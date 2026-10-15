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İzmir Çeşme'de hayat kadını vurularak öldürüldü, 2 şüpheli Urla'da yakalandı

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İzmir Çeşme'de hayat kadını vurularak öldürüldü, 2 şüpheli Urla'da yakalandı
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İzmir Çeşme'de, kendileriyle ilişkiye girmeyi reddeden ve daha fazla para istediği iddia edilen 28 yaşındaki hayat kadını sırtından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, suç aleti tabancayla Urla'da yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kendileriyle ilişkiye girmeyi reddeden ve daha fazla para istediği iddia edilen 28 yaşındaki hayat kadını, sırtından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, suç aleti silahla birlikte Urla'da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Çeşme Alaçatı'da meydana geldi. İddiaya göre, eskortluk yaptığı öğrenilen 28 yaşındaki Pınar Güneş ile Y.U. ve A.M. arasında henüz belirlenemeyen bir noktada görüşme gerçekleşti. Görüşme sırasında Güneş'in şüphelilerin ilişki talebini kabul etmeyerek daha fazla para istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, sırtından tabancayla ateş edilen Güneş ağır yaralanırken 2 kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Güneş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheliler Urla'da yakalandı

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Y.U. ve A.M., Urla'nın Zeytinler mevkiinde Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandıkları suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zeytinler'de yakalanan zanlılar, adli işlemleri yürütülmek üzere Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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