İçişleri Bakanı Çiftçi: Okullardaki bahçe görevlilerine 2 bin 800 tane el dedektörü dağıttık

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen göç danışma araçları tanıtım etkinliğinde konuştu. 10 ildeki 42 göç danışma aracının faaliyette olduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, "Daha önceden Göç İdaresi Başkanlığımızın envanterinde 375 tane mobil göç aracımız vardı. Düzensiz göçle yoğun bir şekilde mücadele ettiğimiz yıllarda genelde yabancıların sorgulamalarının yapıldığı, parmak izlerinin alındığı bu şekilde hizmet veren araçlarımızdı. Fakat ülkemizin gerek transit ülke gerekse hedef ülke olmak durumundan çıkmasından dolayı şimdi mobil göç araçlarımızı göç danışma araçlarımıza dönüştürdük. Bugün itibarıyla 10 ilimizde 42 tane göç danışma aracımız hizmet veriyor. Bu illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Eskişehir, Konya, Antalya, Bursa, Karabük ve Kütahya illerimiz. Bu illerimizin sayısını 40'a çıkarmaya, araçlarımızın da sayısını 75'e çıkarmayı planlıyoruz bu yılın sonuna kadar" dedi.

"7 BAKANLIK ORTAK BİR PROTOKOL HAZIRLADIK"

Okullardaki güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, 7 bakanlık arasında imzalanan protokolün yakın zamanda yürürlüğe gireceğini belirterek, "Bizim İçişleri Bakanlığı olarak okulun bahçesinde ve etrafında, bahçesinin dışında aldığımız tedbirler var. Bir de bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık bir araya geldik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz güven içerisinde okullarına gelsinler ve huzurla evlerine dönebilsinler" ifadelerini kullandı.

"31 BİN BAHÇE GÖREVLİSİNİ İSTİHDAM ETTİK"

Okullarda bu yıl 31 bin bahçe görevlisi olacağını kaydeden Bakan Çiftçi, "Yine bu sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da yardımlarıyla 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olduk. Bunu bütün valilerimize duyurduk. Onlardan gelen talepler doğrultusunda 31 bin görevli de bu sene ilk defa okulların bahçesinde görev alacaklar. Bunların dışında İçişleri Bakanlığı olarak, valilikler olarak zaten risk esasına dayalı güvenlik tedbirlerimiz vardı. Birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli okulları biz her sene belirliyoruz. Buna göre tedbir alıyoruz. Bizim birinci ve ikinci dereceden riskli okullarda polis görevlilerimiz var. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarda da koordinasyon görevlilerimiz var. Okullarla irtibat halinde. Onlar zaten devam ediyor. Bunların dışında yine valiliklerimiz planlamalarını yaptılar. Önümüzdeki günlerde denetimlere ağırlık vereceğiz" dedi.

"2 BİN 800 TANE EL DEDEKTÖRÜ DAĞITTIK"

Bakan Çiftçi, okullardaki güvenlik tedbirlerinin daha iyi uygulanabilmesi için okul bahçe görevlilerine el dedektörleri verildiğini söyleyerek, "Güvenlik şubelerimiz, asayiş şubelerimiz, narkotik şubelerimiz ve çocuk şubelerimiz okulların civarında operasyonları arttıracaklar. Okulla ilgisi olmayan, alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Yine öğrencilerimizin güven içerisinde okula ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2 bin 800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için" şeklinde konuştu.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYONLARIMIZ KARARLI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Düzenlenen son operasyonlarla ilgili konuşan Bakan Çiftçi, "Operasyonlarımız da yine güvenli okul çerçevesinde yapmış olduğumuz operasyonlardı. Büyük çaplı operasyonlardı. Birincisi 48 ilde 1008 şüpheliye yönelik olarak daha çok siber alemden eleman devşirmeye yönelik olarak suç örgütlerine yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Bu operasyonlarda valilerimizin, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimlerimiz görev aldılar. Yine ikinci operasyonda da 78 noktada 2 bin 447 şüpheliye yönelik olarak daha büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonla bizim yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, sokak çeteleri de dediğimiz, göreve geldiğimizden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz suç örgütlerine yönelik bir operasyondu" dedi.

Suç ve suçlularla mücadeleye aynı kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden Bakan Çiftçi, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suç örgütlerine yönelik olarak operasyonlarımız kararlı bir şekilde yine Adalet Bakanlığımızın, valiliklerimizin, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın, emniyetimizin, jandarmamızın çalışmalarıyla koordinasyonuyla devam edecek" diye konuştu.

Programda Bakan Çiftçi'nin yanı sıra Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı