Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF), Hristiyan alemine yönelik Noel paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepki gördü.

NETANYAHU: CANAVARLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Gazze'de insanlık dışı saldırılardan geri adım atmayacağını söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladığı mesajında katlettiği Gazzeliler için skandal ifadeler kullandı. Netanyahu, şunları söyledi: "Çocukları anne ve babalarının gözü önünde, anne ve babalarını çocuklarının gözü önünde öldüren, kadınlara tecavüz edip kafalarını kesen, bebekleri diri diri yakan, bebekleri rehin alan canavarlarla karşı karşıyayız.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

"MEDENİYETİN BARBARLIĞA KARŞI SAVAŞI"

Bu sadece İsrail'in bu barbarlara karşı savaşı değil, aynı zamanda medeniyetin barbarlığa karşı savaşıdır. Ve biliyorum ki bu konuda sizin desteğinize sahibiz."

"GERÇEKTEN BİZ HRİSTİYANLARIN NOEL'İNİ Mİ KUTLUYORSUN?"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Netanyahu'nun bu paylaşımına karşılık verdi. Profilinde, ABD bayrağı bulunan onaylı bir X hesabı, Gazze'de öldürülenler için kilise önünde düzenlenen ayinden fotoğraf paylaşarak, "Gerçekten, biz Hristiyanların Noel'ini mi kutluyorsun?" ifadesini kullandı.

Anonim bir kullanıcı da eski ABD Başkanı Harry Truman'ın Filistin ile ilgili konuştuğu videoyu paylaşarak, "ABD Başkanı Truman: Filistin'i küçük parçalarla aldık." ifadesine yer verdi.

"ETNİK TEMİZLİKTE 80 GÜN VE 75 YIL OLDU"

Bir başka kullanıcı, Gazze'de hayatını kaybedenlerin yakınlarının haykırışlarının ve Gazze'ye yönelik saldırıların yer aldığı bir videoyu paylaşarak, "Etnik temizlikte, savaş suçlarında, katliamlarda ve acılarda 80 gün ve 75 yıl oldu." açıklamasında bulundu. Ayrıca binlerce kullanıcı, Filistin'in yanında olduğunu belirten paylaşımlar yaparak, Netanyahu'nun mesajına tepki gösterdi.

İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİ'NDEN DE SKANDAL PAYLAŞIM

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Noel hakkında yaptığı paylaşım da sosyal medyada tepkilere neden oldu. Paylaşımda, "İsrail Savunma Kuvvetleri adına, İsrail'de ve dünyada kutlama yapan herkese mutlu Noeller ve mutlu bir Yeni Yıl diliyoruz!" ifadeleri yer aldı.

"NOEL'İ KUTLAMAK İÇİN KİLİSEYİ Mİ BOMBALADIN?"

Gazze'de saldırılar sonucunda yıkılan kilisenin fotoğrafını paylaşan bir kullanıcı, "Dünyanın en eski üçüncü Ortodoks kilisesini bombaladığın zamanı hatırla İsrail." ifadesini kullandı. Başka bir X kullanıcısı, "(Noel'i) Kutlamak için kiliseyi mi bombaladın?" şeklinde karşılık verdi.

"BANA MUTLU YENİ BİR YIL DİLEME"

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları da Batı Şeria'nın tarihi Beytüllahim kentinde bombalanan kilisenin görüntüsünü paylaşarak, "Bana mutlu yeni bir yıl dileme." ifadesini kullandı. Kullanıcılardan bir diğeri de "Noel günü İsa'nın doğum yerine zarar vermek ve ardından bu tweeti paylaşmak inanılmaz derecede çılgınca." ifadesine yer verdi.