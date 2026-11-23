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İstanbul'da bu hafta konserden tiyatroya, danstan sergi ve söyleşilere sanatseverleri geniş bir yelpazede birçok etkinlik bekliyor.

Devlet Tiyatrolarının "Tehlikeli Saplantı" oyunu, 24-28 Kasım'da Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'nde, "İnsandan Kaçan" adlı oyun, 25-28 Kasım'da Mecidiyeköy Büyük Sahne'de sahnelenecek.

Çocuk oyunları "Kırmızı Küre" 29 Kasım'da Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, "Masal Yolu" adlı oyun, 28-29 Kasım'da MSKM Halit Akçatepe Sahnesi'nde minik izleyicilerle buluşacak.

Şehir Tiyatrolarının "Öylece Durur Zaman" adlı oyunu, yarın İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde sahnelenecek.

"Cadı Kazanı" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Sivrisinekler" Müze Gazhane Meydan Sahne'de, "Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi?" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Fosforlu Cevriye" Ümraniye Sahnesi'nde, "Köpek Kalbi" oyunu Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde 25-28 Kasım'da tiyatroseverlerle buluşacak.

"Oscar" adlı oyun, 25-26 Kasım'da Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde izlenebilecek.

"Xewna Şeveke Havine" adlı oyun, 26 Kasım'da Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, 28 Kasım'da ise Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde izleyici karşısına çıkacak.

"Fındıkkıran" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "İtfaiyecinin Sırrı" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Ketçaplı Spagetti" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Sesler Ülkesi" Ümraniye Sahnesi'nde ve "Sevdalı Bulut" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde 29 Kasım'da sahnelenecek.

Ünlü oyuncular tiyatro sahnelerinde

Şener Şen'in başrolünde yer aldığı "Zengin Mutfağı", 27 Kasım'da Maximum UNIQ Hall'de sahnelenecek. Vasıf Öngören'in kaleme aldığı oyun, 15-16 Haziran 1970 işçi hareketinin bir köşkün mutfağında çalışanlar üzerindeki etkisini konu alıyor.

Şevket Çoruh ve İlker Ayrık'ın rol aldığı "Bir Baba Hamlet", 27 Kasım'da Beşiktaş Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenecek. Komedi türündeki eser, Shakespeare'in "Hamlet" eserini sahnelemeye çalışan iki oyuncunun başından geçenleri mizahi bir dille anlatıyor.

Sumru Yavrucuk'un yönettiği ve oyunculuğunu üstlendiği "Shirley Valentine", 25 Kasım'da Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon'da, 27 Kasım'da DasDas İstinyePark Açık Sahne'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Willy Russell'ın eserinden uyarlanan müzikli komedi, hayatını yeniden keşfetmeye çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Ebru Cündübeyoğlu, Hakan Yılmaz ve Volkan Aktan'ın rol aldığı "Ölü'n Bizi Ayırana Dek", yarın Duru Tiyatro Watergarden'da, 26 Kasım'da Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek. Oyun, boşanmaya karar veren bir çiftin kutlama partisinin ertesi sabahı bir cesetle karşılaşmasıyla gelişen olayları polisiye ve mizahi bir anlatımla ele alıyor.

Fırat Tanış'ın sahnelediği "Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım", bugün Sancaktepe Sahnesi'nde, 29 Kasım'da Duru Tiyatro Watergarden'da izlenebilecek. Türkülü müzikali Semih Çelenk yazıp yönetti.

Alper Kul, "Çok Tatlı Bi Hikaye" adlı tek kişilik gösterisini 27 Kasım'da HOP Sahne'de sergileyecek.

İstanbul Tiyatro Festivali devam ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, "Aksak Deliryum" adlı oyun yarın ve 25 Kasım'da Alan Kadıköy'de sahnelenecek.

Festival programında yer alan Hollanda merkezli Nederlands Dans Theater 2 (NDT 2), "Blast a Universe" adlı gösterisiyle 27 ve 28 Kasım'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde izleyici karşısına çıkacak. NDT 2 dansçıları, 28 Kasım'da aynı merkezde düzenlenecek atölyede katılımcılarla bir araya gelecek.

Filistinli sanatçı Marah Haj Hussein'in konseptini ve performansını üstlendiği, "Dil broblem değil" adlı oyun da 28-29 Kasım'da Alan Kadıköy'de izlenebilecek.

Konserler

Çellist Luka Sulic, "Life Tour" kapsamında 26 ve 27 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde performans sergileyecek.

İngiliz müzik topluluğu Oi Va Voi, 28 Kasım'da Zorlu PSM %100 Studio'da konser verecek.

Alman piyanist ve besteci Levi Schechtmann, 28 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde Türkiye'deki ilk konserini verecek. Sanatçı, klasik müziği çağdaş müzik türleriyle buluşturan performansını "LEVI.SCT" adıyla sahneye taşıyacak.

Sibel Can bugün, elektronik müzik sanatçısı Caribou, Garanti BBVA Genç Konserleri kapsamında yarın Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.

Serdar Ortaç, 27 Kasım'da JJ Arena Ataşehir'de sevilen eserlerini seslendirecek.

Melek Mosso Jolly Joker Kıyı İstanbul'da, Duman JJ Arena Ataşehir'de, Bülent Ersoy Jolly Joker Kartal İstMarina'da 28 Kasım'da konser verecek.

Can Bonomo JJ Arena Ataşehir'de, Grup Abdal Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, Nükhet Duru Bostancı Gösteri Merkezi'nde 29 Kasım'da dinleyicileriyle buluşacak.

Karsu 29 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda sahne alacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 27 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda "Öğretmenler Günü Konseri: Gülden Turalı Anısına" başlıklı özel bir konser verecek. Türkiye'nin ilk kadın orkestra başkemancısı Gülden Turalı'nın ve öğretmenlerin anılacağı konserde orkestra, müzikseverlerle buluşacak.

Harry Potter serisinin dördüncü filmi "Harry Potter ve Ateş Kadehi", 28 Kasım'da Volkswagen Arena'da canlı orkestra eşliğinde gösterilecek. Film gösterimi sırasında Patrick Doyle'un bestelediği müzikler senfoni orkestrası tarafından seslendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde "Türkülerin İzinde: Rumeli ve Serhat Türküleri" programıyla dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Şef Cem Tuncer yönetimindeki TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, 25 Kasım'da caz repertuvarından eserleri AKM Tiyatro Salonu'nda yorumlayacak.

Sergiler

İstanbul Modern'de açılan "Manuel Çıtak: Kendine Ait Bir Ada" sergisi, 23 Mayıs 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek. Sergide fotoğraf sanatçısının 1980'lerden itibaren ürettiği belgesel fotoğraflar bir araya getiriliyor.

Pera Müzesi'ndeki "Cumhuriyetin Kamera Arkası" sergisi, 28 Mart 2027'ye kadar görülebilecek. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu'ndaki basın fotoğrafları arşivinden seçilen eserler, Türkiye'nin yakın tarihine fotoğraflar üzerinden bakma imkanı sunuyor.

Aynı müzede ziyaretçilerini ağırlayan "Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım" sergisi 31 Ocak 2027'ye kadar sanatseverlerle buluşacak. Sergide Frank Bowling'in eserleri, Francis Bacon ve Victor Willing'in yapıtlarıyla bir araya getiriliyor.

İBB Kültür programında yer alan "İbrahim Örs: Dünyanın Halleri" sergisi, 1 Aralık'a kadar Metrohan'da ziyaret edilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi koleksiyonlarından eserleri bir araya getiren "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" sergisi, 13 Aralık'a kadar Artİstanbul Feshane'de görülebilecek.

Küratörlüğünü Melis Golar'ın üstlendiği karma sergi "Aslına Uygun" 26 Kasım'dan 23 Ocak 2027'ye kadar Martch Art Project'te sanatseverlerle buluşacak. 15 sanatçının eserlerinin görülebildiği sergi, tehdit karşısında ortaya çıkan donma refleksinden hareketle güvenlik, belirsizlik ve hayatta kalma kavramlarını ele alıyor.

Mamut Limited'in ikinci edisyonu "Mamut Limited Vol. II", 27 Kasım'da Yapı Kredi Bomontiada'da açılacak.

Levent Küey'in fotoğraflarından oluşan "Panta Rhei-Akıyor Her Şey" sergisi, 28 Kasım-19 Aralık'ta Beyoğlu'ndaki Aynalıgeçit'te ziyaret edilebilecek.

Arter'in güncel sergileri, 28 Kasım'da İBB Kültür AŞ ve Arter iş birliğiyle düzenlenen "Sanat Rotası: Arter" etkinliğinde rehber eşliğinde gezilebilecek. Etkinlik için kayıtlar 25 Kasım'da Radar Türkiye uygulaması üzerinden başlayacak.

Timurtaş Onan'ın proje yürütücülüğünü ve küratörlüğünü üstlendiği "Her Şeye Rağmen Beyoğlu" fotoğraf sergisi, 28 Kasım-10 Aralık'ta Çukurcuma'daki Gala Gallery'de görülebilecek. Sergi, Beyoğlu'nun değişen kültürel ve sosyal dokusunu fotoğraflar üzerinden ele alıyor.

İVA Sanat tarafından hazırlanan "Sanatın Haritası" sergisi, 24-29 Kasım'da Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluşacak. Türkiye'nin farklı şehirlerinde üretim yapan sanatçıları bir araya getiren sergide resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon, dijital sanat ve geleneksel sanat dallarından eserler yer alacak.

Grafik tasarımcı Mengü Ertel'in tiyatro alanındaki çalışmalarına odaklanan "Mengü Ertel'in Tiyatro Evreni" sergisi 21 Ocak 2027'ye kadar Muammer Karaca Tiyatrosu'nda ziyaret edilebilecek.

Söyleşi ve diğer etkinlikler

Müze Gazhane'de düzenlenen "Arkeoloji 101" söyleşi serisi, bugün arkeoloji meraklılarını bir araya getirecek.

Didem Bayındır'ın moderatörlüğünde Behçet Çelik ve Pelin Esmer'in katılımıyla düzenlenecek "Edebiyat Salonu: Dostoyevski'nin Suç ve Ceza'sı" etkinliği, yarın Fiba Salon İKSV'de gerçekleştirilecek. Söyleşide Dostoyevski'nin klasik eseri farklı yönleriyle ele alınacak.

Kaynak: AA