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İskenderun'da lodos hayatı olumsuz etkiledi

İskenderun'da lodos hayatı olumsuz etkiledi

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil bandındaki bazı caddeler su altında kaldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil bandındaki bazı caddeler su altında kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi.

Lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

Rögarlar taşarken, su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Hatay Güncel Haberler

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