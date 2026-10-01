Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor

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Fon piyasasında yaşananların ardından yeni düzenlemeler için harekete geçiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) idari, hukuki ve yasal düzenlemelere yönelik çalışmalar önümüzdeki pazartesiden itibaren başlayacak.

Ekonomim'in haberine göre AK Parti ise fon yolsuzluğunun araştırılması ve yaşanan sorunların tespit edilmesi amacıyla TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması seçeneğini değerlendiriyor ancak komisyon kurulmasına sıcak bakmıyor.

PARTİLERİN YAKLAŞIMI NASIL?

AK Parti'de, araştırma komisyonunun kurulması halinde muhalefet partilerinin konuyu suiistimal ederek siyasi malzeme haline getirebileceği yönünde kaygı bulunuyor.

MHP ise konunun her yönüyle araştırılmasından yana tavır koyuyor. MHP'nin Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasına sıcak baktığı ve bu görüşünü TBMM AK Parti Grup yönetimine ilettiği belirtiliyor.

AK Parti kurmaylarının yaptığı son değerlendirmede ise Meclis'te komisyon kurulmasına gerek olmadığı, bunun yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Genel Kurulu bilgilendirmesi görüşü öne çıktı.

Muhalefet partileri de Meclis'te araştırma komisyonu kurulması için önerge hazırlıklarına başladı. Haftaya salı günü YENİ Parti, DEM ve İYİ Parti'nin bu yöndeki önergelerinin Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

CEVDET YILMAZ MECLİS'İ BİLGİLENDİRECEK

AK Parti kaynakları, yatırım fonlarında yaşanan kriz ve tasfiye sürecinin incelenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulu'nu (DDK) görevlendirdiğini hatırlattı.

Tasfiye işlemlerini yönetmek ve genel koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz üstleniyor. AK Parti kaynaklarına göre Yılmaz, süreçte yaşanan gelişmelerle ilgili belirli aralıklarla TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirecek.

ALIM SATIMA KADEMELİ SINIR

Fon piyasasında yaşananların ardından hükümet, benzer sorunların yeniden yaşanmasını önlemek amacıyla bir dizi tedbir üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda idari, hukuki ve yasal adımlar atılması planlanıyor.

Hisse alım ve satımlarında kademeli sınır ve kısıtlamalar getirilmesi, yeni denetim mekanizmalarının oluşturulması, BDDK ve SPK'nın yetkilerinin yeniden ele alınması ve risk merkezi kurulması planlanan düzenlemeler arasında yer alıyor. Ekonomim

Yatırım fonlarında hisse senedi yoğun fonların alım ve satım süreçlerindeki mevzuat, operasyonel kurallar ve piyasa yapısından kaynaklanan mevcut kısıtlamalar da yeniden değerlendirilecek.

Fon alım ve satım emirlerinde uygulanan kısıtlama saatlerinin güncellenmesi de üzerinde çalışılacak başlıklardan biri olacak.

BEŞTEPE'DEKİ TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün ekonomi yönetimi ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Beştepe'de bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin ilgili bürokratların teknik sunumuyla ele alındığı; sürecin ne zaman başladığı, neden müdahale edilmediği, denetim yetersizliğinin nedenleri ve fon mağdurlarının alacakları gibi başlıkların değerlendirildiği belirtildi. Sürece ilişkin bir takvim de oluşturuldu.

Bundan sonraki gelişmeleri takip etmek amacıyla risk ve çözüm masasının kurulacağı, sürecin buradan izleneceği ifade edildi. Atılması planlanan idari, hukuki ve yasal adımların da toplantıda değerlendirilen konular arasında bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com