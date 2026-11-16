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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İsrail'in İki Yüzü: Katliam ve Dezenformasyon" paneli düzenlendi.

İletişim Başkanlığında düzenlenen panelin moderatörlüğünü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Deniz Demir yaptı.

Demir, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ilk günden itibaren bir enformasyon savaşının da yaşandığına dikkati çekerek, "Dezenformasyon, bu enformasyon savaşında açık bir silah olarak kullanılıyor." dedi.

Dijital mecraların da bu süreçte ön planda yer aldığını kaydeden Demir, bu nedenle panelin "İsrail'in İki Yüzü: Katliam ve Dezenformasyon" başlığıyla düzenlendiğini açıkladı.

"İsrail 30 bin çocuğumuzu katletti"

Panelde konuşan İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci ise ailesinde şehitler bulunan Filistinli Gazeteci Hüda Fadel Naim'e, Gazze'de hayatını kaybeden basın mensuplarına ve yakınlarına Türk milleti adına başsağlığı diledi.

İsrail'in yalnızca katliam ve soykırımla insanları mağdur etmediğini, dezenformasyonun da bu saldırılara zemin hazırladığını dile getiren Değirmenci, İsrail'in Gazze'de üç büyük yalanı silaha dönüştürdüğünü anlattı.

Bunlardan ilkine örnek olarak, İsrail TV kanalı tarafından dile getirilen "40 çocuğun Hamas tarafından başları kesilerek öldürüldüğü" iddiasını gösteren Değirmenci, bu iddianın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yaptığı açıklamayla yalanlandığını hatırlattı.

Değirmenci, "Hamas bir çocuğun burnunu kanatmazken İsrail 30 bin çocuğumuzu katletti." dedi.

İsrail'in "Gazze'deki hastane tünellerinde Hamas mensubu teröristlerin bulunduğuna" yönelik bir diğer iddiasına ise ilk karşılığın Türkiye'den geldiğini anlatan Değirmenci, Şifa Hastanesi'nde kamp kuranların Hamas değil, Gazzeliler olduğunu hatırlattı.

Bu gelişmeler üzerine İsrail medyasının haberlerini geri çekmek zorunda kaldığını hatırlatan Değirmenci, İsrail'in bu yalanlarının ardından 3 yıldır sürdürdüğü zulümde bin 700 sağlık çalışanı ile 283 gazeteciyi şehit ettiğini söyledi.

"Türkiye, bu kara propagandayı sessizlikle bozdu"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin çalışmalarının yalnızca Türkiye'ye yönelik olmadığını belirten Değirmenci, "İsrail ve Batı medyasında yer alan birçok dezenformasyon içerikli haberin silinmesini sağladık. Aynı zamanda dünyaca ünlü gazetelerin Türkiye'den ve hatta Gazze halkından özür dilemesini sağladık." ifadelerini kullandı.

İsrail'in "kirli seçim stratejileri" de uyguladığını söyleyen Değirmenci, başta geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililerin saha buluşmalarında sürekli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını hatırlattı. Değirmenci, bunun sandığı vesayet altına alma çabası olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu "kara propagandayı" sessizlikle bozduğunu dile getiren Değirmenci, "İçimizdeki kendilerini muhalif olarak tanımlayan bazı kesimler Türkiye'nin geri adım attığını düşündü. Hayır, bu onurlu duruşumuzdur." diye konuştu.

"Haber çıkınca hikaye bitmiyor, aslında hikaye ondan sonra başlıyor"

Gazeteci Hüda Fadel Naim, 18 yaşında gazeteciliğe başladığını ve İsrail'in 2009'da Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar esnasında Şifa Hastanesi'nde görev yaptığını anlattı.

Ölü sayılarının verildiği haberlere işaret eden Naim, "Haberde 'Dört kişi öldü' yazıyor ama her birinin bir hikayesi var. Bir annesi, bir babası, bir sevgilisi, bir çocuğu var. Haber çıkınca hikaye bitmiyor, aslında hikaye ondan sonra başlıyor." dedi.

Gazze'de ambulans şoförlüğü yapan 19 yaşındaki erkek kardeşi Enes için hastanede ameliyathanede çalışan babasının, "Ambulans en güvenli yerlerden biri. Ne hastanede ne ambulansta bir şey olur." dediğini anlatan Naim, Enes'in şehit olduğu ambulansa yapılan saldırının haberini radyodan dinlediklerini söyledi.

Aradan 18 yıl geçmesine rağmen anlatırken yaşananları dün gibi hissettiğini belirten Naim, "Annem hala ağlıyor. Bir gün hayatımızı değiştirdi, hayat bir daha eski haline dönmedi." diye konuştu.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 80 bine yaklaştığına işaret eden Naim, "Biz rakam değiliz, insanız. Her bir rakamın bir hikayesi, bir ailesi, bir sevgilisi, bir çocuğu var." ifadelerini kullandı.

Hüda Fadel Naim, İsrail'in erkek kardeşi Enes'i Filistin için mücadele eden bir mücahit olarak nitelendirdiğini ve ölmesinde bir beis görmediğini, ailesinin bu iddiaya karşı mahkemeye başvurduğunu ancak davayı kaybettiklerini söyledi.

"Gazze'de gazeteciler terörist, hastaneler ve BM okulları terör yuvası olarak gösterildi"

Anadolu Ajansı Global Haberler Grup Müdürü Yaser Emre de panelde dezenformasyonda tanığın uzaklaştırılması, itibarsızlaştırılması ve algının parayla yaygınlaştırılması yöntemlerinin öne çıktığına dikkati çekti.

Gazze'de gazetecilerin terörist, hastanelerin ve Birleşmiş Milletler okullarının terör yuvası olarak gösterildiğini hatırlatan Emre, bunun ardından bombardıman ve katliamların gerçekleştiğini belirtti.

Genç kuşaklar için dezenformasyonla mücadelenin çok daha önemli olduğunu vurgulayan Emre, İsrail ile Google arasında yapılan anlaşmayla Gazze'de açlık ve kıtlık olmadığını anlatan propaganda filminin servis edildiğini hatırlattı.

Emre, bağımsız BM kuruluşlarının aynı dönemde yayımladığı raporlarda Gazze'de kıtlığın resmen açıklandığını, İsrail'in ise 45 milyon dolara yapılan anlaşmayla kendi anlatısını tüm dünyaya servis ettiğini söyledi.

Türkiye'de bu tür propagandaların geçerliliği olmayacağını, herkesin İsrail karşısında ortak vicdanda buluştuğunu belirten Emre, dünya kamuoyunda durumun farklı olduğunun, bu nedenle dezenformasyonla mücadelenin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

"Kanıt, Tanık, Sanık"

İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırımın ardından Anadolu Ajansı'nın pek çok çalışma yaptığını aktaran Emre, "Kanıt, Tanık, Sanık" kitap serisi hakkında bilgi verdi.

Serinin "Kanıt" kitabında İsrail'in işlediği suçların AA muhabirleri ve kameramanlarının görüntüleriyle belgelendiğini, bu kitapçığın Uluslararası Ceza Mahkemesine delil olarak sunulduğunu ve kabul gördüğünü hatırlatan Emre, bir gazetecinin çektiği tek bir karenin uluslararası mahkemelerdeki önemini gördüklerini söyledi.

"Sanık" kitabında bu suçların sorumlularının, "Tanık" kitabında ise olaylara doğrudan tanık olan gazetecilerin yer aldığını anlatan Emre, katılımcılara bu eserleri incelemelerini tavsiye etti.

Dezenformasyonla nasıl mücadele edileceğine ilişkin önerilerde bulunan Emre, "Okuduğunuz bir haberi, güvenilir kaynaklar geçmediyse, haber ajansları bunu yazmadıysa asla ve kat'a 'retweet'e basmayın." diye konuştu.

Emre, sosyal medyanın yalnızca yemek fotoğrafı paylaşılan veya komik videoların retweet edildiği bir platform olmaktan çıkarılması ve sosyal medyanın bir amaç uğruna kullanılması gerektiğini vurguladı.

YouTube'da İsrail'in bilinçaltına nasıl girmeye çalıştığını anlatan onlarca video bulunduğunu anlatan Emre, yapay platformlar ve algoritmalarla mücadelenin öğrenilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA