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İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

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Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da yarın okullar tatil edildi. Kararı duyuran İstanbul Valisi Davut Gül "Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve Valilik'ten gelen art arda uyarılar sonrası İstanbul'da beklenen kar yağışı sabaha saatlerinden itibaren etkili oldu.

BEKLENEN HABER GELDİ

Birçok ilçe saatler içinde şiddetini artıran yağışlarla birlikte beyaza bürünürken İstanbul Valiliği beklenen kararı duyurdu. Vali Davut Gül, X hesabından yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.

İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

HAMİLE PERSONELLER DE İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji, İstanbul genelinde yarından itibaren 3 gün etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışının il genelinde etkili olması bekleniyor. Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması öngörülüyor. Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERİ VE TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

İstanbul'da bazı ilçelerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler beyaza bürünen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, trafik akışı ağır seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. Avrupa Yakası'nın kuzey ilçelerinde başladıktan sonra merkez ilçelerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin bazı bölgeleri beyaza büründü. Özellikle trafik ve araç yoğunluğunun yaşandığı ana yolların karla kaplanması bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bazı sürücüler kar nedeniyle yolda güçlükle ilerlemeye çalışırken, bazıları da kayganlaşan yolda araçlarını kontrol etmekte zorlandı.

İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Hasdal Yolu'nda yoğun yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekti. Beykoz Riva yolunun beyaza bürünmesi nedeniyle ilerleyemeyen bir sürücü aracını yol kenarına park etti. Karın şiddetini sürdürdüğü Sultangazi ve Arnavutköy'de görüş mesafesinin düşmesi, yola çıkan sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde trafik akışı ağır seyrediyor. İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 13.00 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak kaydedildi.

İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

TÜRK HAVA YOLLARINDAN UÇUŞ İPTALLERİ

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yarın ve cuma günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBurak Tezel:

Geçim zorluğu, pahalılık filan hikaye. Tatil ülkesiyiz vesselam.

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Şuan ülkede ekonomik sorun var diye akp nin karşına hangi parti çıksa kazanır durumda, bundan faydalanmak isteyen chp de bir daha böyle fırsat gelmez deyip sürekli seçim yapalım diyor, varandaşa sunacağı hiç bir hizmetten bahsetmiyor, neden? Amaç vatandaşa hizmet mi, o aşkla mı seçim istiyorlar yoksa yüzyıllardır gerçekleştiremedikleri hayallerine bu kadar yaklaşmanın coşkusuyla mı?

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Haber Yorumlarımehmet:

yalan ve sahtekarlığın olduğu yere ne kar yağar ne yağmur. içecek su kalmadı yalan haber, mükat adı altında adam kayırma. adaletsizlik. ne ararsan var. balık baştan kokarmış. balık başı kokusu memleketi sardı

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

bu işin kazançlısı okul servis şoförleri oldu, ohh bir gün boyunca mazot yakmamış ve yorulmamış olacaklar..

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