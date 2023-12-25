İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Razi Musevi'yi öldürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'nin, İsrail'in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

MUSEVİ, İSRAİL'İN ŞAM'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA ÖLDÜ

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Musevi, İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldü.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN YAKIN ARKADAŞIYMIŞ

Öldürülen İranlı komutanın Suriye'de "askeri danışman" olarak görev yaptığı ve Irak'ta 2020'de ABD'nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşlarından olduğu bilgisi verildi.