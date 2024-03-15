İsrail'in engellemelerine rağmen 80 bin Filistinli, ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Aksa'nın yolunu tuttu. Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşan 80 bin Filistinli, ramazan ayının ilk cuma namazı burada eda etti.

ARAP VE İSLAM ÜLKELERİNE ELEŞTİRİ

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri cuma hutbesinde, İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Aksa'ya akın edenlerden övgüyle söz ederek, şu ifadeleri kullandı: Bu mübarek yürüyüşünüz, Aksa'ya göz dikenlere onun bölünemeyeceği, sadece Müslümanlara ait olduğu, üzerinde pazarlık yapılmasına izin verilmeyeceği ve toprağının zerresinden vazgeçilemeyeceği mesajını veriyor.

Mescid-i Aksa'ya gelinmesi çağrısını yineleyen Sabri, "Yasak durumlarında Aksa'ya gelmek için yola çıkan Müslüman ulaştığı yerde namazını kılarsa kendisine Mescid-i Aksa'da namaz kılmanın sevabı verilir." dedi. Mescid-i Aksa İmam Hatibi, "Bazı Arap ve İslam ülkelerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında sessiz kalmasını, bazılarının ise kınama açıklamalarıyla yetinmesini" eleştirdi.

İSRAİL POLİSİ, SAĞLIK EKİPLERİNE SALDIRDI

İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki yolları demir bariyerlerle kapatarak buralarda konuşlandı. İsrail devlet televizyonu KAN, Kudüs kentinde 3 bin İsrail polisinin konuşlandırıldığını aktardı. Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere kimlik kontrolü yapan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi özellikle de belirli yaş grubunun altındakileri demir bariyerlerden geri çevirdi. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermediği ve Aksa'ya gelen ambulans ekiplerine saldırdığı belirtildi.

50 YAŞ ALTINDAKİ KADIN VE ERKEKLERİN KUDÜS'E GİRİŞİNE ENGEL OLDULAR

İsrail, Utanç Duvarı ile çevrili işgal altındaki Batı Şeria'dan 50 yaş altı kadınların ve 55 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişine izin vermedi. İsrail askeri kontrol noktalarından geri çevrilen on binlerce Filistinli erkek, ramazan ayında da Batı Şeria'nın dışına çıkamamış oldu. İsrail'in geçişine izin verdiği Filistinliler ise şafakla birlikte Kudüs'e geçebilmek için askeri kontrol noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise Kudüs'e veya başka bir yere seyahat etme özgürlüğü bulunmuyor. Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.