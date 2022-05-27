İlef'te 'Meslekte 50.Yıl Onur Günü' Töreni. Savaş Kıratlı: "Genç Gazeteciler Mesleği Sansür, Ekonomik ve Siyasi Baskı Olmadan Sürdürmeli" - Haberler

Ankara Üniversitesi İletişim Mezunları Vakfı (İLEV) ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) tarafından bugün 19. Meslekte 50 Yıl Onur Günü töreni düzenlendi. İLEV Başkanı Ali İnandım, "Ustalar, askeri darbeler, bitmeyen ekonomik ve siyasi krizlerle çalkalanan bir dönemi sırtladı, bize devrettiler. Şimdi gençlerin yükünü nasıl hafifleteceğiz, görevimiz budur" dedi. Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı ise "Yine ağır bir sansür girişimiyle karşı karşıya kaldık. Genç gazeteciler mesleği sansür, ekonomik ve siyasi baskı olmaksızın sürdürebilmelidir" diye konuştu.

İLEF ve İLEV tarafından düzenlenen 19'uncu Meslekte 50 Yıl Onur Günü törenini bugün Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'nde bulunan ATAUM Konferans Salonu'nda yapıldı. Koronavirüs salgınından dolayı 2 yıldır yapılamayan törende bugün, İLEF bünyesindeki atölyelerde çalışan öğrencilere ve meslekte 50 yılı tamamlayan mezunlara emek ödülleri verildi. Törenin açış konuşmalarını İLEV Başkanı Ali İnandım, İLEF Dekanı Abdülrezak Altun ve Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı yaptı. İnandım özetle şunları söyledi:

"SANAL ALEME KISTIRILIP YALNIZLAŞTIRILMIŞ İNSANLARIN KAMU YARARINI GÖZETMEYE ÇALIŞMAK GİBİ AĞIR BİR GÖREVİ ÜSTLENECEKLER"

"1996 yılında kurulan vakfımız 26'ncı yaşını idrak ederken, 2 yıldır yapamadığımız Meslekte 50 Yıl Onur Günümüzün bu yıl 19.'sunu gerçekleştiriyoruz.

Hesabını yapanların söylediğine göre bugünkü meslek ve firmaların bazı ülkelerde yüzde 95'i, 15-20 yıl içinde artık olmayacak. Amerika'da yüzde 80'i diye hesaplamışlar. Bu geçişi 'Büyük Sıfırlama' olarak adlandırıyorlar. Kurduğu sistem neoliberalizmi kendi yıkan el, sayısal teknolojiyle güçlendirilmiş yeni sistemini, düşünceden uygulama aşamasına geçti.

Bu sıfırlama, tabii ki sayısal teknolojide baş döndüren gelişme marifetiyle mesleğimizi, kitle iletişim araçlarını da etkileyecek, ilkeler, içerik ve uygulama biçimlerine de yansıyacak. Örneğin dünyanın süper gücü Amerika'nın Başkanı Donald Trump, sosyal medyada mesajını atamamış, engellenmişti. Engelleyen de bir devlet değil, hiçbir yetki ve sorumluluğu olmayan ticari bir şirket.

İşte bu sistemde muhatap, bugünkü ustalar değil, yarınki gençler olacak. İçine doğdukları sistemi, gençler çözümleyecek. Sanal aleme kıstırılıp yalnızlaştırılmış insanların kamu yararını gözetmeye çalışmak gibi ağır bir görevi üstlenecekler.

Bugün misafirlerimiz olan ustalar, askeri darbeler, bitmeyen ekonomik ve siyasi krizlerle çalkalanan bir dönemi sırtladı, bize devrettiler. Her ne kadar 'büyük sıfırlamalar' olsa da onlara vefa borcumuz her zaman bakidir. Şimdi gençlerin yükünü nasıl hafifleteceğiz, görevimiz budur."

ALTUN: İŞLEVLİ BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞİYOR, HER BİRİNİZLE TEKRAR GÖRÜŞMEK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

İnandım'dan sonra söz alan Altun şöyle konuştu:

"Bugün fakültenin 57'nci yılı. Türkiye'de farklı eğitim kurumları var. Biz kendimizi, alanında dört yıllık eğitim veren ilk yükseköğretim kurumu olarak ayrı bir yere koyuyoruz. Sayıları 63'e ulaşmış iletişim fakülteleri içinde öncü bir rolümüz olduğunu da teslim edersiniz.

İlk mezunlarımızı 1969 yılında verdik, 2019 yılında ilk mezunlarımızın 50.yılıydı. Bir eğitim kurumu için bu tür grupların varlığı çok önemli güçlü bir destekleyici unsur oluyor.

Sizler uzunca bir süre sonra birbirinizi görüyorsunuz. Bizler sizleri tanıma şansına sahip oluyoruz. Genç arkadaşlarımız nasıl bir meslek grubunda olduklarını gözlemliyorlar. Dolayısıyla çok işlevli bir etkinlik gerçekleşiyor. Her birinizle tekrar görüşmek bizim için ziyadesiyle önemli.

Dijital dünya denen alan yaşımız itibariyle hepimiz için ziyadesiyle zorlayıcı. Genç kuşaklar için onların içine doğduğu bir ortam olması nedeniyle çok farklı imkanlar sunuyor. Genç arkadaşların yolu açık, ustaların da ömürleri uzun ve sağlıklı olsun diyorum."

KIRATLI: GAZETECİLİK ÇOK ZORLU BİR DÖNEMEÇTEN GEÇİYOR

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Kıratlı ise şunları söyledi:

"Bizim mutluluğumuz, kamu yararı için emek sarf eden bir mesleğin mensupları olarak mesleğimizi geliştirmek için çaba harcayan sizlerin varlığı nedeniyledir. Gazeteciler Cemiyeti'nin görevlerinden biri, halkın haber almak hakkını gözetebilmek için mesleğimizin gelişmesine katkı vermektir.

Her yıl bu etkinliği düzenleyen Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı ve fakültemizle iş birliğini sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Gazetecilik, hepinizin bildiği gibi bugün ülkemizde çok zorlu bir dönemeçten geçiyor. Ülkemiz basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında maalesef ancak 149'uncu sıraya yerleşebilmiştir. Bu çarpıcı endeks, içinde bulunduğumuz ekonomik ve siyasi baskı atmosferini anlatabilmek için net bir özet niteliği taşımaktadır.

"DÜN SUNULAN YASA TEKLİFİYLE AĞIR BİR SANSÜR GİRİŞİMİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Gazetecilik halkın doğru haber alma hakkı için, kamu yararı yani, hepimizin ortak yararı için, demokratik gelişmemiz için olmazsa olmaz bir meslektir. Daha dün Meclis'e sunulan yeni bir yasa teklifiyle yine ağır bir sansür girişimiyle karşı karşıya kaldık. Genç gazeteciler mesleği sansür, ekonomik ve siyasi baskı olmaksızın sürdürebilmelidir.

Bunun için hem mesleğimizin hem ülkemizin geleceği olan henüz yolun başındaki tüm meslektaşlarımıza elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Meslekte 50 yılını tamamlayan dostlarımızı tebrik ediyorum, başarılı çalışmalarını sürdürmelerini diliyorum. Mesleğin hepimizin elleri üzerinde yükseleceğine yürekten inanıyorum. Demokrasinin ve insan haklarının basın ve ifade özgürlüğünün geliştiği, özgür bir iletişim ortamına ulaşacağımıza da inancımız tam. Cumhuriyetin fabrika ayarlarına döneceğimiz günlerde buluşabilmek umuduyla."