İstanbul'da deprem riski nedeniyle 93 okul tahliye ediliyor! İşte ilçe ilçe boşaltılacak kurumlar

İstanbul Valiliği, 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası megakentteki bazı okullarla ilgili yeni bir karar aldı. Deprem riski nedeniyle 93 okulun tahliye edileceğini belirten Valilik, "20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir" açıklamasını yaptı. İşte ilçe ilçe boşatılacak okullar.

İstanbul Valiliği, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası harekete geçti. Megakentte okulların açılmasına 2 gün kala, riskli durumda olan 93 okulun tahliye edileceğini açıklandı. Bu okullardaki öğrenciler başka okullarda eğitimlerini devam ettirecek.

Konu hakkında yapılan valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu. Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında,

İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1.351'inin de riskli olduğu tespit edildi.

Riskli bulunan 1.351 okulumuzdan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi.

Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Geçen yıl, bu 128 riskli okulumuzdan 35'indeki öğrencilerimiz başka okullara nakledilerek; okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandı.

Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir.

Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımak eğitim kapsamına alınacaktır.

İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar.

Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51.995 öğrencimiz ve 2.765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler.

Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

TAHLİYE EDİLECEK OKULLAR

Valilik açıklaması sonrası hangi okulların boşatılacağı merak konusu oldu. İşte ilçe ilçe boşatılacak okullar:

ARNAVUTKÖY

Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu,

Suatlar Anaokulu,

Deliklikaya İlkokulu,

Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu

ATAŞEHİR

Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi

Akşemsettin Anaokulu

Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)

AVCILAR

Gümüşpala İlkokulu

Güngör Tekiner Ortaokulu

Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu

Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi

Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu

BAĞCILAR

Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu

Kazım Karabekir Ortaokulu

Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)

Zübeyde Hanım Anaokulu

Massit Mesleki Eğitim Merkezi

BAHÇELİEVLER

Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu

Mustafa Kemal İlkokulu

Hürriyet İlkokulu

1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları

BEŞİKTAŞ

Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi

Lütfü Banat İlkokulu

Yıldız Ertem Anaokulu

Lütfi Banat Ortaokulu

BEYKOZ

Yavuz Selim İlkokulu

İshaklı İlkokulu

Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi

Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu

Kaynarca Anaokulu

Beykoz Anadolu Lisesi

Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi

Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi

Kemaletin Tuğcu İlkokulu

BEYLİKDÜZÜ

Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu

Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu

BEYOĞLU

Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)

BÜYÜKÇEKMECE

Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli

Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ÇATALCA

Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu

75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu Çatalca Karacaköy İlkokulu

ESENYURT

Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi

EYÜPSULTAN

Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi

FATİH

Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)

Yedikule İlkokulu/Ortaokulu

Vefa Lisesi (B Blok)

Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu

Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu

GÜNGÖREN

Ergenekon İlkokulu

KADIKÖY

Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu

Kadıköy Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu

KAĞITHANE

Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri

Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

KARTAL

Yıldız İşçimenler İlkokulu

Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

KÜÇÜKÇEKMECE

Atakent Özel Eğitim Anaokulu

Küçükçekmece Papatya Anaokulu

Küçükçekmece Gelincik Anaokulu

Kanarya Ortaokulu

Çiğdem Anaokulu

Menekşe Özel Eğitim Anaokulu

Nene Hatun Anaokulu

Yasemin Anaokulu

Zübeyde Hanım Anaokulu

Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu

PENDİK

Fatih İmam Hatip Ortaokulu

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

SANCAKTEPE

Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu

SARIYER

Şükrü Nailpaşa İlkokulu

Rumeli Feneri İlkokulu

ŞİLE

Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi

SİLİVRİ

Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Silivri Anadolu Lisesi

Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu

ŞİŞLİ

Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu

SULTANGAZİ

Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi

75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu

Mehmetçik İlkokulu

ÜMRANİYE

Ümraniye İmam Hatip Lisesi

Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

ÜSKÜDAR

Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı

Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)

ZEYTİNBURNU