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İsrail'in Lübnan'daki saldırısında ABD yapımı beyaz fosforlu mermiler kullanıldı

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Washington Post'un haberine göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda kullanılan beyaz fosforlu mermilerin ABD yapımı olduğu ortaya çıktı. İsrail'in 16 Ekim'de Dahayra beldesini hedef alan saldırılarında kullanılan mermilerin kalıntıları bulundu.

Washington Post, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına ulaştı.

Gazetenin haberine göre, bölgedeki Washington Post muhabiri, İsrail ordusunun 16 Ekim'de Dahayra beldesini hedef alan saldırılarında kullandığı 155 mm beyaz fosforlu top mermilerinin parçalarını buldu.

Haberde, beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntıları üstünde bulunan üretim kodlarının ABD tarafından üretilen mühimmatları sınıflandırmak için kullanılan terminolojiyle örtüştüğü, söz konusu mühimmatın 1989 ve 1992'de Louisiana ve Arkansas'taki mühimmat depolarında üretildiğinin ortaya çıktığı da kaydedildi.

Silah uzmanları, kalıntılarına erişilen top mermilerinin açık yeşil rengi ve üzerlerine işlenmiş "WP" simgelerinin beyaz fosforlu top mermileriyle örtüştüğünü belirtiyor.

İsrail güçleri, 16 Ekim'de 2 bin nüfuslu Dahayra beldesini gece boyunca beyaz fosforlu mühimmatla bombalamış ve bölge sakinleri kaçmaya imkan bulamamıştı.

Dahayra'da yaşayanlar İsrail bombardımanını "kara gece" olarak tanımlıyor.

İsrail'in Dahayra'ya saldırısında yaralanan 9 kişiden 3'ü, hastaneye kaldırılmıştı.

Uluslararası Af Örgütünden 31 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 16 Ekim'de "sivil ayrımı gözetmeksizin" Lübnan'ın sınır hattındaki Dahayra beldesine yaptığı saldırının hukuka aykırı olduğu için savaş suçu olarak soruşturulması gerektiği bildirilmişti.

Af Örgütüne bağlı araştırmacıların, 10-16 Ekim'de Dahayra ile sınır beldeleri Al-Mari ve Aita al-Chaab'a yönelik saldırılarda da beyaz fosfor kullanıldığını gösteren ikna edici kanıtlar topladığı, bu saldırıların video ve fotoğraflarını doğruladığı kaydedilmişti.

Uluslararası Af Örgütü de Gazze'de beyaz fosfor kullanıldığını kanıtlarıyla ortaya koymuştu

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin, beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğrulayarak, "Beyaz fosfor, korkunç acılara ve hayat değiştiren yaralanmalara neden olur ve su ile söndürülemez. İşte bu yüzden beyaz fosfor, sivil alanlarda asla kullanılmamalıdır." uyarısında bulunmuştu.

Uluslararası Af Örgütünün, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgelediği kanıtlar arasında, AA foto muhabirinin çektiği fotoğraflar da yer almıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını duyurmuştu.

HRW'den yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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