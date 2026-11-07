Tarihi meydanda dehşet: Polonya'daki saldırıdan kaçış anı kamerada

Tarihi meydanda dehşet: Polonya'daki saldırıdan kaçış anı kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polonya'nın tarihi meydanında gerçekleşen ve 6 kişinin ölümü, 12 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, silah seslerinin yankılanmasıyla birlikte meydandaki kalabalığın büyük bir panik içinde etrafa kaçıştığı anlar yer aldı. Canını kurtarmaya çalışan vatandaşlar ve turistlerin çevredeki dükkanlara ve güvenli noktalara sığınmaya çalıştığı görüldü.
Polonya’nın Kraków kentinde turistlerin yoğun olarak bulunduğu tarihi meydanda silahlı bir saldırı gerçekleşti.
DEHŞETİN BİLANÇOSU: 6 ÖLÜ, 12 YARALI
Araçla meydana giren saldırganın çevredeki insanlara rastgele ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılar arasında polislerin de bulunduğu öğrenilirken, saldırgan güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Saldırı anında yaşanan dehşet ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla meydanda bulunan kalabalığın panik halinde kaçıştığı ve kendilerini korumak için çevredeki güvenli alanlara sığındığı görüldü. Olayın ardından polis ekiplerinin bölgeye sevk edildiği anlar da kayıtlarda yer aldı. Soruşturma sürüyor.