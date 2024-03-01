İsrailli aşırı sağcı gruplar "yerleşim birimleri kurulması" talebiyle Gazze'ye yürüdü! 500 aile işgalci olmak istiyor

İsrailli aşırı sağcı gruplar, İsrail ordusunun kara işgalini sürdürdüğü 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde "yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması" talebiyle Gazze sınırına yürüdü.

Onlarca kişilik aşırı sağcı yerleşimci grubu, Gazze Şeridi'ne en yakın nokta olan Sderot kentinde toplandı. Araçlarıyla konvoy oluşturan grup, Gazze ile İsrail arasındaki Erez Sınır Kapısı yakınlarına geldi. Aşırı sağcı grup, İsrail'in 2005 yılında çekildiği Gazze'deki en büyük yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Gush Katif'e dönüşün sembolü olan "turuncu kurdeleler" taşıdı.

"SAVAŞ BİTER BİTMEZ GAZZE'YE GİTMELİYİZ"

İsrailli Mechi Fendel, Gazze'nin kuzeyi, merkezi ve güneyine yerleşmek için 500 ailenin gönüllü olduğunu söyledi. Gazze içinde "Yahudi yerleşim birimleri ve beldeleri kurulduğunda bölgenin güvenli olacağını" iddia eden Fendel, "Savaş biter bitmez Gazze'ye gitmeliyiz. Eğer boşluk bırakırsak burası yeniden Hamas'ın bir eşek arısı terör kovanına dönüşür." diye konuştu.

"BİZ EGEMEN BİR DEVLETİZ"

Fendel, uluslararası toplumun İsrail'e "Gazze'de yeniden yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurmaması" yönündeki uyarılarına ilişkin ise şunları söyledi: "Biz egemen bir devletiz. Burası (Gazze) bizim toprağımız. Anlamıyorum. Bu, Almanya'dan topraklarının bir kısmını başka bir yapıya vermesini talep etmeye benziyor. Neden ABD Teksas'ın bir kısmını Meksika'ya versin ki?" Gazze'nin İsrail toprağı olmadığının hatırlatılması üzerine Fendel, İsrail'in Gazze'yi 1967'de geri aldığını savunarak, "Yüzlerce yıldır, Gazze'de Yahudi halkı vardı. Burada sinagoglar vardı. Filistinlilerin burada 60 yıllık geçmişi olduğu kanıtlanmış. (Gazze'nin Filistin toprağı olduğu) Bu bir safsata ve ben bu yanlışlığın nasıl yayıldığına inanamıyorum." ifadelerini kullandı. Fendel ayrıca, İsrail halkının ne istediğini göstermesi halinde hükümetin de bu yönde adım atacağını söyledi.

İSRAİL ASKERLERİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE GAZZE ŞERİDİ'NE GİRDİLER

Aşırı sağcı yerleşimci grup, daha sonra Gazze Şeridi sınır çiti boyunca tarlalardan ilerleyerek 7 Ekim'den sonra kapanan Erez Sınır Kapısı'na ulaştı. Bölgede konuşlu İsrail askerleri, yerleşimcilerin yürüyüşü sırasında müdahale etmekten kaçındı. İsrailli Amiel Pozen de "Buradayız. Burası bizim. Bunun siyasi veya uluslararası bir yanı yok. Kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. Burası bizim ve biz Gazze'ye geri dönmek istiyoruz, tüm terörü yok etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bazı yerleşimciler ise ara bölgeye doğru koşarak sınırdaki güvenlik duvarına ulaştı. Yerleşimciler, sınır duvarının yanı başında Yahudi yerleşim birimini temsilen iki baraka kurdu. Bu sırada 10 kadar Yahudi yerleşimci, sınırı aşarak Gazze'nin içine geçti. İsrail askerleri, bu grubu yakalayıp askeri araçla tekrar sınır geçiş noktasına getirdi. İsrail askerleri, yaşanan arbedenin ardından bir kişiyi gözaltına aldı.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİMLERİ: GUSH KATİF

İsrail ordusunun Gazze'de kara işgaline başlamasıyla ulusal basın ve sosyal medyada, buradaki yerleşim bölgelerine verilen "Gush Katif" ifadesi yeniden sıkça kullanılmaya başlandı. Gazze Şeridi'nin güneyinden orta kesimlerine kadar uzanan "Gush Katif" bölgesi, uluslararası hukuka aykırı inşa edilen 21 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminden oluşuyordu.

8 BİN 600 YERLEŞİMCİ BAŞKA BÖLGELERE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekildiği Ağustos 2005'te, "Gush Katif" bölgesindeki yerleşim birimlerinde oturan yaklaşık 8 bin 600 yerleşimci başka bölgelere tahliye edilmişti. Sağcı ve özellikle aşırı sağcı siyasetçi ve aktivistler, hükümetten Gazze Şeridi'nde yeniden yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulmasını talep ediyor.