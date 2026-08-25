İBB Davası'nda 69'uncu gün... Ekrem İmamoğlu, itirafçı Ertan Yıldız'a soru sordu

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 69. gününde itirafçı Ertan Yıldız'a soru sormak üzere söz alan Ekrem İmamoğlu, Yıldız'ın "2023'te İBB ile ilişkimi kestim" şeklindeki beyanına itiraz etti. İmamoğlu, "Siz aslında İBB ile bağlantınızı hiç kesmediniz. ve 2024 yılında İYA'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldunuz. Bütün 30 iştirakin sorumluluğunu alan, hukuki, mali denetimini yapan bir iştirakten bahsediyorum" dedi. İmamoğlu, İYA'nın Medya A.Ş., Kültür A.Ş., KİPTAŞ veya İSFALT gibi tek bir alanda faaliyet gösteren iştiraklerden farklı olarak 30 şirketin mali, hukuki, idari ve insan kaynakları süreçlerini denetleyen bir yapı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın yargılamasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor.

Bugün, itirafçı olan tutuksuz sanık, eski İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız savunmasını yaptı. Yıldız'ın savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu soru sormak üzere söz aldı.

İMAMOĞLU'NDAN "GİZLİ ORTAKLIK" ÇIKIŞI: NE OLDUĞUNU HATIRLATMAK İÇİN SORDUM

İmamoğlu ilk olarak Yıldız'a, geçmişte sahibi olduğu firmayı devrederken aynı sektörde yeni şirket kurmasını engelleyen bir sözleşme maddesi nedeniyle, eski çalışanları üzerinden başka bir firma kurduğunu ve bu firmanın gerçekte kendisine ait olduğunu söylediği bir konuşma yapıp yapmadığını sordu.

Mahkeme Başkanı, sorunun iddianame dışı bir konuya ilişkin olduğunu belirterek Yıldız'ın yanıt verip vermemesinin kendi takdirinde olduğunu söyledi.

Yıldız, "Cevap vermek istemiyorum Sayın Başkanım" dedi.

Bunun üzerine İmamoğlu, soruyu neden yönelttiğini şöyle açıkladı:

"Şunun için sordum; kendisi beni bir firmayla 'gizli ortak' diye ithamda bulundu. Yalan bir ifadede bulundu. Gizli ortak ya da bir firmanın gizli sahibi olmanın ne olduğunu kendisine hatırlatmak için bu soruyu sordum."

İMAMOĞLU: BEN ALDIM CEVABIMI

Yıldız, İmamoğlu'na söz konusu konuşmanın tarihini hatırlayıp hatırlamadığını sordu. İmamoğlu, tarihi hatırlamadığını belirterek, "Sadece söylediğiniz doğru mu, değil mi?" diye sordu.

Yıldız yeniden, "Dediğim gibi cevap vermek istemiyorum" dedi.

İmamoğlu ise, "Peki, ben aldım cevabımı" karşılığını verdi.

"30 ŞİRKETTEN SORUMLU İYA'DA 'SORUMLU DEĞİLİM' DİYORSUNUZ; BU NASIL BİR ŞEY?"

İmamoğlu daha sonra Yıldız'ın savunmasında kullandığı "İBB ile ilişkimi kestikten sonra" ifadesini gündeme getirerek, "Ne zaman İBB ile ilişkinizi kestiniz?" diye sordu.

Yıldız, "Kasım 2023, istifam" yanıtını verdi.

İmamoğlu bunun üzerine İstanbul Yönetim A.Ş.'yi gündeme getirdi. Yıldız, İYA'nın "İstanbul Yönetim A.Ş." olduğunu, iştiraklerin "denetim, gözetim ve danışmanlık faaliyetlerinden" sorumlu bulunduğunu söyledi.

İmamoğlu, İYA'nın yeni dönemde bütün iştirak şirketlerinin yönetiminin koordinasyonu ve denetimi için oluşturulan bir yapı olduğunu ifade etti. Yıldız da bu tanımlamaya, "Doğrudur efendim" karşılığını verdi.

İmamoğlu, Yıldız'a 2024 yerel seçimlerinin ardından İYA Yönetim Kurulu Başkanı olup olmadığını sordu.

Yıldız, "Oldum" dedi.

Bunun üzerine İmamoğlu, "Nasıl ilişkinizi kestiniz?" diye sordu.

Yıldız ise İYA Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın icrai bir görev olmadığını savunarak, "İYA'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı icrai bir faaliyet değildir. Bunu çok iyi bilirsiniz" dedi.

İmamoğlu, Yıldız'ın savunmasındaki şirket yönetimlerine ilişkin değerlendirmeleri hatırlatarak çelişki bulunduğunu belirtti. İmamoğlu, "Az önce burada bir Yönetim Kurulu Başkanlığı ile 'Herhangi bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını bile Medya A.Ş.'den direkt sorumlu' dediniz. Şimdi İYA, 30 tane şirketten sorumlu bir Yönetim A.Ş. şirketi, 'Ondan sorumlu değilim' diyorsunuz. Bu nasıl bir şey, anlamadım ben?" dedi.

Yıldız ise, "Ben Yönetim Kurulu Başkanı'nın icrai sorumluluğu yoktur diyorum" yanıtını verdi.

İMAMOĞLU'NDAN YILDIZ'A: O ZAMAN TEMBELMİŞSİNİZ

İmamoğlu, Yıldız'a İYA bünyesinde kurul başkanlarıyla 10-15 günde bir toplantı yapıp yapmadığını sordu.

Yıldız, İYA'da yalnızca iki kez toplantı yaptığını söyledi.

İmamoğlu bunun üzerine, "O zaman tembelmişsiniz" dedi.

İmamoğlu, Yıldız'ın İYA Yönetim Kurulu Başkanı olarak İBB'nin icra toplantılarına da katıldığını söyledi. Yıldız ise hangi toplantıya katıldığını sorarak buna itiraz etti.

İmamoğlu, Yıldız'ın "Nasıl yönetilir?" başlıklı bir sunum dahi yaptığını hatırlattı.

Yıldız sunumu kabul etti ancak söz konusu toplantıların icra toplantısı olmadığını savundu:

"Onlar yeni sistemle ilgili yaptığımız toplantılardı."

İmamoğlu ise, "Ama o toplantılar icra toplantıları. Bizim icra... O toplantıların başkanı benim. Ne için toplandığımızı ben biliyorum yani" dedi.

Yıldız, 2024'ten sonra hiçbir icra toplantısına katılmadığını ve İmamoğlu'nun özellikle kendisinin katılmamasını istediğini söyledi.

İMAMOĞLU: İBB İLE BAĞLANTINIZI HİÇ KESMEDİNİZ

Tartışmanın en dikkat çekici bölümü, İmamoğlu'nun Yıldız'a İYA Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ne zaman ayrıldığını sormasıyla yaşandı.

Yıldız önce hatırlamadığını söyledi, ardından sözlerini düzelterek:

"İYA'dan ayrılmadım. İYA Yönetim Kurulu Başkanıyım hala."

İmamoğlu, "Hala ayrılmadınız?" diye sordu.

Yıldız, "Ben ayrılmadım. 2024'ten beri İYA Yönetim Kurulu Başkanıyım" yanıtını verdi.

İmamoğlu bunun üzerine Yıldız'ın "İBB ile ilişkimi kestim" şeklindeki önceki beyanına itiraz ederek şunları söyledi:

"Dolayısıyla siz aslında İBB ile bağlantınızı hiç kesmediniz. ve İYA dediğiniz Yönetim Kurulu Başkanı, bütün 30 iştirakin sorumluluğunu alan, denetimini yapan... Bütün sorumluluğunu alan; hukuki, mali denetimini yapan bir iştirakten bahsediyorum."

İmamoğlu, İYA'nın Medya A.Ş., Kültür A.Ş., KİPTAŞ veya İSFALT gibi tek bir alanda faaliyet gösteren iştiraklerden farklı olarak 30 şirketin mali, hukuki, idari ve insan kaynakları süreçlerini denetleyen bir yapı olduğunu söyledi.

Yıldız ise İmamoğlu'nun değerlendirmesine karşılık İYA'daki görev ve yetki dağılımını anlattı.

"İYA, İstanbul Yönetim A.Ş., iştirak şirketlerinin denetim, gözetim faaliyetleri için kurulmuş bir şirkettir" diyen Yıldız, şöyle devam etti:

"Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinin İYA'da icrai yetkisi yoktur. İcrai yetki Genel Müdür'dedir. Genel Müdür'ü de siz atadınız."

Yıldız, İYA Yönetim Kurulu toplantılarının ayda birkaç kez değil, toplamda iki ya da üç kez gerçekleştirildiğini ifade ederek, aynı zamanda İBB Meclisi İştirakler Komisyonu Başkanı olması nedeniyle iştiraklerin denetim faaliyetlerinden haberdar olmasının İmamoğlu'nun da bilgisi ve isteği dahilinde olduğunu savundu.

İmamoğlu ise Yıldız'ın Meclis'teki görevine ilişkin başka sorular da yönelteceğini belirterek, "Buraya geçmeyelim, siz bu konuyu bitirin. Sorularıma cevap verin" dedi. Mahkeme Başkanı da araya girerek Yıldız'ın yanıtının tamamlanmasını istedi.

İmamoğlu, İYA'nın 30 iştirakin mali, hukuki, idari ve insan kaynakları süreçlerinde denetim görevi bulunduğunu belirterek Yıldız'a, İYA'nın sıradan bir iştirak mi yoksa bütün iştiraklerin üzerinde bir yönetim merkezi mi olduğunu sordu.

Yıldız buna, "İYA, kesinlikle bir yönetim merkezi değildir" yanıtını verdi. İYA'nın yönetim fonksiyonu bulunmadığını, iştirakleri denetlediğini söyleyen Yıldız, Yönetim Kurulu Başkanı olarak hiçbir icrai faaliyetin içinde olmadığını savundu. Yıldız'ın İmamoğlu'na, "Benimle kaç kez İYA ile ilgili toplantı yaptınız?" diye sorması üzerine İmamoğlu, "Ben soru soruyorum, siz soramazsınız" dedi. Mahkeme Başkanı da Yıldız'ın İmamoğlu'nun savunması sırasında soru yöneltebileceğini belirtti.

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARTIŞMASI: BEN ZATEN SİYASETTEN KOPMAK İSTİYORDUM

İmamoğlu, 2024 yerel seçimleri öncesinde Yıldız'ın Bakırköy Belediye Başkanı olmak istediğine ilişkin kendisine çok sayıda bilgi geldiğini ve Yıldız'ın da bunu kısmen ifade ettiğini söyledi. Yıldız'a, görevine devam etme, iş dünyasına dönme veya siyasette kalma seçeneklerini anlattığını belirten İmamoğlu, kendisine Bakırköy Belediye Meclis üyeliğini önerdiğini aktardı.

Yıldız ise Bakırköy Belediye Başkanı olmak istediği iddiasını reddederek, "Ben zaten siyasetten kopmak istiyordum" dedi. Meclis üyeliğini ilişkilerinin kopmaması için kabul ettiğini, daha sonra vazgeçmek istediğini söyleyen Yıldız, İmamoğlu'nun kendisini bir hafta "oyaladığını" ileri sürdü.

İmamoğlu, "Bu da tabii yalandır" dedi. Yıldız ise, "Bu yalan değildir, sizin söylediğiniz yalandır" karşılığını verdi. İmamoğlu, "Bu da bir yalandır. Bugün 50 mi 70 mi oldu bilmiyorum" dedi.

İmamoğlu daha sonra Yıldız'ın Murat Gülibrahimoğlu ile ilgili bir ortaklığı kendisinden duyduğu yönündeki beyanını gündeme getirdi.

Yıldız, İmamoğlu'na geçmişte Gülibrahimoğlu için "Güvenmeyin, bu adama güvenilmez. Bu şirketle ilgili yarın bize kazık atabilir, size kazık atabilir" dediğini ileri sürdü. Yıldız, İmamoğlu'nun kendisine, "Merak etme, biz hisseleri aldık" yanıtını verdiğini iddia etti.

İmamoğlu ise bu iddiayı kesin bir dille reddederek, "Bu da bir yalandır, kayda geçsin. Tümüyle yalan bir ifadedir" dedi. Mahkeme Başkanı da İmamoğlu'na her yanıtın ardından "Bu yalan" demesine gerek olmadığını söyledi.

CEBECİ'DE "185 MİLYON METREKÜP KAÇAK DÖKÜM" İDDİASI

İmamoğlu daha sonra Yıldız'ın Cebeci'de "kaçak döküm" yapıldığına ilişkin iddialarına geçti ve dökümün hangi tarihler arasında gerçekleştiğini sordu.

Yıldız, 2021'de İSFALT'ın MAPEG'e verilen taahhütler kapsamında yol ıslahına ilişkin bir ihale yaptığını, ihaleyi Nuhoğlu Yapı/Neoray'ın aldığını, işin daha sonra Kuzey İstanbul Gayrimenkul'e verildiğini anlattı. Yıldız, 170 bin metreküp hafriyat izni alınmasına rağmen ilgili bölgeye hafriyat dökülmediğini, buna karşılık Güney Cebeci'ye beş yılda "185 milyon metreküp hafriyat" döküldüğünü ileri sürdü.

İMAMOĞLU: ÜÇ YIL BOYUNCA AĞZINIZDAN 'KAÇAK DÖKÜM VAR' DİYE TEK CÜMLE DUYMADIM"

İmamoğlu, Yıldız'ın söz konusu dönemin yaklaşık üç yılında iştiraklerden sorumlu başkan danışmanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu hatırlatarak:

"Böyle bir kaçak döküm var diye ben senin ağzından tek bir cümle duymadım. İcrada da duymadım, birebirde de duymadım, hiçbir yerde duymadım" dedi.

İmamoğlu, aynı dönemde CİMER'den gelen bir şikayet üzerine Teftiş Kurulu'na soruşturma açtırdığını; İstanbul Valiliği, Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Kaymakamlığı'ndan "Burada kaçak döküm yoktur" yönünde yanıt geldiğini söyledi. Buna rağmen suç duyurusunda bulunduklarını belirten İmamoğlu, Yıldız'a, "Eğer öyle bir duyumun var ve bunun bir şekilde yönetime taşınmaması bir yöneticiye hiç yakışmamıştır" dedi.

YILDIZ: ZATEN BU İŞİN BAŞINDA SİZ VARDINIZ, BEN SİZE NEYİ SÖYLEYECEĞİM?

Yıldız, İmamoğlu'nun kendisine sürekli "yalancı" şeklinde ifadeler kullandığını belirterek buna itiraz etti. Ardından Cebeci konusunda İmamoğlu'na:

"Zaten bu işin başında siz vardınız. Ben size neyi söyleyeceğim?" dedi.

Yıldız, geçmişte Murat Gülibrahimoğlu konusunda İmamoğlu'nu uyardığını ve "Bu adama güvenilmez" dediğini ileri sürerek, İmamoğlu'nun kendisine "O adam çok yetenekli. Bunun önünü açmamız lazım" dediğini iddia etti.

İmamoğlu bunu reddetti ve o dönemde Gülibrahimoğlu'nun bakanlık ile MAPEG'den alması gereken izinlerin beklendiğini, izinler alındıktan sonra sürecin yürüdüğünü söyledi.

Yıldız ayrıca kaçak dökümün muhataplarının Çevre Koruma Daire Başkanlığı ile Zabıta Müdürlüğü olduğunu belirterek, "Bütün bu olaylar olurken onlar neredeler? Size bağlı değil mi bu yönetim?" diye sordu. İmamoğlu ise ilgili kurumların gerekli yazışmaları yaptığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

İMAMOĞLU: ÖRGÜT YÖNETİCİSİ MİSİNİZ?

İmamoğlu daha sonra Yıldız'a doğrudan, "Örgüt yöneticisi misiniz Ertan Bey?" diye sordu.

Yıldız, savunmasında bu soruya yanıt verdiğini söyledi. İmamoğlu birkaç kez "Evet mi, hayır mı?" diye sorusunu yineledi.

Yıldız sonunda, "Ben örgüt yöneticisi olmadığımı söyledim" dedi.

İmamoğlu daha sonra bazı gazetelerde Yıldız için kullanılan "Gölge Başkan" nitelemesini hatırlatarak buna katılıp katılmadığını sordu. Yıldız, "Katılmıyorum" yanıtını verdi.

İmamoğlu'nun "Peki, örgüt var mı?" sorusuna ise Yıldız, buna mahkeme heyetinin karar vereceğini belirterek, "Ben az önce bir yapının olduğunu, bu yapıyla ilgili bildiklerimi anlattım" dedi.

"BU SİSTEMİ BERABER KURDUK"

İmamoğlu, Yıldız'ın iştiraklerde önemli görevler üstlenmesine rağmen anlatımında birçok süreçten haberdar olmadığını söylediğini belirterek, kendisine iştirak şirketlerini yönetme görevi verdiğini savundu.

Yıldız buna, "Hayır efendim, onları gözetmemi, onları kontrol etmemi istediniz" diye karşılık verdi.

İmamoğlu, "Gözetmek değil, yönetmek" dedi.

Yıldız ise tek bir kişinin 76 bin çalışanı, 30 şirketi ve büyük bir ekonomik yapıyı tek başına yönetemeyeceğini belirterek, "Sistem kurarsınız, o sistem çalışır" dedi.

İmamoğlu, "Demek siz de sistem kurdunuz" diye karşılık verdi.

Yıldız,"E tabii. Sistem, koordinasyon... Bu sistemi beraber kurduk" dedi.

İmamoğlu da "Dolayısıyla sistem kurduk yani" karşılığını verdi ve ardından, "Bildiğimiz sistem o yani. Ne iddianamede yazan sistem, ne de senin daha önce çalıştığın sistem. Yani Sistem A.Ş., ayrıldığın firma" ifadelerini kullandı.

Duruşma, sanıkların Yıldız'a sorularıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA