Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu isim vermeden yüklendi. İsrail'de seçim dönemi yaklaştıkça Türkiye ve kendisini hedef alan açıklamalara sert tepki gösteren Erdoğan, "Siyasi olarak can çekişen kendini bilmez kifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz. Türkiye, küresel güç odakları tarafından şımartılmış, hafızası olmayan nevzuhur bir devlet değildir." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.10'da başladı.
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