Haberler

Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı! Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı! Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi Haber Videosunu İzle
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı! Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Haberler.com canlı yayınında fon krizinde mağdur olan yatırımcıların zararlarının karşılanması için iki öneride bulundu. Destici, ödemenin Hazine’den yapılmasına karşı çıkarak, soruşturma kapsamında el konulan mal varlıklarından elde edilecek gelir ile Borsa İstanbul bünyesindeki fonların devreye sokulması gerektiğini savundu.

  • BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, fon vurgunu mağdurlarının zararlarının Hazine'den değil, vurguncuların el konulan mal varlıkları ile Borsa İstanbul'un fonundan karşılanması gerektiğini belirtti.
  • Destici, sermaye piyasalarındaki usulsüzlüklerde sadece vurgunu yapanların değil, denetim görevini ihmal edenlerin de ortaya çıkarılması gerektiğini savundu.
  • Destici, mağduriyetlerin giderilmesi için şüphelilerin el konulan paraları ve TMSF'ye devredilen mal varlıklarından elde edilen gelirin mağdurlara aktarılmasını ve Borsa İstanbul bünyesindeki garanti/yedek fonların devreye sokulmasını önerdi.

Haberler.com'un TBMM bahçesinden yaptığı Yeni Yasama Yılı açılış yayınına konuk olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve spiker Melis Yaşar'ın sorularına yanıt verdi.

Fon vurgununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, kimsenin partisine veya ideolojisine bakılmaksızın hesabının sorulması gerektiğini belirterek, mağdur vatandaşların zararlarının Hazine'den değil, vurguncuların el konulan mal varlıkları ile Borsa İstanbul'un fonundan karşılanması gerektiğini vurguladı.

"KİMSE KORUNMAMALI, SUÇA GÖZ YUMANLAR DA HESAP VERMELİ"

Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve iktidar kanadından isimlerin adının geçmesine ilişkin temel ilkesini açıklayan Destici, yanlışa kim imza atmış olursa olsun karşısında duracaklarını belirtti. Süreçte sadece vurgunu yapanların değil, denetim görevini ihmal edenlerin de ortaya çıkarılması gerektiğini savunan BBP lideri, şu ifadeleri kullandı:

"Kim bir yanlışlık, soygun içinde olursa; partisine, ideolojisine bakmadan karşısındayız. Bu suçu işleyenlerle birlikte bu suça göz yumanlar da mutlaka ortaya çıkarılmalı. Vatandaş devletine; SPK'ya, Borsa İstanbul'a, denetim mekanizmalarına güvenerek parasını yatırıyor. İnsanlar 'Kiramı, kredi kartı taksitimi ödeyebilir miyim' diye birikimini koyarken bir anda elindeki avucundakini kaybediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar da bu anlamda çok net ve açık. Kimseyi korumayacaklarını ve kim bulaşmışsa cezasını çekeceğini söyledi."

"İKİ TÜRLÜ VURGUN VAR, FON ŞİRKETLERİ ÜZERİNDEN YAPILANLAR DAHA ORGANİZE"

Piyasadaki manipülasyon yöntemlerini iki ayrı kategoride ele alan Mustafa Destici, borsa şirketleri ve fonlar üzerinden kurulan tezgâhı şöyle detaylandırdı:

"Bir çıkar grubu oluşarak borsadaki belirli bir şirketin hisselerini topluyor ve fiyatı yapay şekilde yükseltiyor. İstedikleri seviyeye gelince kârlarını alıp çıkıyorlar; durumdan habersiz vatandaş ise mağdur oluyor. Çok daha bilinçle ve organize şekilde yürütülüyor. Dönen meblağlar ve vurulan vurgunun boyutu çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşiyor."

MAĞDURLARIN ZARARI NASIL TAZMİN EDİLECEK? HAZİNE YERİNE TMSF VE BORSA FONU

Olgun Kızıltepe'nin "Mağdur vatandaşlar paralarını nasıl geri almalı, nasıl bir yol izlenmeli?" sorusuna mevcut yasalar çerçevesinde yanıt veren Destici, ödemelerin devlet bütçesinden yapılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

85 milyonun hakkının bu zarara ortak edilemeyeceğini vurgulayan BBP lideri, mağduriyetlerin giderilmesi için iki temel kaynağı işaret etti:

"Adalet Bakanlığı ve savcılıkların yürüttüğü soruşturmalar kapsamında şüphelilerin el konulan paraları ve TMSF'ye devredilen mal varlıkları satılarak elde edilen gelir doğrudan mağdurlara aktarılmalı. Yurt dışına kaçırılan paralar da mutlaka Türkiye'ye getirilmeli. İkincisi ise devlet Hazinesi yerine, Borsa İstanbul bünyesinde bulunan garanti/yedek fonlar devreye sokularak suçsuz ve küçük yatırımcıların zararları tazmin edilmeli."

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Boş işler Müdürü!

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyetiskarakoc:

Adam gibi adamdır

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Günaydın sayın Destici, kendine güldürme zaten dediğin gibi yapılıyor ama gündemden o kadar uzaksınız ki senin haberin yok.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdr_ersin:

Sen ve senin gibiler def olup gitse piyasa kendiliğinden düzelir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı

Fenomenlere büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihini açıkladı

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi

Yeni deprem için adres verdi!
Mabel Matiz hakkında iddianame hazırlandı! Hapsi isteniyor

Mabel Matiz hakkında iddianame! Klipteki o dans dosyada
Atina'dan provokatif adım! İsrail'den alıp Türkiye sınırına koydular

İsrail'den alıp yanı başımıza koydular
Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik

Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Çok güzel bir oyunculuk izledik
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz

Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak Betül Sayan Kaya sözleri
MSB'den Yunanistan ve GKRY'nin elektrik kablosu güzergahına tepki: Kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz

Yunanistan ve GKRY'nin kablo hattına sert yanıt: İzin yok