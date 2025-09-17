İstanbul-Selçuk Bayraktar: Bizim davamız bu zulme 'dur' diyecek caydırıcı güce ulaşmaktır

TEKNOFEST 2025 açılış töreninde konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Gözlerimizin önünde modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor. Gazze'de bebekler, çocuklar, masum insanlar katlediliyor. Bir yerde bebekleri öldürmek meşru görünüyorsa, orada artık ahlaki ve hukuki hiçbir sınır kalmamıştır. Bu ahval, tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit. Tam da bu nedenle, Milli Teknoloji Hamlesi sadece daha hızlı roketler, daha akıllı sistemler yapmak değildir. Bizim davamız, teknolojiyi vicdanla, aklı ahlakla birleştirmektir. Bizim davamız bu zulme 'dur' diyecek caydırıcı güce ulaşmaktır" dedi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda başladı. 21 Eylül'e kadar teknoloji meraklılarını bir araya getirecek etkinliğin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

'BU YIL NİCE İLKLERE DE İMZA ATIYORUZ'

Burada bir konuşma yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik. 13'ü yeni olmak üzere toplamda 64 farklı yarışmayla dünyanın en büyük teknoloji festivali olma rekorumuzu yeniliyoruz. Onkolojide 3T yarışmasıyla kansere karşı yeni çözümler geliştiren vicdanlı zihinler burada. Türkçe büyük dil modeli yarışmasıyla yapay zeka çağında dilimizin geleceğini koruyan gençlerimiz aramızda. Mesleki yetenek yarışmasıyla Milli teknoloji Hamlemizin kahramanları. Üretimin bel kemiği olacak, geleceğin usta teknisyenleri de burada. Bu yıl nice ilklere de imza atıyoruz. İlk kez kurulan TEKNOFEST Şampiyonlar Geçidi'nde gençlerimizin hayallerini 100'den fazla milli teknoloji ürününü gururla izleyeceğiz. Fetih 1453 ile şanlı tarihimize dijital bir yolculuk yapacak Çelik Kubbe sergisiyle vatan semalarını koruyan teknolojiye tanıklık edeceğiz" diye konuştu.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİN TEK BİR GAYESİ VAR TAM BAĞIMSIZ VE MÜREFFEH TÜRKİYE İDEALİNE ULAŞMAK'

Bayraktar, "İşte bizim kutlu mücadelemiz TEKNOFEST kuşağının özgüvenini diriltmektir. Dünya pusulasını yitirmiş bir gemi gibi korkunç bir karanlığa sürükleniyor. Adaletin ve ahlakın olmadığı, insan onurunun hiçe sayıldığı, teknolojinin gücünün bir tahakküm aracına dönüştüğü karanlık bir çağa tanıklık ediyoruz. Gözlerimizin önünde modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor. Gazze'de bebekler, çocuklar, masum insanlar katlediliyor. Bir yerde bebekleri öldürmek meşru görünüyorsa, orada artık ahlaki ve hukuki hiçbir sınır kalmamıştır. Bu ahval, tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit. Tüm kalbimle inanıyorum ki, medeniyetimizin bize emrettiği merhamet ve adaleti üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğimizde, er ya da geç, iyilik bu kötülüğe galebe çalacak. İyilik muhakkak kazanacak. Tam da bu nedenle, Milli Teknoloji Hamlesi sadece daha hızlı roketler, daha akıllı sistemler yapmak değildir. Bizim davamız, teknolojiyi vicdanla, aklı ahlakla birleştirmektir. Bizim davamız bu zulme 'dur' diyecek caydırıcı güce ulaşmaktır. Bu güç askeri, ekonomik ve teknolojik üstünlüğün yanında ahlaki üstünlüğü sağlamaktır. TEKNOFEST kuşağı sadece gökleri değil vicdanları da aydınlatmak insanların onurunu koruyacak teknolojileri de geliştirmek zorundadır. Milli Teknoloji Hamlesinin tek bir gayesi var. Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye idealine ulaşmak" ifadelerini kullandı.

'HAKİKAT, ASIRLAR BOYU OLDUĞU GİBİ ANLI AÇIK, MERTÇE SAVUNULMASI GEREKEN EN KIYMETLİ OLGU'

Bayraktar, "Tam bağımsızlık mücadelesinin, bir cephesi de dijital dünya. Vatan şairimiz o meşhur dizesinde ne diyordu? 'Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar' İşte o canavar bugün karşımıza dijital bir çehreyle çıkıyor; Tekno feodalizm. Bedelini ödeyerek aldığımız akıllı telefonlar, saatler, internet dahil ne kadar sivil teknoloji varsa hepsi silaha çevrilmiş durumda. Sosyal medyasından, arama motorlarına, attığımız adımdan, damarlarımızdaki nabza kadar bu teknoloji adeta insanlığı örümcek ağına hapsetmiş bir halde. TEKNOFEST kuşağı bu dijital tahakkümüne karşı kendi cevabını verdi. Türkiye'nin sosyal medyası NSosyal'i hayata geçirdi. NSosyal herkesin özgürce fikir üreteceği bir platform. Nsosyal, küresel dijital tekelleşmeye karşı güçlü bir itiraz. NSosyal, dijital dünyamızda saygının, yüz yüze bakar gibi nezaketin, ifade özgürlüğünün buluştuğu yerdir. Sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. TEKNOFEST kuşağı yeni bir adım daha attı. Küre Dijital Ansiklopedi. Küre, yapay zeka destekli, açık kaynaklı ama en önemlisi, her bilginin belli olduğu güvenilir bir referans kaynağı olacak. Küre, sizlerin yazacağı, tartışacağı, yaşayan bir bilgi kaynağı olacak. Küre, dezenformasyon ve manipülasyonun karşısında hakikatin mecrası olacak. Sizleri hakikate dile getirmeniz için NSosyal'e ve Küre'ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'YÜKSEK TEKNOLOJİ SAVUNMA ÜRÜNLERİNİ TASARLAYAN, GELİŞTİREN, ÜRETEN VE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İHRAÇ EDEN TÜRKİYE VAR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi; Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun, insanlığa adaletle öncülük etme iddiamızın nişanesidir. Milli Teknoloji Hamlesi; bize biçilen dar kalıpları paramparça eden bir özgüven devrimidir. Milli Teknoloji Hamlesi; Malazgirt'ten, Çanakkale'ye, tarihin her sayfasında destanlar yazan Türk milletinin bilim ve teknolojide zirveye yürüyüşünün adıdır. Bu muazzam yürüyüş, cesareti ve kararlılığıyla bizlere ilham olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 23 yıla dünyanın gıptayla izlediği asırlık kazanımlar sığdırdık. Bölgesinde oyun kurucu, dünyada söz sahibi bir Türkiye'yi adım adım inşa ettik. Artık SİHA'lardan helikopterlere; kara ve deniz platformlarından hava savunma sistemlerine, beşinci nesil savaş uçağından yeni nesil mühimmatlara, geniş bir yelpazede yüksek teknoloji savunma sistemlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve dünyanın dört bir yanına ihraç eden bir Türkiye var. Sadece 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında değil; mavi vatanda, gök vatanda, uzayda ve siber alanda egemenliğini tahkim eden; Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye var. Yerli ve milli otomobilini üreten bir Türkiye var. Gözlerini ufkun ötesine diken, insanlı uzay misyonlarını gerçekleştiren, uydularını, uzay araçlarını kendi imkanlarıyla geliştiren bir Türkiye var. Nükleer enerjiden yapay zekaya, biyoteknolojiden dijital teknolojilere, mobiliteden ileri imalata; teknolojinin pek çok sahasında, yeniliklerin öncüsü olma vizyonuyla ilerleyen bir Türkiye var. Milletimizi özgüveniyle yeniden buluşturan bu kazanımlar; Türkiye Yüzyılı'nda bilim ve teknolojinin öncüsü, adalet ve merhametin bayraktarı bir Türkiye'nin işaretidir. Türk gençliği; kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyacak iddia ve iradeye sahiptir. Bizlere düşen; 'yapamazsın, başaramazsın' diyenlere aldırmayan; cesaretle yola koyulan gençliğin önündeki engelleri tek tek kaldırmaktır. İşte bu anlayışla; 2018'den bu yana, TEKNOFEST'ler gerçekleştiriyoruz" dedi.

'KENDİNİ DOKUNULMAZ ZANNEDEN, HER ŞEYE MUKTEDİR GÖRENLERİN KİBRİ SİZİ ASLA ALDATMASIN'

Bakan Kacır, "Bugün kendini dokunulmaz zanneden, her şeye muktedir görenlerin kibri sizi asla aldatmasın. Zulümde sınır tanımayan, kundaktaki bebekleri öldüren, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri yok eden barbarların azgınlığı sizi asla yıldırmasın. Soykırıma seyirci kalan sözde güçler, işlemeyen küresel müesseseler, adaletin, hakkaniyetin günden güne yok olduğu köhnemiş dünya düzeni sizi asla yolunuzdan caydırmasın. Yarınları inşa edecek en büyük güç, Allah'ın izniyle sizlersiniz. TEKNOFEST kuşağıdır. Bayraktar TB2 işte surda açtığımız o gediktir. TCG Anadolu surda açtığımız o gediktir. Hürkuş, Hürjet, Kaan, Kızılelma surda açtığımız gediklerdir. Atmaca, Tayfun, Gökdoğan, Bozdoğan surda açtığımız gediklerdir. Gökyüzüne yükselen roketleriniz, ürettiğiniz robotlarınız, yapay zeka projeleriniz surda açtığımız gediklerdir. Hamdolsun, bir değil bin gedik açtık surlarda. Sizlerin gayretleri, alın ve akıl teriyle insanlığın hapsedilmek istendiği surlarda daha nice gedik açacağız. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nın ufkuna hep birlikte taşıyacağız. Bizler TEKNOFEST'lerle, Deneyap Teknoloji Atölyeleriyle, bilim merkezlerimizle, bilim şenliklerimizle, Sektör Kampüste Programıyla, Milli Teknoloji Akademimizle, Milli teknoloji Atölyelerimizle her daim gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Teknoparklarla, TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nda yükselecek dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi Terminal İstanbul gibi projelerle; Araştırma-Geliştirme ve yenilik yolunda gerekli altyapıyı inşa edeceğiz. Sözlerime son verirken; TEKNOFEST kuşağını her daim himaye eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'TEKNOLOJİ ÜRETEN GENÇLİK GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN EN SAĞLAM TEMİNATI OLACAK'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "2018'de bu şehirde doğan TEKNOFEST yalnızca 6 yılda bir gençlik hareketinden dünyaya yön veren küresel bir teknoloji markasına dönüştü. Bugün yalnızca bir festival için değil bir vizyona sahip çıkma bir nesli sahneye taşımak ve bir milletin yükselişine şahitlik etmek için buradayız. Gençler sizler yalnızca yarının değil bugünün de mühendisleri, bilim insanları, öncülerisiniz. TEKNOFEST ruhu sizlere yalnızca kod yazmayı değil, hayal kurmayı, yeniden denemeyi asla pes etmemeyi ve birlikte başarmayı öğretiyor. Sizler bu çağın tüketicisi değil, insanlık yararı için iyilik üreticisi olacaksınız. Teknoloji üreten gençlik güçlü Türkiye'nin en sağlam teminatı olacak" dedi.