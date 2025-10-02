Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Marmara Bölgesi'nden geldi.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaraereğlisi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem oldu.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

6,71 km derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul dahil çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar depremin yarattığı panikle sokaklara döküldü.

KANDİLLİ: DEPREM 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3, derinliğini ise 12.5 km olarak açıkladı.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD'dan depremin ardından yapılan açıklamada "Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

VALİLİK: HERHANGİ BİR HASAR BİLGİSİ ALINMAMIŞTIR

5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada "Marmara Denizi'nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır.

Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

BAKAN YERLİKAYA: TÜM EKİPLER SAHA TARAMALARINA BAŞLAMIŞTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada "Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

PROF. DR. TÜYSÜZ: BÜYÜK DEPREMİN İŞARETÇİSİ DEĞİL

Depremin ardından NTV yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Marmara Denizi içerisinde olan bir deprem. Biraz güneye doğru görülüyor. Daha önce yaşadığımız 6,2'lik depremden biraz daha uzakta gözüküyor" dedi. Marmara Denizi içinde birçok fay olduğunu anlatan Tüysüz, "Bunlardan bir tanesi kırılmış olabilir. Büyük bir depremin işaretçisi olabileceğini düşünmüyorum. Ana kolun açığında gibi görülüyor" ifadelerini kullandı.

ŞÜKRÜ ERSOY: BUNLAR NORMAL DEPREMLER

Deprem uzmanı Şükrü Ersoy ise A Haber canlı yayınında "İstanbul'a yakın olduğu için her yerde hissedildi. Bunlar normal depremler bundan sonra büyük deprem olacak demek iddialı olur. Umarız diğerleri gibi rutin içeriğinde deprem olur ve kalır artçıları olup olmadığına bakacağız. Artçı olması demek o bölgenin canlı olduğunu gösterir. Fayın aktif olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Böyle bir deprem için Marmara'da beklenecek büyük depremin enerjisini alır demek doğru değil" dedi.