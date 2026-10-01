Haberler

Diyarbakırlı baba, Diagne sözünü tutunca oğluna Adem Mbaye Diagne adını verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakırlı baba, Diagne sözünü tutunca oğluna Adem Mbaye Diagne adını verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Yücel, Amedsporlu Mbaye Diagne'in Süper Lig'e çıkma ve gol kralı olma sözünü tutması üzerine oğluna 'Adem Mbaye Diagne' adını verdi. 20 günlük bebeğin adını duyan yakınları inanmadı; Yücel, Diagne ile oğlunun hatıra fotoğrafı çektirmesini istiyor.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Yücel, Amedspor forması giyen Mbaye Diagne'nin geçen sezon Süper Lige çıkma ve gol kralı olma sözünün ardından verdiği sözü tuttu. Dördü kız 5 çocuk babası olan Yücel, dünyaya gelen oğluna "Adem Mbaye Diagne" adını verdi.

Merkez, Sur ilçesine bağlı Büyükkadı Mahallesi Bozpınar Küme Evlerinde yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Yücel, Amedspor sevgisini oğlunun ismine taşıdı. Amedspor forması giyen Mbaye Diagne'nin geçen sezon takımı Süper Lig'e çıkaracağı ve gol kralı olacağı yönündeki sözlerinin ardından Yücel de çevresindekilere, Amedspor'un Süper Lig'e çıkması ve Diagne'nin gol kralı olması halinde oğluna futbolcunun adını vereceğini söyledi. Amedspor'un Süper Lige yükselmesinin ardından 4 kız çocuğu bulunan Yücel, 5'inci çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Yücel, oğluna "Adem Mbaye Diagne Yücel" adını verdi.

Amedspor sevgisinin yalnızca oğlunun ismiyle sınırlı olmadığını belirten Yücel, ailecek şehirlerinin takımlarını desteklediklerini söyledi. Çevresinden bu kararına ilişkin güzel tepkiler aldığını belirten Yücel, maddi ya da manevi herhangi bir beklentisinin olmadığını kaydetti. Yücel, tek isteğinin oğlu ile Mbaye Diagne'nin bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirmesi olduğunu ifade etti. Yücel, "İnşaat sektöründe çalışıyorum. Diagne'yi çok seviyorum. Diagne geçen sezon söz vermişti gol kralı olacağına dair ve Amedspor'u Süper Lige çıkaracağına dair. Bende o zaman söz verdim çevremdekilere eğer bir erkek çocuğum olursa adını Mbaye Diagne koyacağım diye. Oda sözünü tuttu, bende sözümü tuttum. İlk duyulunca herkes beni arıyordu ve senin çocuğun mu diye soruyorlardı. Bende evet diyordum ve kimse inanmıyordu. Ailemden ve çevremden kimse inanmıyordu ama ben sözümü tuttum. Hatta nüfus müdürlüğündeki memur bile birkaç kere emin misin diye sordu. Bende evet eminim dedim" dedi.

Hiçbir maddi veya manevi bir şey beklemediğini ifade eden Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bu ismi koyarken hiçbir beklentim yoktu. Hiç kimseden hediye veya maddi bir talebim yok. Tamamen o sözünü tuttu bende kendime söz vermiştim bende sözümü tuttum. Oğlum daha 20 günlük. Ailemde şuan güzel karşılıyor. İlk başta inanmıyorlardı. Kimliği getirip gösterince onlarda şok oldu. Tek isteğim var sadece Diagne gelip oğlumla bir hatıra fotoğrafı çekerse çok mutlu olurum. Başkada bir beklentim yok."

Öte yandan Mbaye Diagne'nin, bebeğin kaldığı hastaneye gelerek ziyaret ettiği, ailenin hastanede olmadığından dolayı aileyle görüşemeden ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Tarihin en büyük zammı engellendi

Tarihin en büyük zammı engellendi! Akaryakıtta yeni dönem
Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde

Bu kez fena yakalandılar!
İntihar etmek için köprüye çıktı! Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı

Gece yarısı tüm ekipler oraya koştu!
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti

Tüm dünya bu maçı konuşacak!
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

53 vatandaşımızı katleden terörist kıskıvrak yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 lig şampiyonlukları vardı: 1 Euro'ya satıldılar

Tam 6 lig şampiyonlukları vardı: 1 Euro'ya satıldılar
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak

Fon mağdurlarına gece yarısı müjdesi! Ödeme yapılacak, işte rakam
Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

Ünlü modelin bu halini unutun! Resmen eridi
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı

Ve Ronaldo için acı son!
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi

Eyvahlar olsun! Kötü haber geldi
Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı

455 bin kişinin beklediği haber! 2 dev banka resmen devreye girdi
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü 'Kaşe ve imzalar bizim değil' dedi

Başkanın başını yakacak ifadeler dosyada! Tanıklar bir bir döküldü