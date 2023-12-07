İstanbul'da "Filistin için Avrupa Zirvesi" düzenlendi

Avrupa Müslüman Forumu, Filistin Kadılığı ve Yeniden Refah Partisi tarafından Çırağan Sarayı'nda "Filistin için Avrupa Zirvesi" düzenlendi.

Avrupa Müslüman Forumu, Filistin Kadılığı ve Yeniden Refah Partisi tarafından Çırağan Sarayı'nda "Filistin için Avrupa Zirvesi" düzenlendi.

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Filistin Başhakimi Mahmud Habash, İsrail'in Hamas'a değil Filistin halkına yönelik bir savaş yürüttüğünü belirterek, savaşın yalnızca Gazze'de değil Batı Şeria ve Kudüs'te de sürdüğünü söyledi.

Siyonizm ile Yahudilik arasında büyük fark olduğunu vurgulayan Habash, "Bizim Filistin'deki savaşımız Yahudilerle değil işgalcilerle." dedi.

Habash, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını durdurma çağrısı yaparak, "Bütün dünya bu savaşı ve İsrail'i durdurmak için şu anda tek bir duruş sergilemeli, tek bir ses vermeli çünkü bunlar Filistin'i yok etmek istiyorlar. İnsanları yerinden, yurdundan çıkarmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

"Şu anda ABD, tek bir tuşla bu savaşı durdurabilir." diyen Habash, bunun ABD'nin İsrail'e askeri yardımını keserek sağlanabileceğini söyledi.

Habash, İsrail ve ABD ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulunarak, "Filistin halkı kendi haklarından mahrum bırakıldığı sürece dünyada barış olmayacak." dedi.

"Gazze Şeridi'nde etnik temizlik yapılıyor"

Zirveye çevrim içi bağlanan İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri ve milletvekili Jeremy Corbyn, İsrail'in Gazzelileri Gazze Şeridi'nin güneyine sıkıştırmaya çalıştığını, henüz Mısır'a da gidemediklerini söyleyerek, "Burada gerçekten insani felaket yaşanıyor." dedi.

Dünyanın her yerinden Gazze için ateşkes çağrısı yapılması gerektiğini vurgulayan Corbyn, kendilerinin parlamentoda bu taleplerini aktarmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Corbyn, İngiliz halkının Gazze'de ateşkes için sokağa döküldüğünü ve artık daha fazla insanın protestolara katıldığını belirterek, "İsrail'le bütün silah ticaretini ve satışlarımızı durdurmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakı için çalıştığını kaydeden Corbyn, "Filistin'deki insanlar öldürülüyor. Gazze Şeridi'nde etnik temizlik yapılıyor. Dünyanın her yerinde Filistin halkının korunması için insanların birleşmesi lazım." görüşünü paylaştı.

Corbyn, "işgal sona erene kadar Filistin halkını desteklemeyi" sürdüreceklerini, Filistinlilerin de kendi topraklarında yaşama haklarının olduğunu dile getirdi.

"Netanyahu, politik kariyerini mutlaka Hague mahkemesinde sona erdirmelidir"

Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul-Wahed Niyazov da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Müslüman dünyanın küresel lideri" olarak İslam dünyasını birleştirmek için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Biz, büyük umutla (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'a bakıyoruz. Biz, onun Karabağ sorununu nasıl çözdüğünü gördük. Gazze sorununun da bu şekilde çözüleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerindeki Müslümanların da İsrail'in saldırıları karşısında harekete geçtiğini kaydeden Niyazov, "Sadece Avrupalı Müslümanlar değil Avrupalıların kendileri de İsrail'in uluslararası organizasyonlardan bloke edilmesi için harekete geçmeli." diye konuştu.

Niyazov, ABD Başkanı Joe Biden'ın ikinci kez başkan seçilemeyeceğini dile getirerek, "Netanyahu ise politik kariyerini mutlaka Hague mahkemesinde (Uluslararası Ceza Mahkemesi) sona erdirmelidir." şeklinde konuştu.

SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ı, İsrail'in Gazze'ye neler yaptığını görmesi için bölgeyi ziyarete davet eden Niyazov, egemen bir Filistin devletinin kurulması için gayret göstermeleri gerektiğini vurguladı.

"Siyonizmi ortadan kaldırdığınızda kan dökülmesi bitecek"

"Neturei Karta" olarak bilinen Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütünden Haham Yisroel Dovid Weiss, Hristiyan, Müslüman ve Yahudilerin yüzyıllarca birlikte yaşadıklarını ancak siyonizmin buna engel olmaya çalıştığını söyledi.

Siyonizmin 100 yıl önce başladığını ancak Yahudiliğin 3 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Weiss, "Aslında biz inancımıza göre bir egemen ulusa sahip olma hakkına sahip değiliz. Her türlü Yahudi egemenliği yasaklanmıştır." dedi.

Weiss, İsrail'in "Yahudiliğin" ismini kullanarak Hamas'ı ortadan kaldırma bahanesiyle tüm Filistinlileri "şeytanlaştırdığını" ve kendilerinde "onları bombalama hakkını gördüklerini" anlattı.

Filistinlilerin, yakınlarının ölümüne ağlarken "antisemitik" yaftasına maruz kaldıklarına dikkati çeken Weiss, "Buradaki çözüm bu hastalığın doğru teşhis edilmesinden geçiyor. İsrail'in bu siyonist hareketinin, milliyetçiliğinin teşhis edilmesi lazım. Siyonizmi ortadan kaldırdığınızda kan dökülmesi bitecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ramallah Başpiskoposu Ilias Auant, "Gazze'de Nekbe (Büyük Felaket) bugün tekrarlanıyor." dedi.

Filistin halkının bu yıkımı hak etmediğini vurgulayan Auant, "Biz, bugün sadece güzellemeler yapmamalıyız. Bu katliamları durdurma talebinde bulunmalıyız." görüşünü paylaştı.

Auant, "Filistin'in başkenti olan Kudüs'ün tüm kutsal alanlarıyla" korunması gerektiğini vurgulayarak, bu toplantıyı Kudüs'te de yapabilmeyi umduklarını söyledi.

"Yaşanan zulüm Yahudi zulmü değil siyonizm zulmüdür"

Lübnanlı siyasetçi Sheikh Zuheir Al-Hayr Al-Juayd, Lübnan'ın küçük bir ülke olduğunu ancak Filistinlilerin yanında büyük bir duruş sergilediğini ifade etti.

Din, renk, ırk fark etmeden Gazze için "sesini yükselten" herkese saygılarını sunduğunu dile getiren Al-Juayd, "Şu anda yaşanan zulüm Yahudi zulmü değil siyonizm zulmüdür." diye konuştu.

Rusya'nın "Zavtra" gazetesinde başeditör olan Alexander Prokhanov, Filistin halkının ezildiğini ancak aynı zamanda da büyük bir mukavemet gösterdiğini vurguladı.

Gazze'de yaşananların sona ermesi için sürekli dua ettiğini belirten Prokhanov, "Onların (Filistinliler) gücü tankları yenecektir." dedi.

Prokhanov, bölgede özgürlüğe ve adalete yaklaşıldığını düşündüğünü vurgulayarak, "Biz barışın, insanlığın, kardeşliğin hüküm süreceği bir yeni dönem bekliyoruz." ifadesini kullandı.