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İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

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İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada hayatını kaybeden 4 kişiden 2'sinin çocuk olduğu öğrenildi.

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. 34 ER 260 plakalı tır, Marmaray Geçidi'ne çarptı. Tır, çarpma anında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi.

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "11.03.2024 günü saat 18.45 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Olay yerinden ilk görüntüler:

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre İliksiz - Güncel

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