Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı! Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi

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Haberler.com'un TBMM bahçesinden yaptığı Yeni Yasama Yılı açılış yayınına konuk olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve spiker Melis Yaşar'ın sorularına yanıt verdi.

Fon vurgununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, kimsenin partisine veya ideolojisine bakılmaksızın hesabının sorulması gerektiğini belirterek, mağdur vatandaşların zararlarının Hazine'den değil, vurguncuların el konulan mal varlıkları ile Borsa İstanbul'un fonundan karşılanması gerektiğini vurguladı.

"KİMSE KORUNMAMALI, SUÇA GÖZ YUMANLAR DA HESAP VERMELİ"

Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve iktidar kanadından isimlerin adının geçmesine ilişkin temel ilkesini açıklayan Destici, yanlışa kim imza atmış olursa olsun karşısında duracaklarını belirtti. Süreçte sadece vurgunu yapanların değil, denetim görevini ihmal edenlerin de ortaya çıkarılması gerektiğini savunan BBP lideri, şu ifadeleri kullandı:

"Kim bir yanlışlık, soygun içinde olursa; partisine, ideolojisine bakmadan karşısındayız. Bu suçu işleyenlerle birlikte bu suça göz yumanlar da mutlaka ortaya çıkarılmalı. Vatandaş devletine; SPK'ya, Borsa İstanbul'a, denetim mekanizmalarına güvenerek parasını yatırıyor. İnsanlar 'Kiramı, kredi kartı taksitimi ödeyebilir miyim' diye birikimini koyarken bir anda elindeki avucundakini kaybediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar da bu anlamda çok net ve açık. Kimseyi korumayacaklarını ve kim bulaşmışsa cezasını çekeceğini söyledi."

"İKİ TÜRLÜ VURGUN VAR, FON ŞİRKETLERİ ÜZERİNDEN YAPILANLAR DAHA ORGANİZE"

Piyasadaki manipülasyon yöntemlerini iki ayrı kategoride ele alan Mustafa Destici, borsa şirketleri ve fonlar üzerinden kurulan tezgâhı şöyle detaylandırdı:

"Bir çıkar grubu oluşarak borsadaki belirli bir şirketin hisselerini topluyor ve fiyatı yapay şekilde yükseltiyor. İstedikleri seviyeye gelince kârlarını alıp çıkıyorlar; durumdan habersiz vatandaş ise mağdur oluyor. Çok daha bilinçle ve organize şekilde yürütülüyor. Dönen meblağlar ve vurulan vurgunun boyutu çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşiyor."

MAĞDURLARIN ZARARI NASIL TAZMİN EDİLECEK? HAZİNE YERİNE TMSF VE BORSA FONU

Olgun Kızıltepe'nin "Mağdur vatandaşlar paralarını nasıl geri almalı, nasıl bir yol izlenmeli?" sorusuna mevcut yasalar çerçevesinde yanıt veren Destici, ödemelerin devlet bütçesinden yapılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

85 milyonun hakkının bu zarara ortak edilemeyeceğini vurgulayan BBP lideri, mağduriyetlerin giderilmesi için iki temel kaynağı işaret etti:

"Adalet Bakanlığı ve savcılıkların yürüttüğü soruşturmalar kapsamında şüphelilerin el konulan paraları ve TMSF'ye devredilen mal varlıkları satılarak elde edilen gelir doğrudan mağdurlara aktarılmalı. Yurt dışına kaçırılan paralar da mutlaka Türkiye'ye getirilmeli. İkincisi ise devlet Hazinesi yerine, Borsa İstanbul bünyesinde bulunan garanti/yedek fonlar devreye sokularak suçsuz ve küçük yatırımcıların zararları tazmin edilmeli."

Kaynak: Haberler.com