Üye Girişi
Haberi Paylaş

İBB'den Üsküdar sahilinde görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Güncel Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Üsküdar sahilinde kutlama programı düzenlendi. Etkinliğe katılımın yoğun olması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Üsküdar sahilinde kutlama programı düzenlendi. Konserler ve dans gösterileriyle başlayan kutlamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İBB'den Üsküdar sahilinde görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinlikte, her zaman "Tam bağımsız Türkiye" diye haykırdıklarını belirterek, "Cumhuriyeti böyle kurduk, böyle yaşatacağız. Hep birlikte ve hep ileri yürüyerek, Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle, tam ve gerçek bir adaletle hep birlikte taçlandıracağız. Yolumuz açık olsun. Az kaldı. Millet ne derse o olacak. Bu cennet vatanda güneş, 29 Ekim 1923'te çok güzel doğmuştu. Yine öyle olacak, 100'üncü yılda her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

İBB'den Üsküdar sahilinde görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Bu akşamdan sonra Cumhuriyetin 100'üncü yaşı için geri sayımın başlayacağını vurgulayan İmamoğlu, " Cumhuriyet, her şeyden önce çok değerli bir fikirdir. Basit, sade ama çok güçlü bir fikir. Kökenimiz, inancımız, cinsiyetimiz ve yaşam biçimimiz ne olursa olsun hepimiz eşitiz. Hepimiz bu ülkenin onurlu vatandaşlarıyız." diye konuştu.

İBB'den Üsküdar sahilinde görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından gerçekleştirilen mapping, ışık ve havai fişek gösterileri, İstanbul Boğazı semalarında görsel şölen oluşturdu. Kutlama etkinliği, sanatçı Selda Bağcan'ın verdiği konserle sona erdi.

İBB'den Üsküdar sahilinde görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

İBB'den Üsküdar sahilinde görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Üsküdar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title