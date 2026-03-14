İsrail'in gece saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 12'si sağlık personeli olmak üzere toplam 23 kişi hayatını kaybetti. Hava saldırılarında farklı bölgelerde ölü ve yaralı sayıları bildirildi.

İsrail'in gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 12'si sağlık personeli olmak üzere 23'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hara Sayda'da bir apartmanı hedef aldığı hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Taybe kasabasındaki bir eve hava saldırısı düzenlediği aktarılan haberde, saldırıda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Nebatiyye ilinde de İsrail'in Rahibeler Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Sur kentine bağlı Burç Kalavay beldesinde bulunan bir sağlık tesisini hava saldırısıyla hedef aldığı belirtilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 12 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü

Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Trump'a İran'da ilk büyük darbe! Avrupa devi resmen çekildi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz

At eti rezaletinde gelen itiraf daha skandal
Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti

Yenilgi sonrası istifa