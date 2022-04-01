İstanbul'da ele geçirilen sikkelerde önemli tespit

İSTANBUL'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi göz altına alınırken çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. İlk incelemelerde, ele geçirilen sikkelerin ön ve arka yüz incelemelerinde, 2 tanesinin yurt dışında düzenlenen ünlü müzayedelerde, 3.1 milyon sterline satılan ve dünya üzerinde 2 adet olan sikkelere benzerlikleri tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Fatih, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Şişli ve Kadıköy'de 5 adrese yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda farklı tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen Helenistik, Geç Roma, Emeviler, Erken Bizans ve Osmanlı dönemine ait 89 sikke, Türk İslam dönemine ait olduğu düşünülen altın varaklı süslenmiş çerçeve içerisinde hat levhalar, Osmanlı Padişahlarına ait olduğu düşünülen fermanlar, beratlar, diplomalar, takdirnameler, tapu senetleri, Geç Bizans dönemine ait olduğu düşünülen seramik vazo ve kadın başlı ile hayvan başlı figürlerin de aralarında olduğu 394 obje ele geçirildi.