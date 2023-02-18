İstanbul'da deprem riski nedeniyle 93 okul tahliye ediliyor! İşte ilçe ilçe boşaltılacak kurumlar
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İstanbul Valiliği, 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası megakentteki bazı okullarla ilgili yeni bir karar aldı. Deprem riski nedeniyle 93 okulun tahliye edileceğini belirten Valilik, "20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir" açıklamasını yaptı. İşte ilçe ilçe boşatılacak okullar.
İstanbul Valiliği, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası harekete geçti. Megakentte okulların açılmasına 2 gün kala, riskli durumda olan 93 okulun tahliye edileceğini açıklandı. Bu okullardaki öğrenciler başka okullarda eğitimlerini devam ettirecek.
Konu hakkında yapılan valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu. Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında,
- İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1.351'inin de riskli olduğu tespit edildi.
- Riskli bulunan 1.351 okulumuzdan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi.
- Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.
- Geçen yıl, bu 128 riskli okulumuzdan 35'indeki öğrencilerimiz başka okullara nakledilerek; okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandı.
- Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı.
- 20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir.
- Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımak eğitim kapsamına alınacaktır.
- İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar.
- Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51.995 öğrencimiz ve 2.765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler.
Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
Valilik açıklaması sonrası hangi okulların boşatılacağı merak konusu oldu. İşte ilçe ilçe boşatılacak okullar:
- Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu,
- Suatlar Anaokulu,
- Deliklikaya İlkokulu,
- Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu
- Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi
- Akşemsettin Anaokulu
- Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)
- Gümüşpala İlkokulu
- Güngör Tekiner Ortaokulu
- Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu
- Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi
- Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu
- Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu
- Kazım Karabekir Ortaokulu
- Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)
- Zübeyde Hanım Anaokulu
- Massit Mesleki Eğitim Merkezi
- Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu
- Mustafa Kemal İlkokulu
- Hürriyet İlkokulu
- 1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları
- Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
- Lütfü Banat İlkokulu
- Yıldız Ertem Anaokulu
- Lütfi Banat Ortaokulu
- Yavuz Selim İlkokulu
- İshaklı İlkokulu
- Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi
- Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu
- Kaynarca Anaokulu
- Beykoz Anadolu Lisesi
- Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi
- Kemaletin Tuğcu İlkokulu
- Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu
- Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu
- Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)
- Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli
- Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu
- 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
- Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu Çatalca Karacaköy İlkokulu
- Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
- Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi
- Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)
- Yedikule İlkokulu/Ortaokulu
- Vefa Lisesi (B Blok)
- Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu
- Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu
- Ergenekon İlkokulu
- Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu
- Kadıköy Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu
- Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri
- Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Yıldız İşçimenler İlkokulu
- Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Atakent Özel Eğitim Anaokulu
- Küçükçekmece Papatya Anaokulu
- Küçükçekmece Gelincik Anaokulu
- Kanarya Ortaokulu
- Çiğdem Anaokulu
- Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
- Nene Hatun Anaokulu
- Yasemin Anaokulu
- Zübeyde Hanım Anaokulu
- Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu
- Fatih İmam Hatip Ortaokulu
- Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu
- Şükrü Nailpaşa İlkokulu
- Rumeli Feneri İlkokulu
- Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
- Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu
- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
- Silivri Anadolu Lisesi
- Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
- Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu
- Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu
- Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi
- 75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu
- Mehmetçik İlkokulu
- Ümraniye İmam Hatip Lisesi
- Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu
- Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı
- Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)
- Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu