İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı

İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Marmara, Kuzey Ege, Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklediklerini duyurdu. Vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına, Balıkesir ile Çanakkale çevreleri için de fırtına uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 4 Ocak 2026 Pazar günü, gece saatlerine kadar; Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına; Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

