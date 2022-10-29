İBB'den Üsküdar sahilinde görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Üsküdar sahilinde kutlama programı düzenlendi. Konserler ve dans gösterileriyle başlayan kutlamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE DİYORUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinlikte, her zaman "Tam bağımsız Türkiye" diye haykırdıklarını belirterek, "Cumhuriyeti böyle kurduk, böyle yaşatacağız. Hep birlikte ve hep ileri yürüyerek, Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle, tam ve gerçek bir adaletle hep birlikte taçlandıracağız. Yolumuz açık olsun. Az kaldı. Millet ne derse o olacak. Bu cennet vatanda güneş, 29 Ekim 1923'te çok güzel doğmuştu. Yine öyle olacak, 100'üncü yılda her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ BU ÜLKENİN ONURLU VATANDAŞLARIYIZ"

Bu akşamdan sonra Cumhuriyetin 100'üncü yaşı için geri sayımın başlayacağını vurgulayan İmamoğlu, " Cumhuriyet, her şeyden önce çok değerli bir fikirdir. Basit, sade ama çok güçlü bir fikir. Kökenimiz, inancımız, cinsiyetimiz ve yaşam biçimimiz ne olursa olsun hepimiz eşitiz. Hepimiz bu ülkenin onurlu vatandaşlarıyız." diye konuştu.

SELDA BAĞCAN SAHNE ALDI

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından gerçekleştirilen mapping, ışık ve havai fişek gösterileri, İstanbul Boğazı semalarında görsel şölen oluşturdu. Kutlama etkinliği, sanatçı Selda Bağcan'ın verdiği konserle sona erdi.