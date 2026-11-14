İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de gençlik, eğitim ve medyanın iklim mücadelesindeki rolü ele alındı

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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "İklim Nesli: Gençlik, Eğitim ve Medyanın Gücü" panelinde, iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin aktif rol alması, iklim eğitiminin yaygınlaştırılması ve medyanın doğru bilgi verme sorumluluğu ele alındı.

Mavi Bölge'de Türkiye Pavilyonu'ndaki panele, AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran moderatörlük yaptı.

Panelde, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, AK Parti Samsun Milletvekili ve Cemre Vakfı Onursal Başkanı Çiğdem Karaaslan, CeSPI Türkiye Gözlemevi Bilimsel Direktörü Dr. Valeria Giannotta ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin açılışında konuşan moderatör Duran, AA olarak iklim değişikliğiyle mücadelede medyanın sorumluluğunu önemsediklerini, 2022'de Türkiye'nin çevre alanındaki ilk özel birimi Yeşil Hat'ı kurduklarını anlattı.

İklim ve çevre gazeteciliğini güçlendirmek amacıyla Avrupa Birliği destekli GreenLens eğitim projesini hayata geçirdiklerini belirten Duran, gazeteciliğin yalnızca değişimi haberleştirmekle kalmayıp insanların yaşananların önemini anlamalarına da yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

Gençler iklim dostu tarımın geleceğinde önemli rol üstleniyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, panelde yaptığı konuşmada, gençlerin iklim değişikliğinden en çok etkilenen kesimler arasında yer aldığını, çözüm üretme konusunda da önemli bir role sahip olduklarını kaydederek, gençleri yalnızca geleceğin değil, bugünün de paydaşları olarak gördüklerini ifade etti.

İklim değişikliğinin yükselen sıcaklık, kuraklık, su kıtlığı, aşırı hava olayları ve orman yangınları nedeniyle tarımsal üretimi zorlaştırdığına ve gıda güvenliğini riske attığına dikkati çeken Bağcı, iklim mücadelesinin çevrenin korunmasının yanı sıra ekonomik kalkınma ve gıda güvenliği açısından da önem taşıdığını vurguladı.

Gençlerin yapay zeka başta olmak üzere yeni teknolojilerle tarım ve gıda üretiminde daha akıllı ve sürdürülebilir yöntemler geliştirebileceğini kaydeden Bağcı, Bakanlık olarak gençlerin tarım sektöründe daha fazla yer almasını desteklediklerini, gençlere kırsal kalkınma yatırımları, tarımsal krediler, sigorta ve tarımsal desteklerde öncelik tanıdıklarını söyledi.

Gençlerin yalnızca çiftçi değil, girişimci, araştırmacı, teknoloji geliştirici ve karar alıcı olarak da tarım sektöründe yer almalarının önemini vurgulayan Bağcı, "Sürdürülebilir, rekabetçi ve iklim değişikliğine dirençli bir tarım-gıda sistemini gençlerin enerjisi, bilgisi ve yeni fikirleri olmadan kuramayacağımız açık." dedi.

Gençlerin iklim farkındalığının eyleme dönüşmesine destek

AK Parti Samsun Milletvekili ve Cemre Vakfı Onursal Başkanı Çiğdem Karaaslan, iklim değişikliği konusunda gençlerin risklerin farkında olduğunu ancak çözüm sürecinde nasıl rol alabilecekleri konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, gençlerin yapabileceklerini görmelerinin ve destekleneceklerini bilmelerinin harekete geçmelerini kolaylaştırdığını ifade etti.

Karaaslan, Cemre Vakfı'nın gençlerin iklim değişikliği konusunda farkındalıklarını eyleme dönüştürmelerine yardımcı olduğunu dile getirerek, "2021'de bir gençlik hareketi olarak yola çıktık, 2025'te vakfa dönüştük. Bugün Türkiye genelinde binlerce gönüllümüzle çalışıyoruz. Doğayı koruyor ve insanların afetlere hazırlıklı olmasına yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de gençlerin iklim çalışmalarına katılımına yönelik çeşitli uygulamaların hayata geçirildiğini aktaran Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi, İklim Elçileri, Yeşil Kampüs projeleri ve okullardaki çevre eğitimlerinin bu çalışmalara örnek olduğunu bildirdi.

TEKNOFEST 2025'te çevre ve enerji teknolojileri yarışmalarına 14 binden fazla takımın başvurduğunu belirten Karaaslan, gençlerin temiz enerji, geri dönüşüm ve suyun temizlenmesi gibi alanlarda yenilikçi çözümler geliştirdiğini ifade etti.

Gençleri yaşadıkları çevreden değişimi başlatmaya davet eden Karaaslan, kamu kurumları, üniversiteler, medya ve sivil toplum kuruluşlarının gençleri dinlemesi ve karar alma süreçlerine dahil etmesi gerektiğini vurguladı.

Gençlerin fikirlerinin hayata geçirilmesi için kurumların birlikte hareket etmesinin önemine işaret eden Karaaslan, gençlere yalnızca sorumluluk verilmesinin değil, bu sorumlulukları yerine getirebilecekleri imkanların da sunulması gerektiğini kaydetti.

İklimle mücadelede medyanın doğru bilgi verme sorumluluğu öne çıkıyor

CeSPI Türkiye Gözlemevi Bilimsel Direktörü Dr. Valeria Giannotta, iklim değişikliğiyle mücadelede medyanın doğru bilgi ve toplumsal farkındalığın yaygınlaştırılmasında kritik bir rol üstlendiğini belirterek, bilginin aktarılmasının yanı sıra toplumun yaşananları doğru anlamasının da önemli olduğunu ifade etti.

Giannotta, medyanın etik yayıncılık anlayışıyla doğruluğu teyit edilmiş bilgileri bağlamından koparmadan aktarması gerektiğini vurgulayarak, özellikle sosyal medya ve yapay zekanın yaygınlaştığı dönemde dezenformasyonun önemli risklerden biri haline geldiğine dikkati çekti.

Medyanın yalnızca gerçekleri aktarmakla kalmayıp insanların hikayelerini anlatarak toplumla bağ kurması gerektiğini kaydeden Giannotta, iklim riskleri konusunda farkındalık oluşturulurken toplumda korku ve paniğe yol açılmamasının da önem taşıdığını bildirdi.

Giannotta, şeffaf ve gerçeklere dayalı bilginin kamu diplomasisi açısından da önemli olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı'nın çevreye özel bir bölüm oluşturarak yürüttüğü çalışmaların diğer medya kuruluşları için örnek teşkil ettiğini kaydeden Giannotta, gazetelerin ve internet sitelerinin çevre konularına daha fazla yer ayırması gerektiğini ifade etti.

Giannotta, medyanın yalnızca farkındalık oluşturmakla kalmayıp mevcut durumu ve çözüm yollarını da topluma anlatması gerektiğini vurguladı.

"İklim eğitimi üniversite döneminden önce başlamalı"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Yeşil Hat'ın kurulma sürecini hatırlatarak, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün iklim konusuna gösterdiği duyarlılığı yakından bildiğini belirtti ve bu panelin düzenlenmesinden dolayı AA'ya teşekkür etti.

İklim okuryazarlığı eğitiminin üniversite döneminden önce başlaması gerektiğini vurgulayan Açıkalın, çocuklara erken yaşta kazandırılan iklim farkındalığının ilerleyen yıllarda daha etkili olduğunu ifade etti.

Açıkalın, üniversitelerin müfredatlarına iklim değişikliğiyle ilgili seçmeli dersler eklenmesinin tek başına yeterli olmayacağını belirterek, akademisyenlerin öğrencileri sürece aktif şekilde dahil edecek etkinlik ve projeler geliştirmesi gerektiğini bildirdi.

Öğrenci kulüplerinin de iklim farkındalığının geliştirilmesinde önemli rol üstlendiğini dile getiren Açıkalın, gençlerin kendi akranlarıyla çalışmasının süreci daha etkili hale getirdiğini kaydetti.

İklim diplomasisinin özellikle son yıllarda küresel çevre sorunlarının önem kazanmasıyla geleneksel diplomasiden ayrı bir çalışma alanına dönüştüğünü belirten Açıkalın, diplomatların bu alanda özel eğitimden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

İklim diplomasisinin yalnızca dışişleri bakanlıklarının sorumluluğunda olmadığını vurgulayan Açıkalın, birden fazla bakanlığın yanı sıra aktivistler, akademisyenler ve gençlerin de müzakere süreçlerinde yer almasının önemine işaret etti.

Kapanışta yeniden söz alan AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran, "Anadolu Ajansı olarak biz de gençler arasında iklim değişikliği ve çevre konularında farkındalığın artırılmasına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA