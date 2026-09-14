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Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk görevinden istifa etti

Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk görevinden istifa etti
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Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. İstanbul Valiliği, yeni belediye başkan vekili seçiminin 21 Eylül'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

tanbul Valiliği, Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesi nedeniyle Adalar İlçe Belediye Meclisinin, yeni belediye başkan vekilini belirlemek üzere 21 Eylül Pazartesi günü toplanacağını bildirdi.

AKPOLAT TUTUKLANINCA GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmış; İçişleri Bakanlık Makamının 23.06.2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır.

BAŞKAN VEKİLİ DE İSTİFA ETTİ, YERİNE YENİSİ SEÇİLECEK

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, 27.06.2026 tarihinde yapılan Adalar İlçe Belediye Başkan Vekili seçiminde, Belediye Meclis Üyesi Medine Pamuk Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un, sağlık sorunları nedeniyle Belediye Başkan Vekilliğinden istifasına ilişkin 14.09.2026 tarihli dilekçesinin Valiliğimize intikal etmesi üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince Adalar İlçe Belediye Meclisinin yeni Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 21.09.2026 Pazartesi günü saat 09.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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