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Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu

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Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
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Manisa Valiliği, Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiğini açıkladı. Valilik, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2'sinin sağ olarak kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Manisa Valiliği, 7 işçinin göçük altında kaldığı olayla ilgili  kriz merkezi oluşturulduğunu ve ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Manisa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturulmuş, ilgili kurumlarımız tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadelerine yer verildi.

2 İŞÇİ KURTARILDI

Daha sonra yapılan ikinci açıklamada, "İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." denildi.

Kaynak: ANKA
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