'İnsan 3.0' belgeseli LGBT'ye anatomik bir eleştiri getiriyor

Lgbt dayatmasının gençlere olumsuz etkilerini konu alan "İnsan 3.0" belgeseli izleyiciyle buluştu.

Gençlerin aileleriyle ilişkilerinin vurgulandığı, sanat ve sinema alanındaki LGBT propagandasının zararlarına odaklanan belgeselin lansman etkinliği, AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirildi.

Yönetmen Av. Hatice Beyza Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, LGBT meselesinin son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye'de çokça tartışılagelen bir mesele yumağı olduğunu söyledi.

Konunun birçok alanda kendine bir şekilde tartışma mecrası bulduğunu dile getiren Öztürk, "Çocuklara ve gençlere farklı mecralarda, sürekli tek bir tonda LGBT konusunda propaganda yürütülüyor. Çocuk kitaplarında, müziklerde, sinemada, sanat sektörünün farklı alanlarında sürekli tek tip bir söylem geliştiriliyor. Hep LGBT lehine bir söylem, bir yol ve akış var." dedi.

"İzleyici, madalyonun öbür yüzünü görecek"

LGBT konusunda derli toplu bir anlatı ortaya koymak, eleştirel bir noktadan meselenin anatomisini çıkarmak istediklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Belgeselimiz gerçek bir hayat hikayesi üzerine inşa ediliyor. Yaklaşık 15 yıl trans bir erkek olarak yaşamış bir hanımefendinin dönüş hikayesi, travmalarıyla yüzleşmesinden başlayan ve birtakım sosyolojik gerçekliklerin ortaya konulduğu bir içerik sunuyoruz. İzleyici, insanlara faşist ve katı bir tutumla tek bir yönden gösterilen, sadece saygı ve hoşgörü objesi olarak sunulan LGBT'nin aslında öteki yüzünü görecek. Madalyonun öbür yüzünü görecek ve vicdan mekanizmalarında aslında meseleyi daha derli toplu tartmış olacaklar, bizim amacımız da bu."

Filmin gençlere ve ailelerine hitap ettiğini vurgulayan Öztürk, "İnsanın yeni modellenen bir biçimine atıf yapmak istedik ve belgeselin adını İnsan 3.0 olarak belirledik. İnsanlar için cinsiyetsiz, kimliksiz, vatansız, devletsiz, hiçbir ideolojik bağı olmayan, hiçbir dini değer, yargı ve bağı olmayan farklı bir modelleme öngörülüyor. Biz de İnsan 3.0'a yani LGBT'ye anatomik bir eleştiri getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Birilerinin bu meselede artık sesini çıkarması gerekiyor"

Yapımcı Samet Doğan ise her alanda tek yönlü propagandası yapılan LGBT konusunda işin aslını ortaya koymak için yola çıktıklarını belirterek, "Bu sorumluluktan kaçmak gibi bir lüksümüz yok. Birilerinin de bu meselede artık sesini çıkarması, işin aslının ne olduğuna dair birtakım sorgulamaları, araştırmaları yapması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Öztürk'ün muhafazakar anlamda sosyal konularla ilgilenen biri olduğunu ifade eden Doğan, "Ben de kendisine destek verdim, yapımını üstlendim ve iyi bir çalışmayla güzel bir eser çıktı. Belgeselin çekimi toplamda 6 ay sürdü. Bazı zorluklarla karşılaştık çünkü bu konuda konuşmak isteyen insan sayısı gerçekten çok az. Onların bulunması, kimilerinin ikna edilmesi gibi zorluklar oldu. Bir taraftan tabii ki bunu bizatihi yaşayan birinden duymak istediğimiz için o kişinin bulunması gerçekten zor oldu. Kimi görünmek istemiyor, kimi travmatize olduğu için bu meseleyi hatırlamak istemiyor. Dolayısıyla böyle birtakım zorluklarla karşılaştığımız için biraz uzadı ama sonucunda istediğimize eriştik." değerlendirmesini yaptı.

Projeyi hayata geçirmekten memnuniyet duyduğunu vurgulayan Doğan, "Bu faşizme karşı birilerinin ses çıkartması lazım. Tabii ki hedef tahtası olabiliriz, birtakım işlerimiz engellenebilir. Bunlar artık bu işlerin olağan süreci gibi görünüyor. Fakat biz ses çıkartmadıkça da bu meselelerle ilgili ön açıcı, yol açıcı, insanlara özgüven verecek projeler bir türlü gerçekleşmiyor. Neden o biz olmayalım diye başlayıp, kısıtlı imkanlarla yaptığımız bir iş oldu." şeklinde konuştu.

Belgeselin hazırlamaktaki asıl amaçlarının LGBT'ye sürüklenmiş gençlerin, işin aslına dair erişebilecekleri bir içerik ortaya koymak olduğunu anlatan Doğan, "Bu tür şeylere sürüklenmiş bir gencin sosyal mecralarda araştırıp, 'Bu işin aslı nedir?' diye açıp izleyebileceği içerik yok denecek kadar az. Tutmuyorlar da zaten biliyorsunuz, kaldırıyorlar. Belki bu belgesel de kaldırılacak bilmiyoruz. İnternette LGBT lehine çok sayıda içerik var. Biz de işin aslında öyle olmadığını anlatmak istedik." dedi.

"İnsan özüyle var olan bir varlıktır"

Gençlerin LGBT'ye zorlanmasının ve bu konudaki propagandaların insan doğasına aykırı bir dayatma olduğunu dile getiren Doğan, "İnsanı kendi özünden, doğasından, kültüründen koparıp başka bir varlığa, bir tür canavara dönüştürme projesi gibi bir şey olarak algılıyorum bunu. Çünkü insan özüyle var olan bir varlıktır. Geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizle bir bütün olarak var olan toplumlarız. Bizim nereye doğru gittiğimiz belli. Dolayısıyla dünyaya sunulan yeni insan modelini kabul etmiyoruz. Bunun ne demek olduğunu da belgeselde gösteriyoruz." diye konuştu.

Kültür, sanat, siyaset, sinema dünyasından davetlilerin katıldığı gösterimin ardından belgeseli izleyen katılımcılar yapıma ve konuya ilişkin görüşlerini ve düşüncelerini dile getirdi.

"Parlak renkler, karanlık niyetler?" alt başlığıyla hazırlanan 36 dakikalık "İnsan 3.0" adlı belgesel film, LGBT dayatmasına uzman görüşleriyle anatomik bir eleştiri getiriyor.

Cinsiyet değiştirme sürecine giren ve LGBT propagandasına maruz kalarak pişman olan gençlerin yaşadıkları sıkıntıları ve zorlukları anlattığı röportajların yanı sıra konuya ilişkin siyasi açıklamalara da yer verilen belgesel "https://youtu.be/-fAUIgxMYlc" adresinden izlenebiliyor.