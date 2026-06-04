Çocuk CİMER Platformu hayata geçiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı olarak Çocuk CİMER Platformu'nu hayata geçireceklerini belirterek, "Artık önerilerinizi, fikirlerinizi CİMER'e göndermenizi bekliyoruz." dedi.

Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, bu programın İletişim Başkanlığında yapılan en güzel ve en renkli toplantılardan biri olduğunu söyledi.

Çocukların bu etkinlikte hem eğleneceklerini hem de bilgi edineceklerini ifade eden Duran, "Ama bunu yaşamadan önce bir meseleyi hatırlatmak istiyorum. Bugün, 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü. Filistin ve Lübnan başta olmak üzere ne yazık ki hayatını kaybeden 10 binlerce çocuğu burada anıyorum. Biz istiyoruz ki barışın, böyle coşkunun, sevincin olduğu, cıvıltıyla dolu, güzelleşen bir dünya olsun. Bunun için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Ama biliyorum ki sizlerin bu dünyayı yönettiği, şekillendirdiği bir zamanda inşallah daha iyi şeyler olacak." diye konuştu.

"Sizlerin bize katacağı çok şey var"

Duran, kendisine "CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması" ile ilgili proje sunulduğunda beğendiğini dile getirerek, hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yarışmada çocuk ve gençlerin yer aldığını anımsatan Duran, "Sizlerin bize katacağı çok şey var. Çünkü dünyayı bizden farklı görüyorsunuz. 'Biz' derken şöyle orta yaşta olan, yaşlanmakta olan insanları kastediyorum. Sizlerin önünde yepyeni bir dünya var ve fikirlerinizle, yapacaklarınızla bu dünyayı daha iyi bir hale getireceğinize inanıyorum. Bundan dolayı öncelikle hepinizi gözlerinizden öpüyorum ve emekleriniz için de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Duran, yarışmaya gönderilen tüm resimlerin çok güzel olduğunu ve eser sahiplerinin geleceğin iletişimcileri olacağını kaydetti.

Çocukların resimleriyle CİMER'i çok iyi anlattıklarına işaret eden Duran, şöyle devam etti:

"CİMER'in, bir mektup, bir ağaç, bir posta kutusu, bir güvercin şeklinde anlatıldığını gördük. 1300 resimden birçoğu gerçekten ödül almaya layıktı. Ama ne yazık ki ancak 6 tanesine ödül verebiliyoruz. Bu resimlerde ne gördüm? Bir kere öncelikle çocuklarımızın, gençlerimizin, devletimize duyduğu güveni gördüm. Bu çerçevede size bir örnek vereyim. Yozgat'tan 8 yaşındaki Nefise kızımız diyor ki 'Bu resim, benim öncelikle Cumhurbaşkanımıza hediyemdir. Onu çok seviyorum. Ben CİMER'i resmimi yaparken öğrendim. CİMER, tıpkı okulumuzdaki dilek ve şikayet kutusu gibi bir şeymiş. Haklarımızı bilmek ve çevremizi güzelleştirmek için CİMER harika bir şey."

"Çocuklara özel '25 Soruda CİMER' kitapçığımızı yayımladık"

Duran, CİMER'in genellikle yetişkinlerin başvuruda bulunduğu bir mekanizma olduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İletişim Başkanlığı olarak, Çocuk CİMER Platformu'nu hayata geçiriyoruz. Cumhur Dede kitabımız var, onu güncelledik. Çocuklara özel '25 Soruda CİMER' kitapçığımızı yayımladık. Bunların her biri bize şunu gösteriyor, devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini millet söylüyorsa eğer işte sizler de çocuklarımız da bunun birer öznelerisiniz. Bunu niçin söylüyorum? O kadar güzel fikirler ortaya çıkıyor ki benim de 9 yaşında kızım, bu tür fikirleri benimle paylaştığında diyorum ki 'Gençler, çocuklar bu işi bizden iyi biliyor ve çok da parlak fikirlere sahipler.' İşte sizlerin fikirleri ile katkılarını bekliyoruz. Bu mesele, sadece şikayet etmek değil, sadece iyi dilekleri iletmek de değil aynı zamanda CİMER demek, önerilerinizi de iletmek demek. Mesela, sokakta bir yerde trafik lambası olması gerekiyor. Siz diyorsunuz ki 'Burada arabalar geçerken zorlanıyor. Buraya bir trafik lambası koyalım.' İşte bu tür talepler, istekler, CİMER'e iletiliyor. Artık sizin önerilerinizi, fikirlerinizi CİMER'e göndermenizi bekliyoruz."

Çocukların CİMER'e ilettikleri "helikopterle uçmak", "polislerle doğum günü kutlamak" gibi bazı isteklerinin de gerçekleştirilmesini sağladıklarını anlatan Duran, "7'den 70'e herkes CİMER'i kullanabiliyor. Bu, katılımcı demokrasinin bir örneği. Vatandaşların isteklerini devlete ulaştırabildiği bir mekanizma bu. Kuruluşunu 1994'te Cumhurbaşkanımızın, o zaman Belediye Başkanı olduğu dönemde başlayan bir süreç. Daha sonra Başbakanlığı döneminde BİMER oluyor. Cumhurbaşkanlığı döneminde de şimdiki ismiyle CİMER oluyor." diye konuştu.

CİMER'e yapılan başvuru sayısıyla ilgili bilgi veren Duran, "2025 yılında CİMER'e 5 milyon 525 bin başvuru olmuş. Bu başvuruların yüzde 96,8'i cevaplandırılmış ve cevaplandırma süresi 12 gün. Bu başarıyla CİMER ödül almış mıdır? Evet. 2019'da, 2021'de, 2025'te Altın Pusula ödülü aldı. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği Altın Küre Mükemmellik Ödülü'nü aldı." dedi.

Duran, "Çocuk CİMER" ile CİMER'e yeni bir yön kattıklarını ve yeni başarıların, ödüllerin önünü açtıklarını söyledi.

"Dijital dünyaya çok fazla bağımlı olursak dikkat eksikliği yaşarız"

Çocukların geleceği temsil ettiğini ve dünyanın nasıl olacağına bugünün çocuklarının karar vereceğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bir büyüğünüz olarak birkaç şeyi hatırlatmak istiyorum. Şu dijital dünya var ya hani bilgisayar, tablet, telefonların olduğu dünya. O dünya sizin içine doğduğunuz bir dünya. Benim çocukluğumda yoktu. Aynı şekilde Alper Gezeravcı'nın da çocukluğunda yoktu. Ama sonra ne oldu? Dijital dünya büyüdü. Bu dünyayı iyi kullanmak durumundayız. Eğer dijital dünyaya çok fazla bağımlı olursak dikkat eksikliği yaşarız. Birtakım korkular görürüz, zorbalıklarla karşılaşırız ya da sonsuz tıklama ve ekran kaydırma hastalığına düşeriz. Birtakım sahte ve zararlı içeriklerden dolayı tehlike içinde oluruz. O sevdiğimiz oyunlara dikkat etmek durumundayız çünkü onlardan zarar da görebiliriz. O halde bunların farkında olacağız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi dijital mecraların kontrolsüz, başıboş ve pek çok tehditle dolu ikliminde evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakmayacağız. Sizlerle birlikte, hep beraber bu dijital alanı yöneteceğiz. Güzel şeylerden istifade edeceğiz ama sıkıntılardan da korunacağız."

Konuşmasının ardından Duran, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde dereceye giren eserlerin sahiplerine plaket ve ödüllerini takdim etti.

Duran, konuşması öncesi yarışmaya gönderilen eserlerden bazılarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Programa, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İletişim Başkanlığı yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.