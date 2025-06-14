İsrail'den Tahran'a saldırı! İran ordusu 10 'düşman' uçağı düşürdüğünü açıkladı

İsrail'den Tahran'a saldırı! İran ordusu 10 'düşman' uçağı düşürdüğünü açıkladı
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İsrail'den Tahran'a saldırı! İran ordusu 10 'düşman' uçağı düşürdüğünü açıkladı
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İsrail Ordusu, İran'a yeni bir saldırı başlattı. Saldırıda başkent Tahran hedef alınırken, İran Ordusu "Ülkenin çeşitli bölgelerinde 10 düşman İsrail uçağı düşürüldü" açıklaması yaptı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ediyor. İran'ın dün başlattığı misilleme saldırılarının ardından İsrail, yeni bir saldırı başlattı.

İRAN: 10 DÜŞMAN UÇAĞI DÜŞÜRDÜK

Saldırıda başkent Tahran hedef alınırken, İran Ordusu "Ülkenin çeşitli bölgelerinde 10 düşman İsrail uçağı düşürüldü" açıklaması yaptı.

İSRAİL'İN YENİ HEDEFİ TAHRAN

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar gün içerisinde yaptığı açıklamada, "Tahran yolunun açıldığını" söyleyerek, İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerinin sinyalini verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i sert sözlerle uyardı, "Eğer İsrail sivillerine füze atmaya devam ederse, Tahran yanacak" dedi. Katz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İranlı diktatör, İran vatandaşlarını rehin alıyor ve özellikle Tahran'dakiler başta olmak üzere, İsrail vatandaşlarına verilen ağır zararın bedelini ödeyecekleri bir gerçeklik yaratıyor. Eğer Hamaney, İsrail'in sivil bölgelerine füze atmaya devam ederse, Tahran yanar."

İKİ TARAFTAN DA KAYIPLAR VAR

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil 20'ye yakın üst düzey askeri yetkililer ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybı ise 78 olarak açıklandı.

İran'ın bu saldırılara karşı misillemesi ise gece yarısı geldi. Tel Aviv'i vuran Tahran yönetimi saldırıların süreceğini ifade etti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

Vur kevura İran Allah senlinle olsun

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMevlüt:

Bu gece yatıp sabah uyandığımda İran öyle bir saldırı yapmış olsun ki İsrail 400-500 tane leş var diye açıklama yapsın

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıwx2ncf74mc:

düşen uçakların enkazını da bir görseydik iyiydi

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıÖmer:

Yalan

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıMevlüt:

Hadi maşallah.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme4
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