarfen Ahmed Çelebi'ye İstanbul efsanelerini anlatan Legends of Istanbul gösterisi Fatih'te Yerebatan Sarnıcı'nın yanındaki Yücel Arts Center'da yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşuyor.

Etkinliği hayata geçiren yapımcı Murat Ceylan, AA muhabirine, İngiltere ve New York'a yaptığı gezilerde gördüğü müzikallerden ilhamla gösteriyi hazırladığını söyledi.

Gösterinin ilgi gördüğünü aktaran Ceylan, "İstanbul'a gelen yabancı ve yerli ziyaretçilerin bir kültür sanat deneyimi yaşayamadıklarından dolayı böyle bir projeyi ortaya çıkarmak istedim. Ayrıca İstanbul'un efsanelerini dilden dile insanlara ulaştırmayı hayal ediyoruz." dedi.

Ceylan, gösteriye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Legends of Istanbul aslında sadece bir gösteri değil, aynı zamanda İstanbul'un efsanelerini, müzik, dans, görsel anlatım ve dijital efektlerle seyirciyle buluşturan, çok dilli, çok katmanlı canlı bir deneyim. İstanbul'un efsanelerinde Medusa'nın lanetli bakışından, Kız Kulesi'nin yılan ve prenses kehanetine, Hürrem Sultan'ın gücünden, Fatih Sultan Mehmet'in kararlılığına ve Hezarfen Ahmed Çelebi'nin efsanevi uçuşuna tanıklık edeceğiz."

Etkinlikte 15 kostüm ile 8 hikayenin anlatıldığını dile getiren Ceylan, "Teknolojik bir yapım. Klasik tiyatrodan farkı, geçirgen bir perdemiz var. Orada dijital görsellerle içeriği güçlendiriyoruz. Canlı performansımız da perde arkasında gerçekleşiyor. Dijital içerik, oyuncuların canlı performansı, müzik ve görsel efektlerle efsanevi bir gösteri ortaya çıkardık." diye konuştu.

Ceylan özellikle tarih ve sanat meraklıları ile tur rehberleri ve acenteleri gösteriye beklediklerini söyledi.

Gösterinin İngilizce olduğunu, bunun yanında İngilizce ve Türkçe alt yazı bulunduğunu kaydeden Ceylan, "Özellikle yabancı ziyaretçilere İstanbul'un efsanelerini yaşatmak, görsel efektlerle güçlü bir anlatım yapmak istiyoruz. İstanbul'a geldikleri zaman sadece mekanları değil aynı zamanda İstanbul'un ruhunu da yaşamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Disiplinlerarası bir proje aslında"

Koreograf Uğur Can Arıkan ise gösteride İstanbul'un hikayelerini canlandırdıklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Hürrem Sultan, Mimar Sinan, Hezarfen Çelebi ve Medusa gibi hem tarihten hem de İstanbul'un farklı dönemlerinden hikayeleri ele aldığımız bir proje. Anlatıcıyla başlayıp sonrasında 8 hikayeyi kısa kısa görsel sanatla anlatıyoruz. Projenin ilk olması açısından, içerisinde hem dijital sanatın hem dansın hem tiyatronun bulunduğu disiplinlerarası bir proje aslında. Hepimiz için yeni bir deneyimdi bu. Aşırı gururluyum ve keyif aldığım bir iş oldu benim için."

Eserde rol alan oyunculardan Tuğçe Doygunel da daha önce böyle bir projede çalışmadığını anlatarak, "Bu beni çok heyecanlandırdı ilk olacağı için. Birçok projede yer aldım ama bu şekilde bir projede yer almamıştım. Tarihi bir proje olması, 500 yıllık çok önemli bir tarihi anlatması ve çok karakteri içermesi çok güzel. Seyircilerden izleyicilerimizden de güzel yorumlar alıyoruz." dedi.

Oyuncu Ay Çakır da eserde önemli isimleri canlandırmanın çok keyifli olduğunu vurgulayarak, bu büyük isimleri yerli ve yabancı izleyiciye anlatmanın verdiği mutluluğu aktardı.

Oyuncu Ozan Fakıoğlu ise eserde padişah ve Mimar Sinan karakterlerini canlandırdığını belirterek, "İçeride (gösteride) Perseus, Hezarfen gibi diğer karakterlerimiz de var. Heyecanlıyız ve umarım güzel dönemler bizi bekler." ifadelerine yer verdi.

"Çok iyi ve fantastik"

Kazakistan'dan eşi ile Türkiye'ye tatile gelen Arman Kalımagambetova ise gösteriyi harika bulduğunu anlatarak, "İstanbul'a birkaç gün önce geldik. Eşim özellikle eski İstanbul'un kültürüne dair bir şeyler görmek istedi. Gösteriyi internette gördük ve gerçekten çok sevdik. Çok iyi ve fantastik. Oyuncuların performansı iyiydi. Şimdi artık Medusa efsanesinin ne olduğunu biliyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çocuklarla gelmek için de çok güzel bir aile gösterisi." değerlendirmesinde bulundu.

Dina Kalımagambetova da eserin çok güzel olduğunu belirterek, gösteriyi hazırlayanlara teşekkür etti.

Avustralya'dan birkaç gün önce eşi Sarah Foster ile İstanbul'a geldiklerini dile getiren Kieran Enright da projeksiyon ve animasyonlar önde oyuncular ise arkada performans sergilemesine rağmen 3 boyutlu bir görsel elde edilmesine şaşırdığını belirterek, anlatılan efsanelerden özellikle Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetme hikayesinden etkilendiğini söyledi.

Sarah Foster ise Medusa'nın hikayesinden etkilendiğinin altını çizerek, görsel olarak çok güzel bir proje olduğunu ifade etti.

Medusa'nın Laneti, Hezarfen'in Uçuşu, İstanbul'un Fethi, Hürrem Sultan'ın Büyülü Dansı, Kız Kulesi Efsanesi, Ayasofya'nın Zengin Mirası, Mimar Sinan'ın Hikayesi ve Mevlevi Seması başlıklarının ele alındığı eser, her gün 16.00'da izlenebiliyor.

Gösteriye ilişkin detaylı bilgiye "legends.org.tr" adresinden ulaşılabilir.