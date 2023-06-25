İstanbul'da plaj ücretleri tatil bölgelerini aratmıyor! Kişi başı 600 lirayı gözden çıkartmak gerek

Sadece bir mavi bayraklı plajın bulunduğu İstanbul'da sahillerde hareketlilik başladı. Denize girmek isteyenler bazı noktalarda ücretsiz halk plajlarını, belirli noktalarda da özel plaj işletmelerini tercih ediyor. Büyük bir çoğunluğunda yalnızca şezlong ve şemsiye kullanımının giriş ücretine dahil olduğu özel tesislerde ücretlerin, hafta içi-hafta sonu fiyatları farklılık gösteriyor. Sarıyer'de yer alan birçok işletmede kişi başı giriş ücreti 150 TL ile 350 TL arasında değişirken, Heybeliada'da ise bu ücret özellikle hafta sonunda 560 TL'yi buldu. Büyükada'da yer alan tesise ise hafta sonu kişi başı giriş fiyatı 300 TL olarak belirlendi.

TATİLE GİDEMEYEN PLAJLARA AKIN EDİYOR

İstanbul'da yaz sezonuyla birlikte plaj ve sahillerde hareketlilik başladı. Sıcak havalarda denize girmek isteyenler özellikle Şile, Sarıyer, Büyükçekmece, Bakırköy, Adalar ve Silivri gibi noktaları tercih ediyor. İlçelerde ücretsiz halk plajlarının yanı sıra, ücretli plaj tesisleri de denize girmek isteyenlere şezlong, şemsiye ve ekstra aktivitelerle birlikte hizmet sunuyor. Ücretli plaj tesislerinde, giriş ücretlerinin ise ilçeden ilçeye ve hafta içi-hafta sonu olarak değiştiği öğrenildi. Tesislerin, büyük bir kısmında giriş ücreti kapsamında, yalnızca şemsiye ve şezlong hizmeti verildiği, bir kısmında ise ücrete otoparkın da dahil olduğu görüldü.

KİŞİ BAŞI 600 TL'Yİ BULUYOR

Bazı vatandaşlar ise, özel plaj tesislerinin belirlediği giriş fiyatlarından şikayetçi. Şile'de birçok tesiste, hafta içi giriş ücreti kişi başı 150-400 TL, hafta sonu 300-400 TL arasında değişirken, Silivri'de ücretler hafta içi ve hafta sonu 250-300 TL'yi, Büyükada'da hafta içi 150-300, hafta sonu ise 150-450 TL aralığını buldu. Heybeliada'da ise plajlara giriş ücreti hafta içi 300-480 TL, hafta sonu ise 400-560 TL ile ortalama açısından en yüksek ücretler olarak öne çıktı. Birçok işletmenin Kurban Bayramı'nda da hafta sonu tarifesi uygulayacağı öğrenildi.

BÜYÜKADA'DA ÜCRETSİZ PLAJ YOK

Büyükada'da çevre sakinleri, halkın kullanabileceği ücretsiz bir plaj bulunmamasından da şikayetçi. Öte yandan adada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tesiste de hafta içi 200 TL, hafta sonu ise 300 TL fiyat belirlendiği görüldü. Tesisle ilgili hazırlanan bilgi metninde, "3 Haziran'da sezon açılışı yapılan Büyükada halk plajı giriş ücretleri bu sene için hafta içi 200 TL, hafta sonu 300 TL olarak belirlendi. Bu ücrete tekne ile ulaşım, şezlong ve şemsiye ücreti dahil. Kartal ve Bostancı'dan bizim plaj iskelemize gelen ve/veya ada içinden kendi ulaşım imkanları ile gelen tüm kişiler için aynı şekilde uygulanıyor" bilgilerine yer verildi. Tesiste, Adakart'ı bulunanlara, 7-12 yaş arasındakilere, öğrenci, gazi ve şehit yakınlarına indirim uygulandığı, 0-7 yaş arasındakilerin ise tesise girişlerinin ücretsiz olduğu öğrenildi. Adada yer alan plajların büyük çoğunluğuna ise elektrikli taksiler ve kişi başı ücreti 33.93 TL olan 13 kişilik elektrikli araçlar ve ile ulaşım sağlanabiliyor.

VATANDAŞLAR FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ

Büyükada'ya denize girmek için gelen 4 kişilik aileden Selen Şekerci, "Şezlong ve Bostancı'ya vapur ücreti 200 TL belirlenmiş, bence çok pahalı. Adada otobüs ücreti kişi başı 33 liraydı, yaklaşık 150 civarı da o yaptı. 4 kişilik bir aileyiz, 800 lira istendi. Saat 15.00 ve geriye çok az bir süre kaldı, girip girmemeyi düşünüyoruz şu anda. Bizce biraz pahalı, eğer burası belediye yeriyse ve bu fiyattaysa diğer yerleri düşünemiyorum" ifadelerini kullandı. Büyükada'da plaj fiyatlarını yüksek bulduğunu belirten bir turist ise, "Gerçekten çok pahalı. Gelen insanlar için fiyatların biraz daha düşürülmesi gerektiğine inanıyorum. Bence, 100 TL ya da 50 TL. Ben Türk değilim ama fiyatlar benim için de pahalı, aynı" dedi.

İSTANBUL'DA 1 TANE MAVİ BAYRAKLI PLAJ VAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre İstanbul'da 1 tanesi mavi bayraklı plaj olmak üzere, 90 adet denize girilebilir alan bulunuyor. Mavi bayraklı plaj ise Şile'de yer alıyor. İBB'nin yayınladığı bir dergide yer alan metne göre ise İBB'nin İstanbul'da toplam 52 plajda hizmet verdiği, bu plajlarda 670 cankurtaran personelinin de ekipmanlarıyla birlikte çalıştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne ait deniz yüzme suyu temizliğinin ölçüldüğü web sitesi 'Yüzme Suyu Takip Sistemi'nde ise İstanbul'da toplam 112 denize girilebilir noktanın yer aldığı görüldü. Öte yandan, halk plajlarının özel tesislere göre daha yoğun olduğu gözlemlendi. Menekşe Plajı ve Büyükçekmece Plajı ücretsiz bir şekilde denize girmek isteyenlerin tercih ettiği noktalardan oldu.

"BURASI ÜCRETSİZ HALK PLAJI DUŞ VE TUVALET İMKANI VAR DENİZ VE KUM GÜZEL"

Büyükçekmece Plajı'na ailesiyle gelen Cüneyt Yayla, " Burası ücretsiz halk plajı, duş imkanı, su, tuvalet imkanı var. Deniz ve kum gayet güzel. Biz evden şemsiyelerimizi, sandalyelerimizi, yiyeceklerimizi yanımızda getirdik. Özel plajları tercih edemiyoruz, bayağı pahalıya patlıyor. Aile olarak kalabalığız, 4-5 kişi gitsen en az 400-500 lira şezlong parası veriyorsunuz. Burası gayet güzel oldu bu sene, komple ücretsiz yaptılar" dedi.