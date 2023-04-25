3 katlı binada korkutan yangın! Mahsur kalan 2 çocuğu inşaat işçileri kurtardı

Şişli'de 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan iki çocuk, binanın arka tarafında çalışan inşaat işçileri tarafından kurtarılırken, 4 kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın söndürülürken, 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. Mahalleli daireye kim oldukları belli olmayan insanların geldiğini ve madde kullandıklarını öne sürdü.

Yangın, saat 12.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında bilinmeyen nedenle çıktı. Yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar evlerinde mahsur kalırken, çocukların ağlama sesini duyan arka taraftaki inşaat işçileri biri bebek 2 çocuğu kurtardı.

YANGIN 1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri de bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan binada mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen 1 itfaiye erine sağlık olay yerindeki ambulansta müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

"BU ÜÇÜNCÜ YANGIN"

Mahalle sakini Mehmet Dursun, "Biz burada sokak sakiniyiz. Burada sahipsiz bir daire var, bu daireye yabancı uyruklu kişiler sahiplenmiş durumda. Buranın kiracısı da sahibi de değiller. Burada yaşıyorlar ve her gün buraya ne oldukları belli olmayan insanlar gelip kalıyor. Bu dairede birkaç tane de küçük çocuk var, evdeki kişiler sürekli madde kullanan insanlar. Bu madde kullanımı sonrası kendilerini kaybediyorlar, sürekli gece yarısı sabaha kadar kavga ediyorlar ve yangın çıkarıyorlar.

"ACİL ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Duruma isyan eden mahalle sakini "Bu üçüncü yangın, geçen yangında bina olarak uyandık, uyanmasak ve itfaiye çağırmasak belki o yangında biz de yanacaktık. Defalarca şikayette bulunduk ama bir sonuç alamadık, bu durumdan çok rahatsızız bunun bir şekilde çözümlenmesi ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Sokak sakinleri olarak imza da topladık kaymakamlığa ve Belediyelere de bildirdik ama bir sonuç çıkmadı. Halk olarak acil çözüm istiyoruz" diye konuştu.