İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

İstanbul Valiliği tarafından Fatih Belediyesi işbirliğiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi.

15 Temmuz Derneği, Türk Kızılay gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği program için Fatih Camisi önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde programın düzenlendiği Saraçhane'deki Anıtpark'a yürüdü.

Yürüyüşe ve programa, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anıtpark'ta mehter takımı tarafından verilen konserin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dua edildi.

"Birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi muhafaza ederek ilerlemeye devam edeceğiz"

Anıtpark'taki programda konuşan İstanbul Valisi Gül, "Milli Mücadeleyi, Çanakkale'yi, Malazgirt'i anlatırken dedelerimizin, dedelerimizin dedelerinin kahramanlıklarını dinledik ama 15 Temmuz'u üç aşağı beş yukarı belki çok küçük kardeşlerimiz hariç hepimiz yaşadık ve hepimiz hatırlıyoruz." dedi.

"Maalesef içimizden komşumuz, akrabamız, arkadaşımız olan insanlar uluslararası birden fazla istihbarat teşkilatlarının güdümünde 60-70 yıllık bir planla bütün kurumlarımıza sızdı." diyen Vali Gül, şunları söyledi:

"Günün sonunda kurumlarımıza sızan insan kaynağımızı, zekatlarımızı, fitrelerimizi, en kıymetli duygularımızı çalan bu yapı günün birinde maalesef darbe teşebbüsüyle Türkiye'yi bir işgalle karşı karşıya getirmeye çalıştı. Aslında her şey hesap edilmişti. Kendi yayın organlarında şunu diyorlardı. 'Bir düdük çaldığınızda Türk milleti evinden çıkmaz. Kimse dışarı çıkmaya cesaret edemez. Kimse bu müdahalenin karşısında duramaz.' dediler ve buna inandılar. Hesap etmedikleri nokta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın cesareti, dirayeti ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yalnız bırakmayan milletimizin feraseti, duası. Kurumların içerisinde başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere emniyetin içerisinde, jandarmanın içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özetle toplumun her kesiminde namuslu, haysiyetli, vatansever insanların varlığı..."

Vali Gül, kurumlara sızan ve müdahalede bulunan bu kişileri yine durduranların bu kurumların içerisindeki namuslu insanlar olduğunu belirterek, "Askerin, polisin ve milletimizin içerisindeki kahramanlar, hepsi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasından giderek, onun meydanlara davet ettiğini duyup, meydanlara çıkarak dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın ilk açıklamasıyla kendini sokağa atan insanların varlığı, kararlılığı bu işin başarılı olmasını engelledi." diye konuştu.

Gül, bunun neticesinde yaklaşık 9 yıl içinde kurumların kendi içindeki FETÖ belasından kurtularak hem yurt içinde hem yurt dışında başarılarına başarı katmaya başladığını, terörle mücadelede destan yazdığını, yakın coğrafyadaki uzak ve yakın bütün tehditleri bertaraf ettiğini vurguladı.

"İnşallah bundan sonra da birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi muhafaza ederek, daha da gelişerek, ilerleyerek bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz." diyen Gül, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi.

Gül, terörsüz Türkiye yolunda şehitlerin kendilerine emanet bıraktığı ve gazilerin kendilerine emanet ettiği kutsal vatanı terörden arındırmaya kararlı olarak devam edeceklerini vurgulayarak, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

" 15 Temmuz, ihanet çetesinin 40 yıllık planının bozulduğu gecedir"

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da " 15 Temmuz, birliğimize ve bağımsızlığımıza kasteden hain darbe girişimini püskürten bir milletin destan yazdığı günün adıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da dediği gibi 15 Temmuz sadece bir hain örgütün değil içerisine 7 düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planının bozulduğu gecedir." diye konuştu.

Türk milletinin tarihinde iftiharla taşıdığı Malazgirt, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Anafartalar gibi zaferlerin bulunduğunu belirten Turan, o zaferlerden bir zafer olarak milletin 15 Temmuz'u da göğsünde bir zafer madalyası olarak taşıdığını söyledi.

Turan, 15 Temmuz gecesi ülkenin çok büyük bir badire atlattığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"O gece istiklal ve istikbal mücadelesi verdi milletimiz. Hamdolsun bu mücadeleden diğerleri gibi alnımızın akıyla çıktık. Bu sefer din kisvesine bürünmüş FETÖ şebekesinin gerçek kimliğini, kirli amaçlarını sinsice gizlemiş bu hainlerin milletimize verdiği zararları burada saymakla bitiremeyiz. Yıllarca riyayla, yalanla ve bizim tabirimizle münafıklık yaparak inançlı Anadolu insanını aldattılar. En sonunda bu şebeke, işi milli ve manevi değerlerimize, vatanımıza, bayrağımıza açıktan saldırmaya kadar vardı. Ordumuzu istismar ederek, polisimize kurşun sıkarak insanlarımızı katlederek, Meclisimizi bombalayarak ülkemizi büsbütün karanlığa boğmak istediler. Ancak kazdıkları kuyuya kendileri düştüler. Hamdolsun Rabbimiz bu aziz milleti korudu ve tuzaklarını kendi başlarına geçirdi. O gece yaşadıklarımızı bizim neslimiz asla unutmayacak. 15 Temmuz gecesi bütün Türkiye gibi İstanbul da ayaktaydı."

"Milletimizin gösterdiği direniş ve bağımsızlık ruhundan dolayı şükranlarımı iletiyorum"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de bürokrasi içindeki bu dış kaynaklı çete, bütün milli projelere ve bir anlamda operasyonlara da ket vurduğunu görmüş olduk. Onun temizlenmesiyle ülkemizin hem terörle mücadelede olan operasyonlarda hem de milli savunma sanayinde büyük bir atılım yaptığını da gördük. Çok farklı alanlarda da hem yargının hem de bürokrasinin içinde bir anlamda ülkemizi dış kaynaklı bir güdümle esir almaya çalışan bir çeteydi bu."

15 Temmuz öncesindeki süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de büyük mağduriyetler yaşatıldığını aktaran Bayraktar, "Rahmetli babamla beraber o dönemde mağdur olan komutanlarımızı cezaevinde ziyaret etmiştik. Onun da ruhu şad olsun. Rabb'im, bu olaylardan ders çıkarmamızı ve bir daha böyle olaylar yaşamamamızı nasip eyler. O anlamda milletimizin gösterdiği direniş ruhu, bağımsızlık ruhundan dolayı milletimize bu ülkenin bir evladı olarak şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.