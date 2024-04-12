Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenler Eminönü'ne akın etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eminönü'nde Ramazan Bayramı'nın son gününde de yoğunluk bitmedi. Yaya ve araç trafiği dikkat çekerken, Yer Altı Çarşısı'ndaki izdiham nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenler Eminönü'ne akın etti

EMİNÖNÜ BAYRAMDA DOLDU TAŞTI

İstanbul'da bayramın son gününde dışarı çıkan vatandaşların megakentte en çok ilgi gösterdiği alanların başında tarihi ve turistik bölgeler geldi. Kentin en işlek noktalarından biri olan Eminönü'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu kalabalık nedeniyle yaya ve araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenler Eminönü'ne akın etti

İZDİHAM YAŞANDI

Kalabalık nedeniyle yürümekte güçlük çeken vatandaşlardan bazılarının yol kenarındaki demir korkulukların üzerinden atlayarak yolun karşısına geçtiği görüldü. Yaya geçidi olarak da kullanılan Eminönü Yer Altı Çarşısı'nda izdiham nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenler Eminönü'ne akın etti

YUMRUKLU KAVGA GÜÇLÜKLE SONLANDIRILDI

Yoğunluk sırasında zaman zaman buradaki bazı vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Burada iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer vatandaşların araya girmesiyle sonlandırılan kavga anı ise kameralarca kaydedildi.

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenler Eminönü'ne akın etti

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenler Eminönü'ne akın etti

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenler Eminönü'ne akın etti

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı İstanbul Eminönü Olay Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title