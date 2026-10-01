Irak Başbakanı Zeydi, ABD'nin Irak'tan tamamen çekilmesini 'yeni dönem' ilan etti

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin, askerlerinin tamamını Irak'tan çekme kararını "zafer" olarak nitelendirdi. Irak Başbakanı Zeydi ise ülkesinde yeni bir dönemin başladığını ifade etti.İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Irak'taki askeri varlığına son vermesini "tarihi bir zafer" olarak nitelendirdi. Devrim Muhafızları'nın Perşembe günü İran kamu medyasında yayımlanan açıklamasında, "Irak'ın gururlu halkını, İslami direnişin birleşik cephesini ve İslam dünyasının devrimci savaşçılarını bu tarihi zafer nedeniyle tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca ABD'den "bölgeyi terk etmesi ve güvenliğin sağlanması sorumluluğunun ülkelere bırakılması" talep edildi.

Yirmi yıllık "işgalin", ABD'nin bölgedeki varlığının güvenlik getirmediğini gösterdiğini dile getiren İran Devrim Muhafızları, "Aksine bu varlık, Batı Asya'daki güvensizliğin, terörizmin ve istikrarsızlığın asıl nedeniydi" denildi.

Irak Başbakanı: Yeni bir dönemin başlangıcı

Irak Başbakanı Ali Zeydi ise ABD liderliğindeki uluslararası askeri koalisyonun Irak'tan tamamen çekilmesini, ülke için "yeni bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Irak'ın resmi haber ajansı INA'nın aktardığına göre, uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunu tamamladığını ve kara, hava, deniz yoluyla tüm kuvvetlerini ülkeden çektiğini belirten Zeydi, bu gelişmeyle birlikte Irak'ın tam bağımsızlığına kavuştuğunu vurguladı.

Silah sorununa yönelik yol haritası başlıyor

Ali Zeydi, 1 Ekim'in aynı zamanda "devlet kontrolü dışındaki silahlara son vermeye yönelik bir yol haritasının" da başlangıç tarihi olduğunu ifade etti. Belirli takvimler içeren bu planın en geç 30 Haziran 2027'ye kadar hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Aslında İran ile bağlantılı güçlü milislerin, ABD kuvvetlerinin çekilmesiyle eş zamanlı olarak silahsızlandırılması ve devlet güvenlik yapısına dahil edilmesi planlanıyordu. Ancak Irak'ın bu güçlü milisler şu ana dek silahsızlandırılmayı kabul etmedi. Bu adımın zorla uygulanmaya çalışılması halinde, gruplar arasında yeni ve şiddetli bir çatışma döneminin başlayabileceği belirtiliyor.

Kataib Hizbullah: Savaşçılar tüm operasyonları durdurmalı

Irak merkezli Şii Kataib Hizbullah'ın Genel Sekreteri Ebu Hüseyin el-Hamidavi de Çarşamba akşamı tüm savaşçılara, askeri operasyonları sona erdirme çağrısı yaptı. Çağrıda, Irak hava sahasını ihlal eden düşman uçaklarına yönelik saldırılara ise devam edileceği vurgulandı.

El-Hamidavi ayrıca, ABD kuvvetlerinin çekilmesini "İslami Direniş Hareketi"nin zaferi olarak tanımladı.

İran ile bağlantılı söz konusu paramiliter örgüt, daha önce yeni şiddet eylemlerine başvurabileceğini açıklamıştı. Çarşamba günü yapılan açıklamada örgüt, Başbakan Zeydi hükümetinin "halkın çıkarlarına" aykırı davranması halinde bu hükümeti "her türlü araçla" devireceğini ilan etmişti.

Kataib Hizbullah, Irak'ın en güçlü silahlı gruplarından biri olarak öne çıkıyor.

Anlaşma Biden döneminden

ABD ordusu çarşamba günü Irak'tan tamamen çekilmiş, böylece bu ülkede, eski lider Saddam Hüseyin'in devrilmesini ve IŞİD terör örgütüyle mücadeleyi kapsayan; zaman zaman şiddetli tartışmalara yol açan ABD askeri operasyonlarının dönemi de sona ermişti.

ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesine dair anlaşmaya, Başkanı Donald Trump'ın selefi Joe Biden ile dönemin Irak hükümeti arasında Eylül 2024'te varılmıştı.

IŞİD ile uluslararası mücadele

ABD liderliğindeki askeri koalisyon, IŞİD'in Irak ve Suriye'nin büyük bölümlerini ele geçirmesinin ardından 2014 yılında kurulmuştu. IŞİD, 2017'de Irak'ta ve 2019'da Suriye'de yenilgiye uğratılmıştı. Ancak koalisyon güçleri, geride kalan IŞİD militanlarını denetim altında tutmak amacıyla bölgede kalmayı sürdürmüştü.

Alman ordusunun (Bundeswehr) da aralarında bulunduğu uluslararası birlikler, son dönemde Irak'ın kuzeyindeki özerk Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) konuşlu bulunuyordu.

Irak'taki İran yanlısı gruplar uzun süredir ABD güçlerinin ülkeden çekilmesini talep ediyor ve ülkedeki ABD üslerine insansız hava aracı (İHA) ve roket saldırıları düzenliyordu. Bu saldırılar ABD'nin misilleme niteliğindeki operasyonlarına yol açmış, yıllar içinde bu gruplara bağlı birçok komutan hayatını kaybetmişti.

ABD ve İsrail'in Şubat ayı sonunda başlattığı İran Savaşı sırasında, Tahran ve İran'a bağlı gruplar Irak'taki saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Bu saldırılarda özellikle IKBY'deki ABD güçleri hedef alınmıştı.

AFP / ET,JD

Kaynak: Deutsche Welle