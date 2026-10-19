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Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor

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Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Haber Videosunu İzle
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
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Köseliği nedeniyle ülkesinde zorbalığa uğradığı belirtilen genç, yaşadığı olumsuz deneyimlerin ardından sakal ekimi yaptırmaya karar verdi. Operasyon sonrası bambaşka bir görünüme kavuşan gencin geçirdiği büyük değişim dikkat çekti.

Köseliği nedeniyle çevresindeki kişilerin alaylarına maruz kaldığı belirtilen bir genç, görünümünü değiştirmek için sakal ekimi yaptırdı. Genç adamın işlem öncesinde ve sonrasında çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

SAKAL EKİMİ SONRASI DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan görüntülerde gencin sakal ekimi öncesindeki hali, işlem için yapılan yüz çizimleri ve sonrasındaki görünümü yer aldı.

Sakal ekiminin ardından yüzündeki değişim dikkat çekerken görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gencin sakal ekimi öncesi ve sonrasını gösteren görüntüler sosyal medyada yayıldı. Özellikle işlem sonrasındaki görünümü, paylaşımların dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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